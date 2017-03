Sanz-Carrió, un problema para Marcos & Jaime

por EDGAR MAINHARD

1. Las expectativas de la opinión pública han desmejorado acerca del rumbo de Cambiemos. En días cuando no hay mucho en concreto para ofrecer, las expectativas es todo.

2. Cambiemos se desespera y comienza un intenso debate interno acerca de qué hacer para no perder posiciones en el año 2017 respecto de lo que fue 2015.

3. Cambiemos no es una fuerza política homogénea, apenas es un frente electoral en el que cada uno de sus integrantes cree contribuir más de lo que suponen sus socios. Pero es evidente que lo lidera el PRO en nombre de la imagen pública positiva del presidente Mauricio Macri (hoy bastante mermada), y los jefes territoriales María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. La UCR no tiene personajes equivalentes. A la CC-ARI no le alcanza con Elisa Carrió.

4. Aparecen las discrepancias que tienen una división central: los PRO 'puros' vs. los PRO 'heterodoxos' + sus aliados. El liderazgo del PRO 'puro' se atribuye a Marcos Peña y Jaime Durán Barba, un bloque compacto en el que algunos no quieren ver a Mauricio Macri pero otros sí ven a Macri, discrepancia que lo cambia todo.

5. Quienes ven a Macri en el bloque con Peña/Durán Barba analizan bien diferente la situación respecto de quienes no ven a Macri en el bloque.

6. Quienes no ven a Macri en el bloque imaginan cambios en Cambiemos, y ahí aparece la autocandidatura de Ernesto Sanz a jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, que esta vez cobra fuerza por el apoyo de integrantes destacados del PRO heterodoxo, críticos de Marcos Peña.

7. Es evidente que los cambios que concretó Macri, despidiendo a, por ejemplo, Alfonso Prat-Gay y Carlos Melconián por motivos personales antes que políticos, no provocaron impacto en el rumbo, más allá de ayudar a consolidar al bloque Peña/Durán Barba. Para ganar en 2017 Macri tendría que haber ejecutado otros cambios pero él mantiene topes rígidos acerca de los cambios en Cambiemos (¡...!). No le ha explicado su enfoque a sus militantes más allá de pedirles esfuerzo y confianza. Ahí aparecen, quizá porque la economía no acompaña, muchas discrepancias con las decisiones del líder del PRO.

8. Un sobreviviente a los despidos ordenados por Macri (gracias a que es legislador nacional y no funcionario político) es Emilio Monzó, quien mantiene su alianza con Rogelio Frigerio, ministro que impulsa acuerdos distritales con el peronismo (para enojo de la UCR pero su origen político es el Movimiento de Integración y Desarrollo, que siempre tuvo buena relación con el PJ), a la vez que ha trabado diálogo con Mario Negri, el subestimado UCR líder del bloque de Cambiemos en Diputados; y Elisa Carrió, a quien el PRO concedió gran poder moral y ahora lo padece, en especial Mauricio Macri. Carrió tiene ambiciones personales diferentes a las del PRO 'puro'.

9. Durán Barba había imaginado un 2017 electoral construido en base a la polarización con el kirchnerismo, en especial Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner. Pero si avanzara el desencanto con la Administración Cambiemos, la polarización pierde atractivo. Y los K aún deben superar la elección primaria dentro del peronismo, que es otro requisito para que funcione la teoría de Durán Barba. Hay aliados de Macri tal como Grupo Clarín que jugarán decididamente a favor de Florencio Randazzo contra Cristina para impedir su triunfo, y es otra debilidad de la polarización.

10. A Macri le duelen muchísimo las acusaciones de que es el jefe de un gobierno de ricos y que sus intereses priorizan a los que más tienen, pero nada hizo hasta ahora -más allá de anunciar prebendas que no puede cumplir- para bloquear definitivamente este talón de Aquiles. Luego, la Casa Rosada subestima el impacto de la corrupción como decisor de sufragio aunque debería considerar que la economía que no arranca potencia el impacto de las denuncias, que además erosionan las expectativas.

11. La designación de Nicolás Dujovne como vocero de los 'brotes verdes' no alcanza para recuperar las expectativas positivas porque Dujovne habla de macroeconomía y, 1 año después de Macri, la gente quiere escuchar de microeconomía, en lo posible de economía personal.

12. Es una crisis aunque quiera buscársele otro nombre. Es difícil salir de una crisis haciendo lo mismo que produjo la crisis. Pero Macri no ha ensayado nada diferente.

Vamos a algunos recortes dominicales

Santiago Fioriti en el diario Clarín, explica el anhelo de Carrió + el PRO 'heterodoxo' o Cambiemos 'político':

"(...) En el equipo de Peña, sin embargo, confían en que "no son importantes los apellidos" de la boleta. Duplican la apuesta y aseguran que con el sello de Cambiemos y la pretendida polarización con el kirchnerismo les alcanzará para imponerse en las elecciones de medio término. "El error más garrafal que se comete en estos tiempos es analizar la intención de voto de los candidatos. La demanda ordenará la oferta", se le ha oído a Peña en la intimidad.

Pero ocurre que en el PRO también se ha abierto una grieta. El ala que razona con la mente de la política más tradicional descree de que los apellidos no son importantes y hace gestos en favor de Carrió. "Y ni hablar si Cristina es candidata. Sería el duelo ideal para nosotros", asumen.

Los tiempos han cambiado. Hasta hace algunas semanas, en el macrismo más puro daban por hecho que el trabajo fino que venía haciendo Horacio Rodríguez Larreta en sus prolongadas charlas con Carrió había surtido efecto. “Lilita va a la Ciudad para bloquear a Lousteau”, decían. Pero ahora, en el círculo íntimo de Carrió, apuestan a que sea ella la postulante a senadora de Cambiemos. Para entender parte de ese cambio de estrategia hay que dirigir la mirada al Congreso.

A instancias de Mario Negri, el jefe del bloque de Diputados de la UCR, el partido centenario ha movido fichas para facilitar un entendimiento electoral con la Coalición Cívica. Un radical al que todos sus correligionarios escuchan aconsejó: “O cierran filas con Carrió o el PRO y Durán Barba se quedan con todo”. Negri y Carrió se mueven en tándem y han entablado una relación demasiado fluida con Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, con quien coinciden en que “no se puede hacer política solo con encuestas”. El jueves a las cuatro de la tarde Negri llamó a Monzó por enésima vez. Y veinticuatro horas después, el radical charló con Carrió por celular mientras viajaba a Córdoba. (...)".



Sin embargo, la web que dirige Ignacio Fidanza, La Política Online, incorpora un dato nada desdeñable desde lo estrictamente normativo pero que, si se le 'pasara' a la juez electoral María Servini de Cubría, no se le 'pasará' al camarista electoral Santiago Corcuera:

"Elisa Carrió le aseguró a su entorno que no quiere hacer "zafarranchos legales" y que como tiene domicilio constituido en la provincia, competirá allí o en ningún otro lado. Es que el kirchnerismo y otras fuerzas políticas usaron y abusaron del recurso de cambio de distrito y la diputada no quiere que la emparenten con esas polémicas prácticas.

Lilita nació en Chaco y fue candidata en la Ciudad, pero mudó su domicilio en 2011 a la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, por lo que sólo podría ser candidata en Chaco y en territorio bonaerense. Lo notable es que luego de ese anuncio fue candidata en Capital en 2013.

La Cámara Nacional Electoral dispuso que el 20 de abril sea la última fecha en que se tomarán todos los cambios hechos en el domicilio de los ciudadanos mayores de 16 que figuran en el padrón electoral. Y Carrió ya figura en el padrón electoral como domiciliada en Exaltación de la Cruz.

Esto era sabido en los equipos de campaña de Martín Lousteau, uno de los principales afectados si Cambiemos juega la carta de Lilita en la Ciudad, como quieren Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Marcos Peña.

Es por eso que en el entorno de Lousteau ya tienen preparada la impugnación si Carrió se presenta en la Capital: es simple, ningún ciudadano tiene dos domicilios. (...)".



Mariano Spezzapria, en el diario platense El Día, también presenta el enfoque de los amigos de Carrió, que han iniciado una ofensiva importante:

"(...) El macrismo percibe, a su modo, que las cosas no le están saliendo como las había pensado. Ese diagnóstico ya lo tienen hace rato los radicales y los “lilitos”, aliados clave del PRO en Cambiemos, que empiezan a presionar con más insistencia para que pierdan influencia el jefe de Gabinete, Peña y Durán Barba. “Me odia”, comentó Carrió sobre el peculiar e influyente asesor presidencial.

La jefa de la Coalición Cívica ya no oculta su intención de competir en la arena electoral bonaerense, pese al veto de la gobernadora Vidal, que prefiere a Jorge Macri. Fiel a su estilo, Carrió se mostró muy crítica con el intendente de Vicente López, pero su primo el Presidente lo recibió en la quinta de Olivos. A buen entendedor, pocas palabras bastan, sostiene el refrán.

El mensaje llegó directo a Carrió -que igualmente decidirá su futuro electoral después de la Semana Santa, dejó trascender- y a Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados que pugna por la incorporación de dirigentes peronistas a Cambiemos pero que entiende que con Jorge Macri no alcanzará para enfrentar eventualmente a Cristina Kirchner y a Massa-Stolbizer.

Monzó es uno de los dirigentes que cree en la polarización de Cambiemos y el FpV, en detrimento de la “avenida del medio” massista. Mientras tanto, los gremios se atrincheran en la primera línea de fuego y el Gobierno los confronta con más efectividad en el discurso político que en la gestión. (...)".

vera_carrio_solanas.jpg -mucho más interesante que Joaquín Morales Solá, interesado en la aceitosa CGT-, extiende la crítica de Carrió a María Eugenia Vidal:

"(...) Lo cierto es que el escenario previsto parece haber sufrido un vuelco. Al Gobierno no lo sostiene la economía ni lo atornilla la gestión. Empezó a desempolvar sobrantes de su cotillón político, con las cuales ancló en la Ciudad y abordó el país. Sin remedio deberá enredarse con recursos más tradicionales. Donde la frontera entre “lo nuevo” y “lo viejo” resultaría indeleble.

Para avanzar en esa dirección Macri necesita tener afiatada a Cambiemos, la coalición oficialista. La relación con el radicalismo marcha bien porque el Presidente está dispuesto a escucharlo para pelear la elección. Tuvo un gesto cuando subió a Ernesto Sanz al avión que lo llevó a España. El ex senador es una usina del pensamiento político clásico, a distancia de los globos, los colores y la música. La figura mas difícil de domar es Elisa Carrió.

La líder de la Coalición se desdobla con astucia. Promueve denuncias contra el propio Gobierno. (...)

La diputada quiere definir su postulación en Capital o Buenos Aires. No que se la definan. Cuestiona a Vidal por haber establecido, según ella, un precontrato con Jorge Macri para su candidatura a senador bonaerense. No hay nada de eso cerrado. Tampoco le agradan los devaneos de la gobernadora con viejos caudillos bonaerenses. Eduardo Duhalde estuvo en el Congreso sentado junto al gabinete nacional. El ex presidente urde una jugada en la provincia con identidad peronista pero que resulte fértil a Vidal, como una semilla en tierra húmeda. (...)".