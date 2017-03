Una provincia destripada

por RAÚL ACOSTA

ROSARIO. La Provincia de Santa Fe es, al menos, el 12% de la Nación. Leerla en marzo del 2017 es leer una maqueta de la verdadera Argentina, la del conurbano y la provincia-país: Buenos Aires.

Si se contabiliza su economía portuaria es mucho el grano que sale por los puertos de la provincia. Los 32 pies no sólo es el título de una revista que dirigían muchachos aporteñados de origen rosarigasino, el número indica la profundidad del calado para que los buques partan llenos de granos.



SanCor y Mastellone han exprimido demasiado a la cuenca lechera, asesinando una industria que no existe sin el tambo y las vacas. No importa: la economía agropecuaria es básica para la provincia. También para el país. Aún vive. Las 5 terminales granarias hipermayoristas sostienen la economía argentina sin que nadie se queje, mejor dicho: sin que nadie se queje tanto. Aguante, compañero Cargill.





la única provincia bicéfala del país

sumiso y envidioso

NK cumplió su deseo de quitar a un díscolo de la escena central. NK no manejaba el pejota de la provincia. No podía con Reutemann

el eje corrupto, que fuera central al poder de Néstor K, ha sido tremendo y global

hay costos diferentes de la compra

Acotación

Es, lo tengo dicho muchas veces,. Lay su influencia hacia el centro norte de la bota es una cosa. Los 5 departamentos del sur, con eje enotra, muy otra cosa. En el sur, el 65% de los votos. Se reproduce el fenómeno de. Esa diferencia es visible en las cuestiones económicas, sociales y políticas. En canales locales de tevé, en radioemisoras, en diarios y revistas. En todo. Anunciar un puente, un hospital o un piano es anunciar por duplicado. Uno para el norte, uno para el sur. Lo de los 2 pianos es literal.Dominada por el peronismo desde 1983 hasta el 2007, debe atribuirse ay un(gobernador por entonces) la quita de lapara que no volviese a ganary su gente. La provincia desalambrada llevó a los(de ahí sus dirigentes) a un triunfo en alianza con el radicalismo y otras fuerzas menores, poco más que sellos.. El socialismo y el radicalismo () coquetearon con la sigla FPCyS, aún lo hacen, con nostalgias pero lo hacen, con aquelAlguna vez se advertirá que. Entraron con 6 pesos y tienen 600, tal el tamaño de sus robos. Existe la íntima convicción de esa diferencia.También corrompieron la política.es el referente mas grande del fin de los partidos políticos. Cuandoseduce al hijo del uruguayo, el primer Borocotó, también apodado así, termina por definir en Buenos Aires la política territorial del sector K. No hay ideas diferentes,. Digamos, de paso, que esa “transfugación” (neologismo de tránsfuga) demuestra que las elecciones de sus representantes resulta, para, una cuestión poco juiciosa hace tiempo. “Borocotito” fue votado como legislador por el sector Mauricio.

MM busca en los actores políticos un símil de aquel Carlos Bianchi que salvara sus presidencias bosteras. Ni Elisa Carrió ni Jaime Durán Barba lo son. Marcos Peña es una cosa diferente y la Vidal otra. Los triunviros con quienes se maneja entienden el rol empresarial pero, ay, ay, ay, esto del territorio, los votos y la opinión pública les resulta ajeno, muy ajeno y fastidioso. También ha sido dicho. Es un gobierno de clase. MM es de clase alta y el votante, el plebeyo, debe aceptar, como los jardineros, mayordomos y peones de maestranza que deben servir el té y opinar cuando se les pregunte. El cansancio es ese, tener que dar explicaciones a cualquiera por los errores de manejo, de información, de estrategias, de decisiones, comprendamos che, eso no es una cuestión que resulte cómoda. Entre los propios es sencillo: ”Mauri te equivocaste…” “Si, vistes, el lunes lo arreglo”. “OK”. “Besos”. “Chau”.”Nos vemos en el club”.



La provincia, armada para ese tira y afloje con el sector K, que tanto la acusaba de narco socialista como que la seducía por el barniz progresista que necesitaba la monarquía de CFK, ha terminado. Los dirigentes provinciales no se acostumbran a leer un gobierno nacional con otra lógica de mensaje y de relaciones, que conserva aquello tan terrible de eficiencia mediática e ineficacia ejecutiva pero que entiende de un modo diferente el rol del Estado. El FPCyS debe colocarse a la izquierda de MM, cercano a CFK, sus duques, condes y marqueses. No es un lugar fácil de explicar, mucho menos de ejecutar. Con el abogado Héctor Recalde, el ministro Axel Kicillof y Máximo K. Entiéndase: MM los precisa sumisos o enfrentados. El FPCyS enfrentado con MM es tributario de CFK, esa es la lógica de éste año, de ésta Presidencia y de aquella monarquía.



La traqueteada avenida del medio es una bella mentira mediática a la que el peronismo no K adhiere con felicidad. También con facilidad. Para el momento de los porotos hay 2 veredas. Centro derecha y centro izquierda. El peronismo juega en los 2 campos y eso es genético, de genética social. De construcción. La avenida del medio es de doble traza. Para ir o volver. El asunto, claro para el peronismo, es difícil de entender en Santa Fe. El progresismo…¿dónde se para?

Un partido claramente de centro derecha

MM no está lejos

MM no está lejos

El FPCyS está destripado

Toda chequera unifica, sí señor, pero la chequera nacional tiene más sexo. Ejem.

La Nación es MM.. Para el socialismo quedan del otro lado de la ruta. Para muchos de sus asociados no es así.Para el peronismo de origen “central”, tan policlasista como dialoguista,, de hecho Reutemann es su senador nacional.Para el radicalismo ”alvearista” (para que se ubiquen los historicistas), todo lo contrario, se repite: todo lo contrario.. Personajes poco menos que siniestros como, del PDP, estaban / están en esa alianza y hoy deben festejar a MM, si se los consulta. Mencionar a(UCR, intendente de Santa Fe, titular del partido) es hablar del sector MM.En cuanto a los personajes es visible que aquellos 2 protagonistas del fin de siglo () han perdido vigor y se ocupan de sus achaques, en uno mucho, mucho cansancio; y en el otro, una pelea ms dura que ojalá resuelva con éxito.En una provincia con las vísceras al aire se ven a los posibles reemplazantes.

Omar Perotti, aquel diputado K fue ungido, por “los camporitos”, como el senador K. Es el máximo referente del peronismo en la provincia. Están en la misma zona del campamento de verano. Agustín Rossi, que asegura la división. Luis Rubeo (h)´, Alejandra Vucasovich y 11 senadores departamentales que, estos sí, ejercen el poder territorial (11 sobre 19)



El radicalismo es parte del gobierno provincial (al menos 8 ministerios, 1 vicegobernación y 7 senadores provinciales) pero es MM el faro que ilumina al partido. La división es segura para las elecciones de octubre de 2017. El costo del impacto se verá en el armado de las listas. El FPCyS cree que se irán pocos, los de la UCR que juega en PRO Cambiemos dicen lo mismo, pero al revés. Allá se quedarán pocos.



Con diferente boleta en el mismo día concejalías, algunas intendencias y 9 diputaciones nacionales. Las elecciones de carácter provincial con la ya probada boleta única, que no elimina el fraude pero lo minimiza. Nada elimina el fraude, porque es parte de la condición humana. La boleta única es muy buena, por eso no la quieren los pejotas y MM en provincia de Buenos Aires. La boleta única no necesita tecnología, solo huevos y ganas de transparencia.



El socialismo en la provincia tiene que resolver si es Miguel Lifschitz, el ingeniero gobernador, quien comanda el buque o el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, también titular partidario a nivel nacional de un Partido Socialista donde Roy Cortina, por su parte, mira y espera. Esa pelea los demora. Debe resolver más cosas el socialismo; Rosario está a la intemperie y las encuestas indican que cada 100 rosarinos solo 19 quieren verdaderamente a la intendenta. No es mucho afecto para el Ejecutivo del territorio del socialismo provincial, que primero fue “rosarigasino”.



Detalle

todos cabezas de ratones y no partes de un león

sólo les quita perspectiva o, acaso, los define

Periodísticamente da igual entrevistar a Sergio Massa, Graciela Camaño que a su representante, Alejandro Grantinetti.

Margarita Stolbizer (hoy socia de Massa) no tiene a los suyos cerca del FR, aquí inexistente partidariamente hablando, sino integrados en el FPCyS.

También tiene cansancio, pero aún está en la trinchera el primer intendente rosarino y socialista,“Tigre”, hoy políticamente en otro lado por aquello tan típico de la izquierda,. Es tan escasa la vocación de poder de las izquierdas quesueñan con un crecimiento personal que. El socialismo rosarigasino fue la excepción.El socialismo aglutinaba esfuerzos y se lanzó al plano nacional.es la más alta cumbre del progresismo en estos días, si se desdeña a CFK para ese rol. Margarita, recordémoslo, quedó colgada del pincel cuando Hermes Binner renunció a cualquier candidatura nacional. Esa es una parte inconclusa de las tripas al aire del progresismo. Las candidaturas.Esa ancha avenida del medio a la que se menciona no tiene, en el territorio provincial otro relatro que el mediático.No trabajo de territorio y en las elecciones de medio término se suelen precisar candidatos territoriales y lo peor:(huele a peronismo) ni se resignan a ser parte del sector; tampoco entienden totalmente una boleta nacional que los separaría de la UCR. Por lo pronto expulsaron a, histórico dirigente que se uniría a la centro izquierda mas contestaría. Tampoco tienen muchos nombres con capacidad de sostener votos. Nombres con mediciones nacionales solo 2:Los radicales quieren una camiseta de cada sector y después verán que hacen con sus cargos, chapitas y ñoquis.tienen figuración nacional.es una constelación de apellidos y cargos que soluciona la cuestión de género.

Los peronistas K saben que Agustín Rossi puede ser diputado y asegura la división del peronismo.

Omar Perotti quiere que sea noviembre de 2018 y acusar a los culpables del fracaso de las elecciones para empezar su marcha hacia la gobernación.

La mejor espada del PRO Cambiemos en Diputados, por su eficaz trabajo en comisiones, es el rosarino Luciano Laspina, Detrás de su foto se lee Mauricio Macri, viene desde la administración del Banco Municipal.



Un marzo con las tripas al aire convierte a Santa Fe en un espejo que adelanta el gran lío. Candidatos territoriales en provincia de Buenos Aires pero de eso, seguro, escribirá algún periodista del conurbano.