Prioridad de la Rosada: Fútbol y clases antes que la CGT salga a la calle

Del pulgar hacia arriba o hacia abajo de un Roberto Baradel o un Sergio Marchi depende el fin de semana largo bis que se le impone a las legiones que depositan su pasión, o al menos su interés, en que ruede la pelota en las canchas “por los puntos” y en preparar a los chicos para mandarlos al primer día de clase 2017 y que pasen buena parte del día en la escuela.

Ya casi no cuenta si la educación es satisfactoria o el fútbol es agradable, sino que ahora es suficiente conque haya clases, y se jueguen y se televisen los partidos.

En estos momentos hay algo más de 1 millón de docentes, según el más reciente Censo Nacional de Personal de los Establecimientos Educativos (Cenpe) realizado por el Ministerio de Educación de la Nación, y casi 13 millones de alumnos, con sus respectivas familias, que pegaron “la ñata” no contra el vidrio (tal como en las antiguas letras de tangos) sino de las pantallas de TV, para informarse qué les deparará el destino inmediato. Eso sí, no dejan de mirar los vedetismos de los protagonistas, que se parecen más a un talk show que a un debate serio. roberto_baradel00013_w.jpg

En ese contexto, la estrella es Roberto Baradel, un castigo a Cambiemos porque aceptó no profundizar en las contrataciones y la trama compleja de la obra social IOMA, cuando se conocieron las investigaciones que publicó el platense diario Hoy hace meses, que mencionaba a Baradel, tan beneficiado por Daniel Scioli, supuestamente en trueque de acuerdos diversos.

Tardíamente, los panelistas gritones de los programas de entretenimiento que presumen de serios se preguntan si alguna vez Baradel cumplió horario en alguna aula (él nunca fue docente sino preceptor) pero ellos deberían analizar, como punto de partida, si la extorsión sindical o la imposición de las autoridades contribuyen para dialogar en serio sobre la educación de las futuras generaciones.

Casi ningún docente gana el salario básico sino que hay una cantidad de suplementos que establecen la remuneración efectiva. No transparentar eso ha sido un error tradicional de los gobiernos.

Luego la capacitación y la calificación del desempeño nunca fue institucionalizado. Otro error a corregir.

A su vez, encontrar los interlocutores adecuados. Un ministro que no conoce la escuela pública carece del predicamento suficiente.

La expansión de la escuela privada es consecuencia directa del fracaso de la escuela pública a causa de una pauperización que nunca hubiese tolerado Domingo Faustino Sarmiento.

En estas épocas audiovisuales, Baradel goza de un rol de referente (tal como se dice ahora) del debate gremial sobre educación: desalineado, obeso, no está muy claro si apuesta por la imagen de místico o de heroico, tal como fue su apuesta luego de denunciar los 7 correos electrónicos que denunció haber recibido desde el 02/02 con intimidaciones que apuntaban a su vida y la de sus hijos y su nieta por el endurecimiento de su posición en la paritaria docente, motivo del escrache público del presidente Mauricio Macri, imitando a Cristina Fernández de Kirchner.

Uno de los redactores de los discursos presidenciales, el clasista Alejandro Rozitchner, el hijo de León, echó más leña al fuego con un comentario fuera de lugar: “La persona que mencionó (el Presidente) tiene un aspecto amenazante que permite suponer que no es muy frágil ni muy débil. Darle más vueltas a esa mención es buscar problemas donde no los hay”.

¿La fatwa por un paro?

Baradel pierde cuando el debate consigue un nivel superior. Si el debate baja de nivel, Baradel se fortalece y el resultado es incierto: sin duda, deberían tenerlo en cuenta en el PRO/Cambiemos. La pregunta es: ¿Se encuentra en condiciones PRO/Cambiemos de levantar el debate? Considerando el fiasco que ha resultado la Fundación Pensar cuando llegó la hora de gestionar, hay muchas dudas acerca de la substancia del PRO más allá de los globos amarillos de Jaime Durán Barba.

eso no asegura una calidad educativa compatible con el mundo del futuro que Mauricio Macri predicó en su discurso. ¿O acaso Ciudad de Buenos Aires tiene una educación pública que provoque orgullo?

Más aún: la situación sindical podría destrabarse (de hecho, luego de muchos conflictos durante 8 años, en Ciudad de Buenos Aires, lograron superar esos obstáculos) pero

Aceptar el debate inferior es ratificar un tira y afloje gremial, tal como el de todos los años antes de iniciarse el ciclo escolar, más parecido a una “fatwa” del Islam fundamentalista que a la racionalidad que se supone impera entre los docentes descendientes de Johan Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori, John Dewey, Paulo Freire y Ovidio Decroly.

Ni las pasiones colectivas ni los intereses indivuales pueden resultar el objetivo de la sociedad. De lo contrario, también el mandamás de Futbolistas Argentinos Agremiados, el técnico electromecánico ex defensor de Gimnasia y Esgrima La Plata, Sergio Marchi, tendría que ser “condenado a muerte” por los fanáticos ante su negativa a que reciban este fin de semana, de una buena vez, el elixir del fútbol.

La premura del jefe de Gabinete, Marcos Peña, por depositarle a la Asociación del Fútbol Argentino, $ 350 millones pendientes del Fútbol para Todos, que supuestamente serían endosados para que los futbolistas de muchos clubes cobren sus acreencias antes de empezar el torneo, no sirvió para nada. Los capitanes y referentes de equipos de 1ra. División del fútbol argentino se plantaron y hasta que sus compañeros no reciban el último peso adeudado por el club decidieron no largar. Los dirigentes, desde el inicio del FpT, administraron de forma tal el dinero del Estado que sus deudas crecieron y sus resultados operativos fueron más deficitarios, con alguna excepción. Precisamente para auditar las contabilidades y exigir cumplimientos estaría la AFA pero en días de Julio Grondona todo se supeditaba a la genuflexión ante "Todo Pasa", y cuando él pasó, fue un desmadre.

Ahí aparecen los dirigentes blandiendo la amenaza de jugar con los juveniles para romperles la medida de fuerza (¿recuerdan el motivo por el cual Omar Pastoriza siempre le negaba el saludo a Norberto Alonso?), o de descontarles los puntos a las instituciones que no se presenten a la hora del partido. Y el Ministerio de Trabajo de la Nación (Ay Jorgito Triaca... ) intima a "suspender la huelga" y abrir "negociaciones" con los clubes durante un plazo de 15 días.

Es una hoja de ruta casi calcada (¿recuerdan el simulcop?) del conflicto docente: la exhibición del garrote de los 60.000 voluntarios para concurir a las escuelas y asegurar a la ciudadanía la “guardería escolar”. O sea que el 33,54% del total de las tareas de la escuela estarían cubiertas “fuera del aula” mientras dure el efecto de la consabida conciliación obligatoria.

Pero que no empiece el fútbol es un tema central, a punto tal que el diario Clarín le dedicó el principal espacio de su portada del día viernes 03/03. Más moderado, La Nación (donde el polo y el tenis a veces son más populares) lo incluyó en la grilla de los titulares, que encabeza con la arenga presidencial a su equipo en el Centro Cultural Kirchner: potenciar la gestión en el año electoral. Si fuera un coloquio empresario, podría haber encuadrado la consigna a sus CEOs en un lenguaje que conocen mejor: “customer satisfaction” (satisfacción del cliente).

La expectativa nacional y popular de la jornada estaba depositada en si arrancaba a las 19:00, con el partido entre Rosario Central vs. Godoy Cruz, y si a las 21:20, jugarían en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo vs.Belgrano de Córdoba. Y ambos eventos, luego de mucho ajetreo, fueron suspendidos.

Marchi no es un líder carismático, no da la materia prima para modelarlo mediáticamente como a Baradel y ni siquiera cuando jugaba le llegaría a los tapones de los botines de Adolfo Pedernera (el centrodelantero de la famosa 'Máquina' de Ríver Plate), a quien Raúl Mario Herrera le adjudica (ya estaba en Huracán), junto a Fernando Bello -arquero de Independiente-, y Oscar Basso -capitán de San Lorenzo-, la primera huelga a Juan Perón. Fue en 1948 y duró 40 días. Oscar Nicolini, ministro de Comunicaciones y hombre de extrema confianza de Perón, logró levantar la medida.

Los futbolistas reaccionaron ante la desproporción existente entre los ingresos de los clubes y los salarios que ellos percibían.

La huelga triunfó, pero 'el General' autoritario lo consideró una traición, y casi un centenar de los mejores jugadores argentinos emigraron, la mayoría a Colombia (no estaba afiliada a la FIFA), México y hasta a Cuba.

No fue la primera huelga de futbolistas porque ese privilegio le corresponde a la del 12/04/1931: Los jugadores exigían el fin de la cláusula "candado", que obligaba a un jugador a quedar 2 años parado si quería ir a otro club por decisión propia. Eran tiempos de falso amateurismo. El diario Crítica alertaba desde 1925 sobre los "mercachifles" que reclutaban "pequeños cracks para llevarlos a los equipos porteños". Bajo cuerda se pagaban pases y salarios.

El diario socialista La Vanguardia editorializó: "El lunes los jugadores tomaron tres importantes resoluciones: declararse en huelga, no ir al Paraguay e ir en cambio a la Casa Rosada y cantarle el himno al Provisorio (por José Félix Uriburu). Nos imaginamos al General rodeado de los improvisados coristas repitiéndole a voz en cuello el consagrado ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad...! Menos mal que los muchachos sólo le pedían, en realidad, sus pases libres". Uriburu recibió el petitorio de los huelguistas. Los jugadores cantaron el Himno Nacional y se fueron. El Presidente derivó el tema al intendente de la Ciudad de Buenos Aires, José Guerrico.

No es buen antecedente para Marchi.

En el blog por antonomasia de la familia futbolera, La Redó!, hicieron un inventario de las huelgas de jugadores: 1931, 1948, 1971, 1975, 1985, 1988, 1997, 1999 y 2001. Es decir que las padecieron, además de Uriburu y Perón, el general Alejandro Lanusse, Isabel Martínez de Perón, Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

cristina-fernandez-de-kirchner.jpg Cristina Fernández de Kirchner ante el juez federal Claudio Bonadío.



Por el momento, la cartera educativa nacional se negó a convocar a la paritaria federal y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, insiste con los "topes salariales" aunque indexados, sin recupero de inflación pasada y descuento salarial de los días no trabajados.

Los 5 gremios docentes bonaerenses que adhirieron al paro nacional de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo, ratificaron el reclamo de un incremento salarial de 35% y el reclamo de que sea llamada la paritaria nacional.

Sin necesidad de tanto barullo ni presiones de ningún tipo, a quien intentaron vender como la figura del lápiz rojo en el gabinete, Nicolás Dujovne, no esperó demasiado, y a sólo 2 meses del inicio de la ejecución del Presupuesto para este año, salió a ampliar el déficit por $ 4.644 millones a través de una decisión administrativa.

Dujovne debería recordar algo que se sabe en el barrio: De lo único que no se vuelve es del ridículo.

No suena a mucho en comparación del rojo primario que desde Hacienda tienen como objetivo lograr en 2017, por $ 409.500 millones, pero llamó la atención que se ampliara el radio de acción antes de haber podido mostrar algún resultado de su gestión. Obvio que si el Presidente inauguró el miércoles 01/03 en el Congreso la campaña electoral + las sesiones ordinarias legislativas, la necesidad pasa más por reforzar la billetera que por hacer exhibicionismo con el lápiz rojo. El escándalo que se armó con los $200 que le habían sacado a cada jubilado con la movilidad curó de espanto al gobierno.

Esto ya era sabido y por eso sorprendió el discurso conque Dujovne llegó al nuevo ministerio. Es evidente que le han comprado un GPS. Al fin de cuentas, la heterodoxia de Alfonso Prat-Gay que tanto enojaba a los economistas más ortodoxos del PRO, siempre ocurrió con el conocimiento previo de Mauricio Macri, cuyas discrepancias con su ex colaborador eran acerca del trato personal y la prosapia antes que el enfoque de la macroeconomía.