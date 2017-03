Trump acusa a Obama de 'pincharle' los teléfonos, y éste lo niega

"Qué bajo ha ido el presidente (Barack) Obama al pinchar mis teléfonos durante el sagrado proceso electoral. Es Nixon/Watergate. ¡Tipo malo (o enfermo)!", escribió Donald Trump en su cuenta en la red social Twitter.

En uno de los tuits, Trump dijo que la presunta intervención se realizó en la Torre Trump, en Nueva York, pero que "no habían encontrado nada".

El Gobierno de Trump se ha visto presionado por el FBI y por investigaciones en el Congreso sobre los contactos entre algunos miembros de su equipo de campaña y cargos oficiales rusos durante su campaña.

En diciembre, Obama impuso sanciones a Rusia y ordenó la expulsión de diplomáticos de

país que Washington cree estuvieron involucrados en los ciberataques a grupos políticos en las presidenciales de noviembre.

En febrero, el asesor de seguridad nacional Michael Flynn, renunció tras conocerse que había hablado de las sanciones estadounidenses contra Rusia con el embajador de ese país en USA antes de que Trump asumiera el cargo. Y él engañó al vicepresidente Mike Pence acerca de esas conversaciones.

Ahora, Jeff Sessions, el procurador general, omitió mencionar en el Senado sus reuniones con los rusos.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

Obama

Un portavoz de Barack Obama rechazó las acusaciones de Donald Trump, respecto a que el ex mandatario había intervenido los teléfonos del republicano en octubre, durante la etapa final de la campaña por las elecciones.

"Ni el presidente Obama ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron vigilar a ningún ciudadano estadounidense. Insinuaciones que afirmen lo contrario son simplemente falsas", dijo el portavoz de Obama, Kevin Lewis, en un comunicado.

Lewis dijo además que una "regla básica de la administración Obama era que ningún funcionario de la Casa Blanca interfiriera jamás con alguna pesquisa independiente encabezada por el Departamento de Justicia".

No obstante, el comunicado sí establece la posibilidad de que funcionarios del Departamento de Justicia hubieran ordenado una intervención de las comunicaciones de la campaña de Trump.

"Ningún Presidente puede ordenar que se intervengan teléfonos", escribió Ben Rhodes, ex asesor de Obama, en Twitter. "Esas restricciones se establecieron para proteger a los ciudadanos de gente como usted".