Construyen torres en Catalinas Norte para financiar el Paseo del Bajo

Si bien la noticia sobre la venta del área de casi 92.000 metros cuadrados en la codiciada zona de Catalinas Norte fue confirmada a fines de 2016, a través del decreto Nº1173/2016, en la tarde de este viernes 03/03 el convenio suscripto entre el Gobierno de la Ciudad, la Administración de Bienes del Estado nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación sobre la urbanización de unas 12 hectáreas, recibió hoy despacho conjunto de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto de la Legislatura porteña.



Se refiere al predio lindante entre Retiro y Puerto Madero, delimitado por la avenida Antártida Argentina, la calle San Martín, la avenida Madero y la calle Cecilia Grierson, donde se prevé la creación de espacios verdes, obras de utilidad pública y de desarrollo inmobiliario y comercial.



Lo planeado por el Poder Ejecutivo se relaciona con el Paseo del Bajo, que es la obra vial paisajista de conexión rápida entre las zonas norte y sur de la Ciudad, vinculando la Autopista Illia (que lleva hacia la avenida General Paz, el Acceso Norte y la ruta Panamericana) con la Autopista a La Plata.



Los bienes inmuebles desafectados de la actividad portuaria serán afectados a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas urbanas de la Ciudad, según se desprende del mencionado convenio. De los espacios que se rezonifican un 70% será destinado a uso público y un 30% a emprendimientos privados.



Este proyecto tuvo una primera aprobación de los diputados, se expuso a Audiencia Pública y hoy fue analizado por las comisiones de Planeamiento Urbano, que preside el legislador Agustín Forchieri (PRO), y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, que conduce el diputado Alejandro García (PRO). Ambas comisiones emitieron un despacho conjunto de mayoría con el respaldo de las bancadas del PRO, el Socialismo, el Bloque Peronista y Suma+. Adrián Camps (PSA) presentó un despacho en minoría que propone archivar el proyecto, ya que se opone a la venta de tierras públicas.



En la actualidad, el área se conoce como "Empalme Norte". Por ahora, es una superficie que está destinada a la conexión entre los trenes de los ferrocarriles Mitre, Roca y Sarmiento. Y, de estas líneas, con el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.



Bajo potestad de la Administración General de Puertos -en combinación con los ferrocarriles- semejante predio es visto por las autoridades del Gobierno porteño como el "ideal" para el desarrollo de un megaproyecto inmobiliario que le ponga sello a la actual gestión.



La ubicación estratégica que tiene "Empalme Norte" contrasta con el uso que se le está dando al lugar. Hoy día, es un espacio de maniobras que lejos está de tener la actividad de otras épocas. Por eso, desde el en el entorno del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta hace meses que planifican darle vida a un ambicioso plan de obras privadas que se equipare con lo hecho en las torres de Catalinas.



Además de la impronta que le dará a la actual gestión, la comercialización de esas tierras le asegurará al PRO hacerse de una importante suma de dinero, unos US$ 250 millones, aproximadamente. Dicho monto será destinado a financiar el faraónico proyecto conocido como Paseo del Bajo (ex Autopista Ribereña), autovía subterránea que unirá las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata para alivianar el tránsito. El presupuesto total de la obra sería de u$s650 millones, de los cuales US$ 300 millones se cubrirán con un préstamo aportado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).