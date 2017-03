Superando al oro, el Bitcoin va por el euro

El avance arrollador de la valuación de la moneda virtual más famosa del mundo, que creció 126% en 2016, la semana pasada volvió a batir su récord y superó al de la onza de oro, llevó al 1er. Ministro de Malta, Joseph Muscat, a proponer en Laboratorio de Ideas del Centro para los Estudios Políticos Europeos (CEPS), en Bruselas, que Europa se convierta en el continente Bitcoin.

Deberían adoptarse las monedas virtuales mientras los reguladores se encargan de encontrar las medidas más apropiadas para que se extienda su uso, destaca en un artículo la publicación española de tecnología Ticbeat.

“El ascenso de las criptomonedas puede ser ralentizado, pero es imparable,. Algunas instituciones financieras están aceptando el hecho de que el sistema que respalda tales transacciones es mucho más eficiente y transparente que los clásicos”, señaló Muscat. Es que Bitcoin catapultó a su vez el valor de otras criptodivisas como Ether o Monero y su importancia es tan ascendente que estados como Malta han manifestado un marcado interés en incorporar a Europa las bonanzas de la tecnología blockchain. "Nos hallamos en el momento idóneo para las administraciones disruptivas", dijo.

Los reguladores europeos hasta ahora las vinieron resistiendo, en tanto Japón se incorporó activamente al ecosistema de transacciones Bitcoin. De ahí que en febrero haya sesionado el CEPS, con ponencias de un centenar de participantes, entre profesores, políticos y dirigentes de diversas instituciones reguladoras europeas, en torno de innovaciones y de la generación de mecanismos para regular las criptomonedas a fin de aprovechar su potencial y proteger mejor a los consumidores.

En anteriores oportunidades, Andrés Pedreño, ex director del Instituto de Economía Internacional, y Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, han dado su apoyo público a la adopción de la tecnología blockchain y la regulación europea del Bitcoin.

El maltés fue un paso más allá e instó al Viejo Continente a adoptar el Bitcoin al nivel del euro, recordando que la moneda común era un proyecto político impensable que se ha mantenido por encima del dólar desde 2002.

Su idea es que el euro funcione en forma paralela a las criptodivisas, transformando Europa en un gran centro para la innovación que atrae la moneda digital.

Como para dar la razón a toda esa movida, Bitcoin perforó el viernes 03/03 la barrera del oro y cada unidad de estas criptomonedas cotiza a US$ 1.280, lo que implica que quedó casi US$ 35 por encima del valor de la onza troy, afectado por los últimos mensajes de la Fed, que dispararon las expectativas de una suba de tasas en la reunión del 15/03, y las alzas del dólar frenaron la cotización del metal precioso por debajo de los US$ 1.230 la onza.

Cada BTC equivale ahora a 800 moneros. Hablando en pesos, una bitcoin cuesta ahora $19.695.81; la onza oro, $19.070,47 y cada monero $24,59, con lo que se necesitan 800 para comprar una bitcoin.

Criptomonedas que valen oro

La divisa virtual pulverizó todos sus registros anteriores tras haber emparejado al metal precioso en las primeras jornadas de 2017 en torno de los US$ 1.200.

El disparador de la subida tiene su origen en el espectacular aumento del interés por la divisa virtual en China, en paralelo con el goteo bajista que registra su moneda, el yuan.

Los inversores chinos que no se resignan al goteo bajista de su divisa han sido los más activos a la hora de buscar una alternativa en el bitcoin, hasta el punto de que las autoridades chinas han reforzado sus controles para evitar una fuga de capitales. Los ricos hacen una bicicleta evasora que consiste en adquirir las bitcoins pero gastar en la otra criptomoneda, la moneros, más difícil de rastrear por los sabuesos fiscales en el ciberespacio.

Mirándolo bien, el raid del 125% que se anotó el bitcoin en 2016 contrasta con las caídas del 7% que sufrió el yuan en el mismo periodo, su mayor merma anual desde 1994.

Más allá de estas circunstancias globalizadas que irrumpen desde Asia-Pacífico, los defensores del bitcoin aprovechan la coyuntura para destacar que la divisa virtual se consolida como "el oro digital".

el plazo límite para que el supervisor estadounidense (la SEC) decida si aprueba el que sería el primer fondo cotizado sobre el bitcoin, el EFT, Winklevoss Bitcoin Trust

Entre los analistas circula una alerta debido a que esta última oleada de compras puede deberse a los movimientos especulativos previos a una fecha que podría suponer un punto de inflexión para el bitcoin, el, ya que se cumple, que al facilitar las vías de acceso de inversión podría servir de plataforma para disparar el interés por la divisa virtual.

La puesta en marcha de un primer fondo cotizado serviría además para paliar el "monopolio" que ejerce hasta la fecha China en el mercado del bitcoin.

En los últimos tiempos, más del 90% de las operaciones sobre la divisa virtual se realizan en el gigante asiático.

"La Argentina es el mercado más avanzado en América latina en lo que hace al bitcoin", dice Ciro Echesortu, del fondo regional NXTP Labs, que invierte en 6 empresas asociadas a la divisa digital.

"Es una apuesta a largo plazo; a medida que más usuarios prueben las soluciones, se fortalecerá el ecosistema", agrega.

"Hace 2 años, empezaron a aparecer empresas para consolidar la moneda en el sistema financiero. La primera ola de start ups facilitó la entrada a bitcoins. Si bien algunas maduraron, los tiempos de adopción del público son más lentos. Falta regulación", resume Santiago Siri, uno de los socios de la argentina Bitex.

Junto a ella, SatoshiTango -fundada en 2014- es una de las casas de cambio especializadas más relevante: procesa más de 500 transacciones semanales. Cobra una comisión del 2% y le permite al usuario convertir pesos en bitcoins y viceversa.

Redes de pago o transferencia bancaria

Los bitcoins se acreditan en la billetera de la persona. ¿El rol en el ecosistema? Sin casas de cambio, comprador y vendedor debieran primero encontrarse.

En el país empiezan a seguir con atención su trayectoria, en especial después que todo indica que el dólar seguirá planchado como ahora hasta por lo menos fin de año.

Y, según Federico Tessore, CEO de InversorGlobal (IG), "hay 1 millón de personas que compran dólares por mes en la Argentina”, que son potenciales interesados en alternativas monetarias duras y líquidas que cubran de la inflación.

El único defecto que tienen las bitcoin, en ese sentido, es que, al intervenir los bancos en las transacciones quedan registradas en el radar de la AFIP.

La alternativa se llama monero (que significa "moneda" en esperanto). Se trata de la criptodivisa que más creció en 2016, aunque lo hizo gracias a su popularidad en la internet oscura.

Existe desde 2014, pero ha sido ahora que se la usa en los mercados ilegales de armas y drogas de la 'deep web' lo que hizo despegar a esta moneda virtual, divisa favorita de los delincuentes a causa de su total anonimato.

No es la más famosa ni, de hecho, fue diseñada precisamente para convertirse en la criptomoneda más popular del mundo. Aunque monero comparte algunas características con bitcoin, lo que precisamente la diferencia de la divisa creada hace casi una década por el alias Satoshi Nakamoto es haberse convertido, al no dejar traza, en una herramienta idónea para comerciar con productos o servicios ilegales en la internet oscura.

“Monero está trayendo al mercado más oscuridad y más facilidad para cometer actos criminales y ser pagado por ello”, afirma Pablo Fernández Burgueño, jurista socio de Abanlex y miembro del grupo de expertos en 'blockchain' de Europol.

Su éxito, lo demuestra: fue la criptodivisa con mayor crecimiento en 2016, ya que su valor se multiplicó casi por 27 en 1 año. Si hace 12 meses un monero se cambiaba apenas por 50 centavos de euro, hoy la conversión se sitúa en torno a los 12 euros (con las habituales fluctuaciones de las criptodivisas).

Mercado interno

De acuerdo con los datos de la ONG Bitcoin Argentina, en la actualidad entre desarrollos locales y compañías del exterior con presencia en el país se cuentan unas 15 empresas en operación.

La gran mayoría trabaja sobre los usos financieros de la moneda: desde casas de cambio especializadas hasta servicios de billetera digital, préstamos colaborativos en bitcoins o bien compañías de procesamiento, intermediarios entre una persona que quiere pagar en esta moneda y un comercio que desea cobrar en pesos.



También hay espacio para inversores muy arriesgados, con fondos a medida. Una compañía, incluso, vende cajeros automáticos para que alguien con bitcoins pueda salir del paso en moneda local.

No es para cualquiera incursionar en este renglón de las finanzas globales.

En el país, si bien la oferta es selecta, se pueden pagar servicios con bitcoins y los tickets en ciertos restaurantes, bares y heladerías.

Una casa de e-commerce de electrodomésticos recibe la cibermoneda y hasta hay profesionales independientes que la aceptan. Además de servicios del exterior que se pueden abonar con bitcoins.

Hay negocios como el de la firma Ripio, que aparte de un exchange incluye el servicio de billetera digital: un software, típicamente una aplicación de celular, que tiene una clave digital que permite al usuario firmar en la gran base de datos cada transacción que realiza. Similar a un navegador web, facilita el acceso y resulta imprescindible para acreditar debidamente los fondos.

Sebastián Serrano, su CEO, cuantifica en cerca de 40 mil los usuarios en la Argentina. El servicio de billetera es gratuito, pero cobra por transacciones y provee también microcréditos.

A su vez, 600 comercios están adheridos a su servicio de pagos, donde la persona puede abonar en bitcoins y la empresa le remite pesos al local, prácticamente ajeno a la conversión de monedas que realiza la compañía internamente.

La fase por la que transita el sector es definida por Serrano: "Es como Internet a mediados de los ´90: se está haciendo infraestructura. Estamos comenzando a abordar la fase en la que es más o menos sencillo comprar bitcoins y hay una masa suficiente de usuarios que justifica el diseño de aplicaciones. Transitamos esa etapa en la que se empiezan a construir cosas sobre la misma tecnología. “Los emprendimientos que hoy tienen tracción de ingresos, no obstante, son los que están en las primeras capas", explica.

El desafío de usar bits de computadora para representar valor intercambiable por bienes y servicios -"dinero programable"- encuentra su soporte en el verdadero trasfondo de la criptomoneda: la blockchain o "cadena de bloques".

En un sentido muy simple, es una suerte de libro mayor contable, online y global, que contiene el historial de todas las transacciones alguna vez realizadas y que suma nuevas páginas, o "bloques", a medida que se agregan los últimos movimientos.

"Es una base de datos pública, auditable, universal y transparente, alojada en miles de nodos a lo largo de todo el mundo que van cambiando continuamente y a cuya copia acceden todos, ya que se puede consultar desde cualquier PC. Y tiene una característica especial: cuando uno graba algo, no se puede borrar ni modificar. Alterar siquiera una coma hace que el resto de los servidores rechace la actualización al contrastarla con su propia copia", cuenta Franco Amati, cofundador de la ONG local y de Signatura, una de las primeras empresas en la Argentina que explora los usos no monetarios de la tecnología detrás de bitcoin.

Invertida por NXTP, el Rofex y el Banco Industrial, la start up adapta la blockchain a la industria legal: diseñó una solución que permite dejar constancia en ese "libro contable" de contratos que son firmados digitalmente por los usuarios parte.

Esa firma se hace a través de la plataforma de la empresa, a donde ingresan los usuarios, y luego es esta quien almacena una prueba del documento en la base de datos global.

¿Cuál es el servicio? "Notariar en la blockchain cualquier tipo de información", responde Amati, quien suma entre los beneficios mitigar riesgos internos de personal de sistemas y dejar constancia legal de un documento frente a reclamos de terceros. Es decir, en última instancia brinda la seguridad de que el quién, el cuándo y el qué no podrán ser adulterados.