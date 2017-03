Advertencia para la Rosada: Prohíben a Indra contrataciones con el Estado de Brasil

INDRA fue contratada por primera vez por el Estado Nacional argentino en 1997, y desde entonces la suerte se guió su futuro, pues ganó todas las licitaciones para brindar el servicio de recuento de votos. Sin embargo, eso también ha generado inconvenientes en la compañía española. Por ejemplo, fue denunciada en 2011 por el entonces candidato Eduardo Duhalde como participe de las irregularidades cometidas en las PASO de ese año; y desde entonces, acumula numerosas menciones negativas desde el periodismo y los partidos políticos que presuntamente fueron afectados.

En Venezuela, por caso suscede lo mismo. Ingresó allí gracias al entonces presidente Hugo Chávez y ratificada por Nicolás Maduro. En otros países como Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Angola, la empresa española fue también denunciada por favorecer a los candidatos del partido de gobierno.

El pasado 5 de junio del 2015, mediante la decisión administrativa 294/15 (expediente N° S02:0156553/2014), y firmada por el entonces jefe de ministros Aníbal Fernández, Florencio Randazzo (ministro del Interior) y Julio Alak (ministro de Justicia), el Ministerio del Interior y Transporte –responsabilidad del mismo Randazzo- aprobó y adjudicó a la empresa INDRA SISTEMAS SA la “Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Única N° 1/2015”, que tenía como fin lograr la “contratación, planificación, desarrollo y operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el Recuento Provisional de Resultados a nivel nacional y distrital –en el caso de simultaneidad de elecciones-, para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones de Presidente y Vicepresidente y Legisladores Nacionales conjuntamente con las elecciones legislativas provincias que se realicen de forma simultánea y la eventual segunda vuelta para las elecciones Presidenciales a llevarse a cabo durante el año 2015” (sic).

La cifra que cotizó INDRA, única empresa que se presentó al momento de la apertura de sobres de la licitación (17 de marzo pasado), alcanzó los $330.000.000. El dictamen de evaluación de la licitación fue emitido el 6 de abril de este año.

Vale aclarar que desde el arribo formal del Kirchnerismo al poder, INDRA SISTEMAS SA fue la única empresa que ganó sistemáticamente el procesamiento de datos en las diferentes elecciones nacionales. En total, desde el 2005 la fecha, le facturó al estado argentino $748.872.239, según rescató el portal Eliminando variables.

Como se verificó, el acuerdo entre INDRA SISTEMAS SA y la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL tiene puntos bastante curiosos: la empresa contratada tiene la potestad de resolver supuestas inconsistencias en los datos cargados en el sistema, aún si tiene errores aritméticos o problemas de origen, mediante la intervención de “personal específicamente entrenado para resolver las anomalías que se generen en la cadena de carga de los datos”.

Otro de los puntos rescatados por dicho medio en las especificaciones técnicas para el procesamiento de datos es el apartado acerca del desarrollo de un sistema de alerta ante inconsistencias. La Dirección Nacional Electoral, en particular, expuso tres situaciones a INDRA SISTEMAS SA: 1) Que en el telegrama haya el doble de votos entre Presidente y Diputados Nacionales para el mismo partido político o alianza. 2) Que alguno de los cinco primeros partidos políticos esté sin votos para la categoría Presidente. 3) Que exista una diferencia de 5 o más, entre total de votos consignados a los partidos políticos, votos en blanco, recurridos, nulos y votantes de identidad impugnada con el total de cantidad de votantes consignado en el telegrama.

Curiosa esta última situación, expuesta literalmente en el contrato: ¿Qué hubiera sucedido si había una diferencia de 4, 3, 2 o, simplemente, 1 voto? ¿No se hubiera hecho nada? De lo que surge de la lectura del convenio, no es posible hallar una respuesta categórica a ese interrogante.

Pero la que sufrió todas las de la ley fue la filial de Brasil. Allí, fue sancionada con la prohibición de mantener convenios con el Estado por tiempo indeterminado.

El fallo se dio a partir de una investigación sobre una de las filiales del grupo participado por el Estado y Corporación Financiera Alba.

Según un hecho relevante remitido este domingo, a la subsidiaria del Grupo Indra Brasil Soluçoes e Serviços Tecnologicos (Indra Brasil) le ha sido impuesta una sanción administrativa consistente en la “declaración de inidoneidad” para contratar con la Administración pública brasileña por plazo indeterminado. Esta decisión tiene su origen en un procedimiento administrativo del año 2011 iniciado por la Controladoría Geral do Distrito Federal contra Politec Participaçoes Ltda (Polipar), por posibles irregularidades en un contrato de arrendamiento de inmueble suscrito en el año 2005 entre la Administración regional de Aguas Claras y Polipar, advierte El confidencial.

Polipar era la sociedad matriz de Politec Ldta, empresa de servicios informáticos que fue adquirida por Indra en septiembre de 2011, hoy Indra Brasil Soluçoes. No obstante, la compañía española matiza que Politec Participaçoes Ltda y Politec Ltda son sociedades distintas y con objetos sociales diferentes.

El grupo presidido por Fernando Abril-Martorell (ex Telefónica y Grupo Prisa) añade que durante toda la tramitación de este procedimiento no hubo notificación alguna a Indra Brasil, que no fue parte en el mismo. La primera comunicación la tuvo en noviembre del pasado año, por lo que interpreta que “su inclusión en el mismo obedece a una interpretación errónea del concepto de grupo empresarial y que esta sanción a Indra Brasil será revocada por falta de fundamentación jurídica”.

Indra ha recurrido esta decisión en las jurisdicciones competentes y está convencida de obtener un fallo favorable. Los efectos de la inidoneidad se limitan exclusivamente a la contratación pública futura de esta filial, no afectando a los contratos en curso ni a las otras tres sociedades de Indra en Brasil. Por estos motivos, considera que su impacto no tendrá efectos significativos en el grupo a nivel consolidado.

Los problemas de Indra en Brasil no son nuevos. La empresa española fue el año pasado objeto de otra investigación relacionado con un caso de corrupción, que provocó la inspección de sus instalaciones en Sao Paulo y por el que finalmente no fue imputada, confirma el medio español.

#Otro escándalo puertas adentro

Si algo le faltaba al presidente Mauricio Macri era contratar a Alejandro Tullio, ex Director Nacional Electoral, acusado en su momento por irregularidades en el desarrollo del acto electoral y traslado de las urnas.

Tullio llegó al cargo en el 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, pero su poder se consolidó durante los años K.

Después de 14 años, Tullio dejó la DINE el 30 de diciembre del 2015, luego del intento de continuar en el cargo. No lo logró, pero un año después fue contratado para asesorar al Gobierno en el proceso electoral desde el Correo Argentino, una oficina pública que juega un rol clave en las elecciones porque distribuye las urnas y las boletas, que luego retira junto con las actas de votación, informó una de las periodistas favoritas de Balcarce 50, Silvia Mercado.

#Cielo europeo

En las últimas semanas se ha llevado a cabo en el centro de control de Karlsruhe, que gestiona el tráfico de la mayor parte del espacio aéreo superior de Alemania, las primeras pruebas con el sistema de nueva generación de tráfico aéreo de Indra. Se trata de un hito importante para la compañía española, que ve como su solución iCAS se implanta en un segundo gran centro de control europeo, después de que el pasado año entrara en operación en Prestwick (Escocia).

DFS e Indra avanzan así hacia la puesta en marcha del cielo único europeo. El nuevo sistema, basado en la tecnología iTEC, permite a los pilotos escoger la ruta más directa, lo que se traduce en ahorros de combustibles y tiempo. “Su capacidad de cálculo hace posible planificar los movimientos aéreos con antelación, evitando conflictos entre rutas y consiguiendo gestionar más tráfico, de forma más fluida y con mayor puntualidad”, destacan desde la firma española, que recuerda que este sistema es el que se empleará también en España, todo Reino Unido, Holanda, Lituania, Polonia, Noruega, además de en toda Alemania.

Este sistema ha sido diseñado para favorecer la introducción de rutas aéreas libres, aquellas que permiten a las aerolíneas decidir la trayectoria que más les conviene. Las pruebas realizadas por DFS y Eurocontrol para calcular los beneficios potenciales derivados de introducir este tipo de vuelos en el cielo de Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda estimaron ahorros anuales de unas 9.000 toneladas de fuel y reducción de 30.000 toneladas de emisiones de CO2 en la región, destacan desde el portal Cinco días.