Las amenazas a Baradel habrían salido de un servidor en Panamá

Las amenazas que recibió el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, en su casilla de correo electrónico provinieron de una computadora conectada con un servidor alojado en Panamá, según publica Clarín, con información de fuentes judiciales.



Cabe destacar que no necesariamente la amenaza provino efectivamente desde ese país: el e-mail puede haber sido enviado desde la Argetnina pero haciéndolo 'rebotar' en un servidor alojado en otro lugar. Esto es algo que los hackers suelen realizar con facilidad. De este modo, desde el ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullirch deberán esforzarse aún más para rastrear de donde provino en realidad la amenaza.



En base a una investigación abierta hace un año en los tribunales federales porteños, donde días atrás acudió Baradel a denunciar a Mauricio Macri por las palabras referidas a él en su discurso ante la Asamblea Legislativa, se determinó que la nueva amenaza que recibió el dirigente sindical provino desde un servidor panameño, el mismo usado en las amenazas que recibió el año pasado.



La denuncia de Baradel contra Macri por amenazas fue sorteada y quedó radicada en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Baradel la había hecho originalmente ante el juez Luis Rodríguez pero éste entendió que no tiene relación con los hechos del año pasado.



Sin embargo, mientras se encontraba en Comodoro Py, Baradel recibió un nuevo mensaje intimidatorio, y la cuenta de la casilla de correo desde la que se la enviaron sería la misma usada el año pasado, alojada por un servidor panameño, según dijeron las fuentes consultadas por Clarín.

Este nuevo mensaje decía, entre otras intimidaciones: "Da marcha atrás con el paro o antes del Lunes uno de tus hijos aparece muerto. Pensá bien si querés recordar esta etapa de tu vida como la vez que cambiaste la vida de un hijo por una paritaria, aun estas a tiempo”.



Al presentarse ante Rodríguez el pasado miércoles en Comodoro Py, Baradel aseguró que "es un hecho gravísimo, cuando yo tengo dispuesta por orden judicial una custodia. Amenazaron a mi nieto de un año y a mis hijos, y el presidente de la Nación dice en la apertura que no cree que necesite que nadie me cuide, cuando él está encargado de que nos cuiden".



"Hago responsable al Presidente de la Nación por la seguridad de mis hijos", remató, al salir de tribunales



Además, el líder de Suteba señaló que la frase de Macri es "una amenaza velada", a la vez que subrayó que el mandatario "avala las amenazas" en lugar de repudiarlas.



"No creo que Baradel necesite que lo cuiden", había dicho Macri en el Congreso, cuando hizo referencia al paro docente y el diputado kirchnerista Edgardo De Petri le recordó la situación del dirigente gremial por las amenazas que había recibido el año pasado.



Ante las quejas de Baradel por la presunta ausencia de la custodia que se le había asignado a raíz de las amenazas de 2016, el juez Rodríguez notificó de esta situación al Ministerio de Seguridad. El titular de SUTEBA pidió que la custodia de la Gendarmería sea reemplazada por efectivos de la Policía Metropolitana, según dijeron fuentes judiciales.