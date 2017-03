Todo lo que el publicista Dujovne parece no ver

por MARCELO TROVATO

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). A esta altura de los acontecimientos ya no quedan dudas que CFK, con el destrato pre electoral, la asignación de Carlos Zannini como candidato a Vice Presidente, el ninguneo a Florencio Randazzo luego de mimarlo hasta horas antes de la contienda para reemplazarlo por Anibal Fernandez, jugó a perder.

Razones no le faltaban, el PBI que se guardaron en diamantes angoleños, dólares en Seychelles y demás yerbas servírían para poner los palos suficientes en la rueda de un, según sus malos cálculos, un gobierno débil, o dicho de otra forma debilitado desde su asunción por las bombas plantadas en todas y cada una de las áreas de Gobierno Nacional y Provincial.

Le dejaron a Cambiamos un sola alternativa, alargar las mechas a través del endeudamiento externo, pero como tampoco alcanzaba, un sinceramiento fiscal so pretexto de paliar la deuda a Jubilados y emisión de letras del Banco Central (Lebacs) y bonos del Tesoro Nacional y apostar a un gradual reacomodamiento de variables.

Hoy, pasado un año, salvo la agroindustria y hasta por ahí nomás, seguimos en buenas intenciones, ya ha pasado demasiado tiempo como seguir culpando a la herencia. Los agentes económicos le están dando tiempo, pero el tiempo se agota.

Dos escenarios se plantean a esta altura los jugadores fuertes mientras dolarizan sus carteras con el activo bien barato e hiper atrasado.

* El primero, si las encuestas dan bien y las elecciones (no confundir, Agosto es el mes clave y no Octubre, tenemos PASO) no hacer olas y esperar la jugada una vez ganadas las elecciones.

* El segundo escenario, ante la menor duda de una elección reñida y si le logran torcer la mano la CGT, la CTA, Docentes y el mismísimo fútbol el nerviosismo volverá a acelerar la dolarización. Tomá las Lebacs, dame los pesos, tomá los pesos, dame los dólares.

Se acaba el blanqueo el 31/03/2017, se esfuma la oferta y crecen los tomadores de verde billete, la cosecha gruesa, el giro de utilidad producto del festival de tasas, balanza comercial, todos toman, la perinola al revés.

El BCRA ya se asustó, anuncia tres meses delicados de inflación y al mismo tiempo les devuelve a los Bancos $ 30 mil millones para que presten y al mismo tiempo tomen dinero, su negocio es el spread entre prestar y tomar dinero; entonces, de forma sutil, invita a los bancos a subir la tasa de Plazo Fijo, motivado por la preocupación que la base monetaria emitida en Letras y los Plazos Fijos migren al dólar antes Agosto.

Solo se trata de llegar a la orilla, seguimos navegando aferrados a un fierro caliente para no ahogarnos, pero nada, ni siquiera un discurso mas político en la apertura de las legislativas marcaron un rumbo claro, un proyecto concreto que aleje de la incertidumbre al inversor.

El mercado de capitales siempre se anticipa, sin motivo aparente, las líderes locales comenzaron a bajar el 22/02/2017, y seguirán haciéndolo, siempre anticipan las buenas y las malas, los bancos el año que menos ganaron de los últimos diez fue el 2016 y lo reflejarán en sus balances.

Brasil a punto de finalizar su carnaval y en pleno proceso de apreciación del Real/Dólar. Estados Unidos ya aspira cada día con mas fuerza y mitad de Marzo Yanet Yellen arranca la primera de las cuatro subas de tasas.

El Parlamento británico aprobó el Brexit, no será gratis. India incrementó en un 82% la compra de Oro, tampoco es casual.

Es decir, el mundo es el factor externo que puede anticipar que, a partir de la debilidad interna, nuestra realidad cambie por las malas y el gradualismo una vez mas fracase hasta para un objetivo tan chiquito, intentar llegar a la orilla.