Elecciones en AFA: Gámez también asoma como candidato

Cuando todavía no se sabe si arrancará o no el fútbol a causa de las deudas que la AFA mantiene con los clubes por la rescisión del contrato del programa ‘Fútbol para Todos’ y mientras que los presidentes de las demás instituciones amenazan con jugar con profesionales sí o sí, o poner en cancha a juveniles, el presidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, afirmó este lunes (06/03) que tiene intenciones de postularse como candidato a presidente de la casa madre del fútbol argentino y abrió la posibilidad de conformar una lista para las elecciones que se llevarán a cabo el miércoles (29/03) y competir contra Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de Barracas Central. No descartó encabezar esta lista si está integrada por “la gente correcta”.

“Sería bueno que aparezca esa (nueva) lista, con fuerza. Hay mucha gente que lo está esperando, (gente) del Interior, y hasta del Ascenso. Es un cuento que Tapia tiene los votos del Ascenso”, señaló Gámez, sobre el supuesto respaldo con el que cuenta el dirigente referente del Ascenso, con vistas a una elección en la que parecía asomar como único postulante.

El presidente de Vélez no descartó que “consideraría la presidencia de AFA junto a la gente correcta”. “Quizás el miércoles tenemos novedades y haya una nueva lista para las elecciones de AFA. Me gustaría estar”, advirtió en declaraciones a TyC Sports.

También sostuvo que hay que armar una lista con o sin su presencia y presentarla antes del miércoles, fecha en la que vence el plazo para presentar candidaturas.

“Si el presidente es Tapia, el que va a manejar todo es (Daniel) Angelici”, disparó, y criticó al presidente de Boca Juniors al decir que “el problema de Angelici es que a la hora de hablar dice cosas muy sensatas”, pero todo cambia “cuando actúa”.

Cabe recordar que ‘Chiqui’ Tapia encabezará una lista de postulantes que estará integrada por Daniel Angelici y Hugo Moyano quiénes serán sus vices.

En tanto, Marcelo Achille, máxima autoridad de Defensores de Belgrano, será el candidato a vicepresidente tercero. Los otros cargos electivos que tendrá la lista son: Víctor Blanco (Racing Club; Secretario General) y Alejandro Nadur (Huracán; tesorero).

Los demás componentes de la nómina serán Pascual Caiella (Estudiantes de La Plata), Nicolás Russo (Lanús), Daniel Degano (Los Andes, B Nacional), Javier Marín (Acassuso, B Metropolitana), Adrián Zaffaroni (Justo José de Urquiza, Primera C), Dante Majori (Yupanqui, Primera D), Guillermo Raed (Mitre de Santiago del Estero, Federal A) y Alberto Beacon (Liga Rionegrina, Ligas del Interior).

Para los cargos rentados los postulantes serán Pablo Toviggino (Consejo Federal; Director General Ejecutivo) y Daniel Ferreiro (B Nacional, Director Financiero).

En los próximos días se sabrá si el eventual bloque que componen Rodolfo D'Onofrio (River Plate), Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata) presentarán lista para las próximas elecciones. Hernán Lewin, ex titular de Temperley, asoma como un posible candidato a presidir esa nómina.