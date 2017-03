El Jerusalem Post destaca el pedido de Massa para que se esclarezca el atentado de AMIA

El diario “Jerusalem Post” destacó las declaraciones del líder del Frente Renovador, Sergio Massa sobre su pedido de justicia a las víctimas del atentado de AMIA. “Un político y líder argentino espera avanzar en la legislación que podría allanar el camino para que el sistema judicial de su país intente condenar a los responsables del atentado de julio de 1994 en Buenos Aires mediante una bomba en el edificio de la Asociación Mutual Israelita que mató a 85 e hirió a cientos” destaca el medio local.

Massa además agregó: "La comunidad judía argentina ha esperado [casi] 25 años para que se haga justicia y queremos asegurarnos de que esto sucede," Sergio Massa dijo a The Jerusalem Post durante una visita a Israel, su primera en el país.

El medio, además destacó que la legislación de la que es autor y en la que está avanzando permitiría ir a juicio, incluso si el acusado no está presente. Inicialmente la presentó en 2014, Massa dijo, pero el "gobierno anterior estaba cerca de Irán, por lo que la ley no fue aprobada." Teniendo en cuenta las simpatías del gobierno actual, dijo, no hay ninguna razón para que pueda ser rechazada. Massa llevó adelante reuniones con empresas israelíes que se ocupan de la seguridad y de alta tecnología, en busca de una forma de adaptar la experiencia de Israel en la lucha contra el terrorismo para que pueda crear una mejor política para detener los crímenes violentos en Argentina. "Tenemos mucho que aprender aquí en Israel", dijo Massa.

"Israel combate el terrorismo y nosotros luchamos contra la delincuencia, pero la lógica es la misma." Además el diputado bregó por un fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Massa también habló sobre la necesidad de articular medidas frente al terrorismo y se refirió al atentado de la AMIA: "Este fue un crimen contra la humanidad. Esto no fue un crimen contra la Argentina o contra la comunidad judía, sino un crimen contra la humanidad, todo terrorismo lo es. Hay que asegurarse de que si hubo un crimen, tiene que haber un criminal", dijo.

Massa discutió la legislación en sus reuniones con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores y miembros de la Knesset, incluidos del Likud, Yesh Atid y la Unión Sionista. Massa dijo que estaba impresionado tanto por Tel Aviv y Jerusalén. En Tel Aviv, dijo que lo impresionó el alto nivel de seguridad personal, señalando que él y su esposa fueron capaces de ir de paseo en bicicleta a la medianoche sin temor a un ataque, mientras que en Jerusalén advirtió la coexistencia de las tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el Islamismo. Parecía, dijo, como si “estuvieran caminando junto a Dios”.