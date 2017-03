Aníbal Fernández: "Julián Domínguez es una basura"

"Cuando aparece lo de López a todos nos salpica esa mierda. Pero después tenés que darlo vuelta. Eso no es plata robada, es plata de coima. No se le robó al Estado. No estoy minimizando el hecho, pero no hay forma de robarle al Estado", dijo Aníbal Fernández este domingo 5/03, cuando volvió a hablar sobre el caso de José López.

También dijo que fue “un dolor de cabeza”. En una entrevista concedida a Mauro Viale por América, el exjefe de Gabinete del kirchnerismo se defendió además de las causas en las que lo investigan, entre ellas por enriquecimiento ilícito, y planteó que nunca hizo nada. “No tengo sociedades, no tengo negocios”, señaló.

Agregó asimismo que está preparando un informe con la evolución de su patrimonio. Por otro lado, se refirió al Gobierno actual de Mauricio Macri. “La Argentina no tiene presidente” y sostuvo que nunca tuvo “vocación de ser candidato a gobernador", en referencia de su derrota en la provincia de Buenos Aires ante María Eugenia Vidal.

Sobre causa de la efedrina Puso énfasis en que no está investigado por el Triple Crimen de General Rodríguez. “No tengo nada que ver con Pérez Corradi, yo no estoy en la causa del triple crimen. Fue una causa armada y pagada por un prime time de domingo para hacerme perder las elecciones", señaló.