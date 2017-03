La protesta docente fue masiva, y podría seguir la semana que viene

El primero de dos días de paro docente en reclamo de una paritaria nacional logró fuerte adhesión en la mayoría de las provincias por lo que al menos 5 millones de alumnos y sus familias sufrieron trastornos por no saber, hasta último momento, si los chicos iban a comenzar el ciclo lectivo.

Los alumnos que asisten a escuelas estatales quedaron así rehenes de la disputa política entre el macrismo y los gremios afines al kirchnerismo, puja que derivó en el paro de 48 horas que continuará hoy con posibilidades de renovarse la semana que viene.

Así lo afirmó en declaraciones a 'FM Blue', María Laura Torre, secretaria gremial de SUTEBA, quien manifestó además que las frases del presidente son "de maltrato y están vacías de contenido".

"Vi por televisión a Macri inaugurando el ciclo lectivo en una provincia que acató el paro en un 85%, y sin hacer mención a la crisis nacional que provocó este gobierno al no convocar a la paritaria", dijo.

De esta manera no descartó que el paro, que continúa hoy, se extienda: "para que no haya paro la semana que viene el gobierno tiene que hacer una propuesta que no nos quede corta. Hoy el que esta entorpeciendo la negociación es el gobierno nacional", sentenció.

Ayer, en la provincia de Buenos Aires, el acatamiento fue dispar, pero en la mayoría generó la suspensión del inicio del ciclo lectivo.

El conflicto con los docentes bonaerenses se agravó el viernes cuando los gremios rechazaron una nueva propuesta de aumento salarial que consistía en una suma fija de entre 800 y 2.000 pesos a cuenta de futuros aumentos, supeditado a que inicie el ciclo lectivo.

El Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro aseguró ayer que el impacto del paro docente en la provincia de Buenos Aires "estuvo por debajo de la expectativas de los gremios".

Y aseguró que el nivel de ausentismo en las escuelas privadas "es de un dígito" y ratificó que el paro nacional dispuesto por los gremios docentes fue una medida política.

En Córdoba, en tanto, el titular de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba (UEPC), Juan Monserrat, dijo que en ese distrito "el paro tuvo un acatamiento de más del 90%". Los docentes se movilizaron por el centro de la ciudad de Córdoba hasta la Casa de Gobierno provincial. El gobernador Juan Schiaretti anticipó que propondrá que a futuro las negociaciones salariales se realicen en enero para garantizar el inicio de las clases.

El ministro de Educación de la provincia, Walter Grahovac, dijo que el gobierno provincial analizaba proponer a los docentes "el mismo criterio" ofrecido a los empleados públicos: un aumento del 19,5% en dos tramos, el 12,5% en febrero y el 7% en julio.

Los docentes porteños, por su parte, cumplieron el primero de los dos días del paro nacional en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal, mientras esperaban la nueva reunión con las autoridades educativas de la Ciudad para discutir salarios.

Según los gremios, la medida de fuerza tuvo un alto acatamiento, pese a la advertencia de que iba a descontar los días de huelga.

Los maestros también se sumaron a la movilización a la sede del Ministerio de Educación de la Nación. Ayer, Horacio Rodríguez Larreta dijo que apostaba al diálogo y confirmó que volverán a reunirse con los gremios docentes porteños para discutir salarios.

El secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, criticó que los maestros no recibieron una propuesta superadora en las distintas reuniones con la autoridades educativas porteñas.

En Chaco, los gremios más representativos de la provincia confirmaron una alta adhesión a la protesta, mientras que el ministro de Educación, Daniel Farías, dijo que una vez concluida la negociación, de persistir las medidas de fuerza, se descontarán los días de huelga.

Por su parte, el gobernador Domingo Peppo, señaló en un acto de inicio del ciclo lectivo "la necesidad de que no se pierda ni un día de clases, porque se realiza un daño irreparable en los niños".

En Entre Ríos, el gobernador Gustavo Bordet consideró excesiva la medida de fuerza que se extenderá hasta el viernes por decisión de los gremios docentes provinciales. Criticó que, pese al diálogo entre los gremios y el Gobierno, "400.000 chicos van a estar una semana sin clases".

Los sindicatos AGMER y UDA resolvieron sumarse al paro de 48 horas convocado por Ctera en todo el país y extenderlo en esta provincia por otras 72 horas. Otras dos entidades gremiales apoyaron el paro nacional y hoy debían resolver si también lo extendían a toda la semana.

El gobierno entrerriano propuso a los docentes un incremento de 18% que, según el Ejecutivo es "un punto más que lo que contempla el presupuesto de la provincia para este año".

Los docentes de Tierra del Fuego adhirieron al paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial y en adhesión a la medida dispuesta por la Ctera. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) anunció además que participará hoy en la movilización de la CGT encabezada por Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la ciudad de Río Grande y el miércoles se sumará al paro por el Día Internacional de la Mujer.

Por su parte, el ministro de Educación de la provincia, Diego Romero, ratificó que descontará a los docentes los días no trabajados y que el Ejecutivo provincial propondrá en las próximas horas un incremento salarial en el marco de la segunda reunión paritaria del sector.

La adhesión al paro dispuesto por la Ctera alcanzó en La Rioja una adhesión cercana al 90% en las escuelas públicas pero mucho menor en las de gestión privada.

El sindicato docente AMP, mayoritario en La Rioja e integrante de Ctera, no está presente en las paritarias con el gobierno provincial pero apoya el mínimo de 12.000 pesos reclamado por los gremios que si participan.

El gobernador Sergio Casas decidió no descontar del sueldo estos dos días de paro a los docentes riojanos, mientras que Rogelio De Lonardi, secretario general de AMP, dijo que "más de 400 docentes marcharon en reclamo de que la administración de Mauricio Macri dé marcha atrás y abra la paritaria nacional, ya que sirve de eje para luego discutir salarios en las provincias".

En la provincia de Santa Fe, los docentes de escuelas públicas y privadas iniciaron con "total acatamiento" el paro de tres días, según fuentes gremiales. Rechazan la oferta del gobierno de la provincia de un 19,5% de incremento salarial. El ministro de Gobierno de santafesino, Pablo Farías, aseguró que los gremios docentes serán convocados entre el jueves o viernes próximos para "retomar el diálogo y buscar una mejor salida".

En Mendoza, el sindicato SUTE marchó por el microcentro y pidió la reapertura de paritarias en el primer día de paro, mientras que el gobernador Alfredo Cornejo retrucó que la medida de fuerza fracasó.

"El relevamiento indica que hay una asistencia de docentes que supera el 90 por ciento", contó el director General de Escuelas, Jaime Correas. Sin embargo, el sindicalista Adrián Mateluna aportó información según la cual el acatamiento fue superior al 70 por ciento.

En Catamarca, el apoyo al primer día de paro fue de entre el 85 y el 95% en la capital provincial y en el interior provincial en las escuelas públicas, según fuentes de los sindicatos de maestros Ateca, Uda, Suteca y Aduca.

La protesta convocada por Ctera y el sindicato provincial Aten obtuvo también masivo respaldo en Neuquén, donde miles de docentes se sumaron a una marcha y, junto a estatales de Ate, cortaron varios puentes.

El secretario general de Aten, Marcelo Guagliardo, dijo a la agencia estatal 'Télam' que "la respuesta al gobierno nacional y provincial está en la calle, es masiva la participación" tanto en la capital como en el interior neuquino.

Hoy también habrá acciones gremiales. Rechazan los aumentos trimestrales que ofreció el gobierno y advirtieron que harán más huelgas la semana próxima si no mejora las ofertas de aumento salarial, mientras que la ministra de Educación de la provincia, Cristina Storioni, aseguró que "el paro es por una cuestión política".

Fuentes gubernamentales informaron que en Formosa el paro docente tuvo bajo acatamiento y las clases comenzaron de manera "normal", pese a protestas y movilizaciones hacia la casa de gobierno provincial. En el acto por el inicio del ciclo lectivo, el gobernador Gildo Insfrán reconoció el trabajo diario de los docentes en la responsabilidad de "educar y capacitarse".

En Santa Cruz, los maestros agrupados en Adosac se sumaron al paro de 72 horas con una adhesión superior al 85%, según fuentes gremiales, y marcharon junto a la Mesa de Unidad Sindical y la CTA Autónoma.

A raíz de las medidas de fuerza, según la directiva de Adosac, el Consejo Provincial de Educación se comprometió a convocar a paritarias entre el 13 y 17 de marzo, a que se hagan concursos en la primera quincena de abril y a darle continuidad a los cargos de maestro acompañante y preceptor.

En Jujuy, docentes agrupados en los sindicatos Adep y Cedems cumplieron el paro con dispar adhesión y pese a la conciliación obligatoria que dictó el gobierno de Gerardo Morales. Además, pidieron la renuncia de la ministra de Educación, Isolda Calsina. Para la funcionaria, el paro tuvo "bajo acatamiento". Calsina recordó además que se descontarán los días de huelga. "Nosotros queremos pagarles más pero solo podemos lo que se les ofrece", aseguró.

La medida de fuerza se llevó a cabo con gran adhesión en Salta y una marcha docente reclamó en las calles de la capital provincial "salario digno".

En Corrientes, según el Gobierno provincial, el ausentismo fue inferior al 20%. El paro fue convocado por los sindicatos Acdp, Suteco, Mud, Sadop y Amet. La semana pasada, el gobernador Ricardo Colombi y la ministra de Educación, Susana Benítez, habían anunciado que serían descontados los días no trabajados por los maestros.

El chubutense Mario Das Neves aseguró que "parando el país no vamos a arreglar absolutamente nada" y minimizó el impacto de la huelga docente en la provincia.

La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (Atech), que integra la Ctera, evaluó de modo extraoficial que la adhesión al paro fue del 80%.

En Río Negro, el congreso del sindicato Unter rechazó el ofrecimiento salarial del 14% y decidieron parar durante tres días (dos junto a Ctera y el miércoles por el Día Internacional de la Mujer) para reclamar mayores aumentos salariales y rechazar el inicio de la reforma educativa en las escuelas secundarias.

Por último, en Misiones, pese a la alta adhesión al paro convocado por la mayoría de los sindicatos docentes, empezaron las clases en escuelas de gestión estatal que representan el 22% de la matrícula y en las de gestión privada, según dijo el presidente del Concejo General de Educación, Mauricio Maidana.