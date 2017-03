Con apoyo sindical, social y político, Randazzo anunciaría su candidatura "en los próximos días"

En los últimos días, la virtual candidatura de Florencio Randazzo en las próximas elecciones legislativas se ha convertido en foco de atención. El fin de semana su supuesta resolución de participar en una interna contra Cristina Fernández ocupó la tapa del principal matutino porteño. Horas más tarde, como para alimentar suspicacias, el exministro K reapareció junto a trabajadores ferroviarios, sector que lo puso en vidriera cuando inició la renovación de los trenes tras la tragedia de Once.

Justamente, desde ese gremio aseguraron que Randazzo hará pública su intención de competir en cuestión de días. "Muchos de nosotros lo alentamos a que sea candidato. Él dijo que iba a participar. Lo va a hacer público en los próximos días", afirmó Sergio Sasia, secretario general de la Ferroviaria, en declaraciones que la agencia Noticias Argentinas publicó por la tarde del lunes.

Según Sasia, Randazzo le confirmó lo que había adelantado el diario Clarín en su tapa del domingo: tiene intenciones de poner de competir en la interna del PJ y que estaría dispuesto a competir en las primarias con "la Presidenta" o quien sea designado por ese espacio político, en caso de que no se logre un acuerdo de unidad.

"Es cierto (lo de la candidatura). Hablemos el miércoles por el cumpleaños de él. Nunca se le fueron las ganas de participar en política. Dijo que iba a trabajar en la unidad del peronismo y después para que sea alternativa del peronismo en las legislativas de este año y en las presidenciales del 2019", aseguró Sasia, que aclaró que todavía no está definido el formato en que se dará el lanzamiento oficial.

Si bien hay mucha ansiedad para que Randazzo termine con la incertidumbre sobre sus pasos políticos, cerca del hombre del Chivilcoy le ponen paños fríos al asunto, aunque no desmienten un próximo lanzamiento.

"Aún no dijo nada (Randazzo) sobre el tema", dijo enfático el senador provincial Norberto García, ligado al exministro a propósito de la tapa del diario Clarín. Aseveró que “si decide postularse, lo anunciará él mismo" y que "hoy hay otros problemas para hablar y no de quién va a ser candidato”, manifestó.

“Si Florencio decide ser candidato lo anunciará directamente él. Hoy estamos con la mente en otra cosa, por los innumerables problemas que hay en el país y en la provincia”, declaró García al diario local La Razón.

La eventual candidatura del exministro de Interior y Transporte cuenta con el respaldo de los intedentes del Grupo Esmeralda, el sector de la CGT que se nuclea en la agrupación MASA (con Sasia, el taxista Omar Viviani y el Smata Oscar Romero, entre otros) y organizaciones sociales como el Movimiento Evita.

El diputado bonaerense Fernando 'Chino' Navarro, dirigente del Evita, blanqueó su respaldo a la candidatura de Randazzo.

"Pensamos que Randazzo, de confirmar su postulación, es un muy buen canddiato porque permite construir un frente muy plural y muy amplio para intentar diseñar una política que enfrente la política del ajuste y de empobrecimiento de Macri", analizó en declaraciones a la agencia NA.

Para Navarro, un frente liderado por el exministro de Interior y Transporte, que rompió lanzas con el kirchnerismo cuando en el último tramo de la campaña le bloquearon su candidatura presidencial por el Frente para la Victoria, serviría para seducir a "votantes desilusionados del Frente Renovador y votantes desilusionados de Macri.

Y a pesar de haber sido un entusiasta cristinista en su momento, Navarro rechazó una candidatura de la exPresidente por considerarla funcional a la estrategia de polarización que el presidente Mauricio Macri ensayó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

"Yo no sé si (Cristina) va a ser candidata o no. Pero si creo que Macri decidió días atrás cuando hizo el discurso inaugural buscar una contradicción kirchnerismo contra macrismo. Para ganar al macrismo no alcanza con el kirchnerismo ni con el peronismo sino que se requiere un frente amplio y diverso. Hay que romper esa dicotomía", evaluó.