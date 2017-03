Intentando que funcionen mejor los hospitales bonaerenses

La titular de la cartera sanitaria provincial, Zulma Ortiz, y el secretario general del Sindicato de Salud Pública (SSP), Miguel Zubieta, firmaron un acuerdo para que ese gremio capacite sobre el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) a los trabajadores de los 16 hospitales priorizados dentro del Plan de Fortalecimiento de Guardias.

“Este convenio es clave porque hay un especie de desconocimiento en lo que hace al recupero de costos, y existe también una cuestión cultural que hace que una persona con obra social atendida en un hospital no sea registrada, por tanto esa prestación no se recupera en fondos con el pago que debería hacer la obra social”, sostuvo Ortiz en el acto en desarrollado la sede platense del SSP y del cual participó también la diputada bonaerense Alejandra Lorden.



La ministra agregó que “ese recupero, que es básicamente el concepto de SAMO, hoy no se está utilizando ni tampoco es ejecutado y eso hace que los hospitales no cuenten con los fondos que deberían tener, por eso para esto es fundamental el compromiso de los trabajadores, de los directivos, junto con el acompañamiento de este Sindicato y de la cartera de Economía, con quienes venimos trabajando para el fortalecimiento de este Sistema”.



Por su parte, el secretario general del SSP, Miguel Ángel Zubieta, dijo: “Nosotros aportamos más de 15 años de historia en el tema de la capacitación sobre SAMO, no sólo presentamos el manual de procedimiento de cómo llevar adelante la cobranza o el recupero de estas erogaciones que hace el Estado con las personas mutualizadas, que hoy se sigue utilizando en los hospitales, sino que ahora estamos firmando este convenio con la finalidad, no solamente de mejorar ese mecanismo sino todo el sistema de atención”.



Para esto, remarcó que “es importante la presencia también de la doctora Alejandra Lordén, como presidenta de la Comisión de Salud dentro de la Cámara de Diputados, porque esto marca que la iniciativa tiene además un alcance legislativo, hay que juntar a todas las partes, y dejar de lado las cuestiones políticas y gremiales, para trabajar en el recupero de los hospitales, porque así vamos a tener mejor presupuesto, mejor atención y mejor salario”.



Previo a la firma del convenio, Ortiz acompañada por la subsecretaria de Gestión del Conocimiento, Laura Antonietti, la directora provincial de Gestión del Conocimiento, María Eugenia Esandi, Sigrid Heim y Silvia Samorano de esa dirección, la responsable del SAMO, Silvia Prieri, y su asesora, Mónica Confalone, recorrieron las nuevas instalaciones del Instituto de Formación y Capacitación del SSP, ubicado en diagonal 77 entre 10 y 42.



En ese edificio se dictan, desde el 2014, capacitaciones en RCP, informática, oratoria y SAMO para todos los profesionales de la salud. Y, por otra parte, se cursan además las tecnicaturas en enfermería, hemoterapia, radiología, instrumentación quirúrgica, análisis clínicos, y seguridad e higiene para todo público.