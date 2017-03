Desatados: Militantes K agredieron a periodistas y tuvo que calmarlos D'Elía

La Cámpora volvió a ponerse a cargo de la seguridad personal de Cristina Fernández en su visita a los tribunales federales de Comodoro Py. A pesar de que la exmandataria le había pedido a su militancia no acompañarla a su declaración ante el juez Claudio Bonadio para sumarse a la marcha de la CGT, los militantes la esperaron y volvieron a agredir a los periodistas que realizaban la cobertura mediática.

La periodista Mercedes Ninci, de Radio Mitre y Canal 13 (Grupo Clarín) fue agredida por militantes de La Cámpora. Una situación similar sufrió el corresponsal de la cadena CNN, hostigado mientras realizaba su labor periodística.

Ninci, que ya tuvo tres episodios como este en Comodoro Py, denunció en las redes sociales los hechos. Dijo que una mujer le pegó una trompada, la empujaron, y que hasta recibió escupitajos.

“Nuevamente violencia en C Py. Me empujaron, insultaron, me escupieron”, dijo la periodista en su cuenta personal de la red social Twitter.

Las agresiones subieron de tono y hasta tuvo que intervenir Luis D'Elia, que estaba transmitiendo en vivo la llegada de Cristina para su programa radial, cuando le quitaron a Ninci su teléfono celular con el que intentó registrar la situación.

"Se le fueron todos encima; yo traté de calmarlos", explicó D'Elía que habría logrado que le devuelvan el celular a la cronista.

Según Ninci, la Policía no llegó a intervenir.

En tanto, el hostigamiento siguió durante la labor de otros cronistas de medios no alineados con el oficialismo como el caso de la cadena de noticias CNN en Español, cuyo corresponsal también fue molestado en su cobertura. Los militantes le gritaron "Bonadio, la c… de tu madre, Cristina es del pueblo y no la toca nadie"; "Te-le-sur! Te-le-sur!". Con cánticos agresivos e insultos contra el juez de la causa y contra la propia cadena de noticias internacional impidieron la transmisión en vivo.