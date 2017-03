¿Qué alimentos evitar para prevenir las piedras en el riñón?

Una piedra o un cálculo renal es una pieza sólida de material que se forma en el riñón por sustancias presentes en la orina. Muchas piedras renales se eliminan del cuerpo de forma natural, sin ayuda médica. Pero algunas veces no son fáciles de expulsar ya que pueden atorarse en las vías urinarias, bloquear el flujo de orina y causar un gran dolor.

La intensidad del dolor está generalmente relacionada con el tamaño del cálculo.

Hay algunos signos que pueden indicar la existencia de cálculos renales que necesitan ser tratados como:

-Dolor extremo en la espalda o un costado que no desaparece

-Sangre en la orina

-Fiebre y escalofríos

-Vómitos

-Orina con mal olor o con apariencia turbia

-Sensación de ardor al orinar

Las piedras en los riñones se diagnostican a través de análisis de orina, de sangre y de diagnósticos por imagen.

Por lo general, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, sobre todo, en personas que tienen entre 30 y 50 años.

En la Ciudad de Buenos Aires se calcula que afecta alrededor del 4% de la población general y en el país cerca de un millón y medio de personas sufren este trastorno.

"La formación de nuevos cálculos luego del primer episodio afecta entre el 50% y el 80% de los pacientes no tratados o no controlados. Según datos propios de nuestra institución, el 93% de los pacientes que siguieron el tratamiento no volvieron a repetir el evento", indicó el doctor Rodolfo Spivacow, especialista en nefrología del Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas (IDIM), según publicó diario Clarín.

"De ahí la importancia de realizarse un estudio metabólico luego del primer episodio que podrá, darnos a los profesionales más información sobre la enfermedad y así poder realizar un tratamiento acorde para cada paciente para que no repita la formación de nuevos cálculos", agregó.

Video

La dieta es importante para evitar que aparezcan los dolorosos cálculos en los riñones. Para eso, es recomendable seguir las siguientes indicaciones:

-Tomar mucha agua: Es necesario entre 2 y 3 litros al día. Cuanto más líquido consuma una persona, más fácil será para el organismo disolver cualquier tipo de calcificación. Además, de esta forma, se eliminan toxinas.

-Disminuir el consumo de sal: Consumir alimentos con mucha sal pueden provocar estas pequeñas piedras. Se aconseja evitar productos ricos en sodio como embutidos y conservas. El consumo de sal dificulta el trabajo de los riñones, no se procesa adecuadamente y trae muchos problemas de salud como la hipertensión.

-Reducir el consumo de grasas y harinas: El sobrepeso no es favorable para tratar este problema. Pueden dificultar aún más la funcionalidad de los riñones.

-Limitar el consumo de azúcar común, mermelada, miel, productos de pastelería y dulces.

-Cuidado con las carnes y los huevos: Estos dos alimentos son ricos en proteínas, pero un alto contenido de ellas puede favorecer la formación de cálculos. Por eso, se recomienda consumir entre 120 y 150 gramos de alimentos ricos en proteínas al día.

-Equilibrio de calcio: Tanto un exceso como un déficit de calcio pueden provocar estas piedras.

-Evitar las bebidas alcohólicas.