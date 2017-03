Monzó, advierte: “Si perdemos con Jorge Macri, pierde un Macri"

Este lunes (6/3) en declaraciones al programa Intratables (América), el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó. Hizo una autocrítica de los errores de Cambiemos y admitió que eso provocó una caída en la imagen del presidente Mauricio Macri.

"Hay que corregir los errores no forzados porque erosionan la imagen del presidente. Bajó la imagen pero hay tiempo para rectificar. Bajó 10 puntos. Pero es relativo. La expectativa sobre el gobierno sigue siendo muy alta", expresó anoche el titular de la Cámara de Diputados como autocrítica por cuestiones como la deuda del Correo Argentino o el caso Avianca, entre otros.

Acerca del ala que representan en el Gobierno el asesor Durán Barba y Marcos Peña, opinó: "Durán Barba, desde el punto de vista comunicacional, es una persona que tiene mucha experiencia. Tiene mucho criterio. Cuando se excede el consultor y quiere resolver las situaciones políticas territoriales, es donde entra en problemas".

"Hubo un exceso de creer que tenemos el mejor equipo. Nos pasa a todos los que fuimos funcionarios en el Ejecutivo. Querés, a veces, traer el primer equipo y crees que estas colocando los jugadores en el lugar que tienen que jugar. Y cuando empezás a transitar el partido, con esa expectativa de que tenés los mejores jugadores, te das cuenta que el 4 no es 4, que el 10 no es 10, que tenés que empezar a hacer cambios o que no están para jugar esa liga", prosiguió.

Sobre los costos políticos de los errores del Gobierno, consideró que es el Presidente el que los paga: "El presidente. Es muy claro. Pero también a la larga uno ve que en las encuestas los primero que sale es que dice la verdad. Es su gran crédito. Los errores no forzados erosionan su imagen. Hubo un exceso de creer que tenemos el mejor equipo. A veces traes el primer equipo y creés que estás colocando los jugadores en el lugar que tienen que jugar pero uando empezás a transitar el partido, te das cuenta que el 4 no es 4, que el 10 no es 10. Entonces hay que hacer cambios".

Sobre la cuestión electoral también planteó sus diferencias a la idea de competir con Jorge Macri en provincia de Buenos Aires: "En esta elección la figura más importante que ponemos en juego es Lilita Carrió. Es nuestro comodín. De los jugadores que están en juego, es la que mayor intención de voto e mejor imagen tiene en nuestro partido. En la Provincia o en Capital Federal, en algún lado tiene que ser candidata. Hay que trabajar inteligentemente con la legitimidad que tiene ella".

"'Lilita' no va a romper con Cambiemos. Me consta por las charlas que he tenido con ella personalmente. Lo que quiere Carrió al igual que yo, es que en la provincia de Buenos Aires no fallemos. No tengo nada contra Jorge Macri. Lo que quiero es que en la Provincia vaya el candidato que asegure el triunfo del gobierno nacional", expresó.

"Más protagonismo que el que tiene Carrió es imposible. Trasciende fronteras. Todo es una encrucijada. Si perdemos con Jorge Macri, pierde un Macri", sentenció.

Por último, acerca del escenario electoral opinó: "El resultado electoral también depende de los otros jugadores. Los escenarios pueden ser distintos. Hoy hay un Florencio Randazzo que está avanzando. Cristina también está como candidata en la Provincia. Hay que ver si juega Sergio Massa y Margarita Stolbizer. Se habla de Lavagna. Todas las figuras políticas de la oposición, son figuras muy conocidas y de peso".