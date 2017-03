La dirigencia busca levantar el paro pero Agremiados amenazó con ampliarlo

En medio de la crisis que padece el fútbol argentino en todas sus categorías a causa del paro impulsado por Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) por la deuda que la AFA mantiene con los clubes por la rescisión del contrato del programa Fútbol para Todos, la dirigencia de la casa madre del fútbol argentino busca destrabar el conflicto para que la actividad se reanude.

Sin embargo, el secretario general de Agremiados, Sergio Marchi, advirtió que “los dirigentes no depositan el dinero que les deben directamente en las cuentas de los jugadores y va primero por los clubes, entonces el conflicto se va a ampliar y habrá muchos más problemas” y agregó que “fue increíble la presión que les metieron a los jugadores para que jugaran el pasado viernes. Fue un papelón. Los dirigentes los querían llevar a la AFA para que jugaran y como no pudieron, fueron detrás de los juveniles”.

Por lo tanto, Marchi describió que “por eso le dije al presidente del Comité de Regularización, Armando Pérez, que los juveniles no tenían ni radiografías como para constatar si estaban aptos para jugar y al rato, el mismo sábado a la tarde, decidió suspender las fechas del ascenso”.

Y posteriormente Sergio Marchi lanzó un aviso amenazante al indicar que “si hoy mismo no depositan la plata que les deben a los jugadores, va a haber muchos más problemas y el conflicto será más grande”.

En tanto, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, anticipó que este lunes (06/03) la AFA le depositará a los clubes de Primera División los 350 millones de pesos que ingresaron por la rescisión del contrato de ‘Fútbol para Todos’ más 40 millones de pesos del sponsor del torneo.

Por eso, Russo espera que el conflicto se solucione, luego de una semana sin acuerdo con el gremio de futbolistas, y bajo la amenaza de volver a jugar con juveniles, algo que este fin de semana no se concretó. “Con o sin profesionales, el fútbol arranca si o si el próximo fin de semana”, afirmó el titular ‘Granate’.

“Si no hay acuerdo con Agremiados estos próximo días, el fin de semana venidero se jugará con juveniles. Pero va a haber fútbol como sea. Defensores estaba dispuesto hacerlo este sábado con Español, pero la AFA decidió suspender la fecha a poco tiempo de jugarse, lo que al club le generó un gasto de 20 mil pesos por el hotel donde concentraron los chicos, algo que no se recupera. Y para colmo, dentro de la situación en que se está, ahora el fondo solidario de los clubes de primera ya no está”, señaló el presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, en declaraciones a AM 590 Continental.

“Se dijo hasta el hartazgo que más plata no va a haber. Fue una situación increíble que no se haya aceptado la propuesta que se le hizo al gremio de futbolistas, cuyo secretario general (Sergio) Marchi no confió”, sostuvo el directivo.

Tanto Russo como Achile integran el grupo de dirigentes que postula a Claudio ‘Chiqui’ Tapia como presidente de la AFA, del que también forman parte Daniel Angelici (presidente de Boca) y Hugo Moyano (titular de Independiente).

En otra muestra de desprolijidad, los dirigentes intentaron esta fin de semana jugar igual la fecha con juveniles y sancionar a los equipos que no se presenten a disputar los encuentros, medida que finalmente se desactivó, a pesar de las presiones que sufrieron los jugadores. El Ascenso también intentó jugar, pero a pocas horas de iniciar los partidos, desde la Comisión Normalizadora comunicaron que tampoco iban a desarrollarse las categorías menores por inconvenientes en los aptos físicos de los juveniles. Otro foco abierto en AFA es el de los derechos audiovisuales, ya que la dirigencia debe continuar con la elección de la empresa privada que televisará los partidos a partir de agosto para cobrar los 1.200 millones de pesos a modo de llave de ingreso, cifra que servirá para acomodar las finanzas.

Con este panorama, lunes y martes serán clave para determinar si se jugará la próxima semana, o si continúa la espera del fútbol local, ya que los equipos argentinos continuarán jugando en el plano internacional por Copa Libertadores de América.