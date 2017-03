Marcos acusó al sindicalismo de doble cara, aunque quiere dialogar (¿?)

En línea con las declaraciones del Presidente en el inicio del ciclo lectivo, el Jefe de Gabinete Marcos Peña llamó a los docentes a dialogar e insistió en que "el paro no es el camino" para mejorar la escuela pública. "El proceso de conflictividad en la provincia de Buenos Aires fortaleció una privatización encubierta de la educación", dijo el funcionario en conferencia de prensa este lunes 6/03.

Además, remarcó que en 12 provincias se cerró la negociación salarial con los maestros y pidió llegar a un acuerdo en el resto de los distritos lo más rápido posible. Movilización de la CGT Sobre la movilización de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciada para este martes 7/3, Peña remarcó que el derecho a manifestarse es una parte central de la democracia y opinó: "No hay que tener miedo ni sentirlo como una amenaza.

Creemos que, para trabajar sobre los problemas del mercado laboral argentino, hay que dialogar como lo hicimos en 2016". Por otro lado, el funcionario manifestó que el Gobierno coincide con la central obrera en su preocupación por la falta de diálogo con el sector empresario y criticó que sus delegados no tienen representatividad para firmar acuerdos.

Esto, según dijo, generó que no se haya cumplido con mucho de lo que se acordó en las mesas de diálogo. "El empresariado tiene que reflexionar sobre cómo se organiza para tener una representación y fortalecer las instancias de conversación con el sector sindical y el Gobierno", reclamó.

Por último, Marcos Peña pidió que todos los dirigentes tengan honestidad intelectual para expresar en privado lo mismo que dicen en público y concluyó: "Necesitamos una mirada franca para resolver los problemas. Plantear un escenario de conflictividad a partir de ciertas vaguedades y consignas que después no se verifican no ayuda. Los dirigentes sindicales mostraron una responsabilidad que esperamos que el proceso electoral no empañe".