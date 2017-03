Cierre de listas en AFA: Tinelli no llega y pide postergar la elección

Cuando falta un día para el cierre de presentación de listas y de los avales de los candidatos a presidentes de la AFA, los dirigentes opositores a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, conformados por Marcelo Tinelli, Rodolfo D’Onofrio y Raúl Gámez, le reclamaron en la este martes (07/03) a la Comisión Normalizadora que lleve adelante la convocatoria a Asamblea, “a fin de proceder a la modificación estatutaria solicitada por FIFA y, en consecuencia, proceda a suspender el acto eleccionario”.

El objetivo de Tinelli y compañía es ganar tiempo para intentar conformar una lista que pueda disputarle la conducción de la AFA a Tapia, que asegura contar con los votos necesarios para ganar las elecciones.

Con el pedido firmado por Tinelli, D’Onofrio y Gamez quedó expuesta la disputa que San Lorenzo, River y Vélez tienen con Boca, Independiente, Racing y otros clubes.

La lista encabezada por Tapia tiene como máximos referentes a Daniel Angelici y Hugo Moyano, que serían sus vices, es la única lista presentada en la AFA, pero Marcelo Tinelli, Rodolfo D’Onofrio y Raúl Gamez esperan que la Comisión Normalizadora haga lugar a su pedido y así puedan ganar tiempo para conformar una lista opositora.

En la nota presentada este martes, Tinelli, D’Onofrio y Gamez solicitaron una Asamblea Extraordinaria para volver a tratar la modificación del artículo 87 para evitar que la AFA sea sancionada por la FIFA.

El punto en cuestión es el artículo 87, apartado b, del nuevo Estatuto de FIFA, donde se preveía que el examen de integridad del candidato a presidente de AFA lo realice la Conmebol, algo que fue objetado por la Asamblea, que impulsó al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para esa situación.

El pasado miércoles 01/03, la Conmebol desechó la propuesta de la AFA para modificar el artículo 87 del estatuto y aclaró que de no tomarse en cuenta lo dispuesto por la entidad, los dirigentes de la calle Viamonte podrían recibir sanciones de parte de la FIFA.

En la carta enviada por la Conmebol a la AFA, tras la Asamblea Extraordinaria realizada la semana pasada, se rechazó de plano que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pueda realizar los exámenes de idoneidad a los candidatos a la presidencia de la casa madre del fútbol argentino.

“Dicho artículo (el 87 apartado 2) hacía referencia a que, debido a que la AFA actualmente carece de un tribunal independiente que pueda efectuar exámenes de idoneidad a los candidatos a presidente y vicepresidente de la AFA, la Conmebol, mediante su Subcomisión de Control en la órbita de la Comisión de Gobernanza y Transparencia, llevaría a cabo los mencionados exámenes de idoneidad para los candidatos a presidente y vicepresidentes de las primeras elecciones en la AFA, ya que se trata de un órgano que garantiza la independencia y el justo proceso al poder ser apelada cualquier decisión que tome”, indicaron en la misiva.

Hasta el momento, y a horas de que venza el plazo de presentación de listas y avales, el único candidato que oficializó su participación en las elecciones fue ‘Chiqui’ Tapia, quien además adjuntó la firma de avales de 34 de los 43 votantes.

En este contexto, el presidente de Boca, Daniel Angelici, contraatacó el pedido de Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Rodolfo D´Onofrio (River) de postergar las elecciones de presidente de AFA al considerar que “no hace falta” porque “no tiene ningún asidero”.

“Nosotros entendemos que no hace falta llamar a una Asamblea Extraordinaria. El fútbol argentino no puede perder más tiempo, es una cuestión política y no jurídica. No tiene ningún asidero la nota”, afirmó Angelici, en la puerta de AFA, tras una jornada de reuniones dirigenciales.

En ese sentido, anunció que el sector encabezado por Claudio ‘Chiqui’ Tapia, al que apoya como vicepresidente primero de la lista, comunicó a Conmebol y FIFA que se someterá al examen de Idoneidad previsto por el nuevo Estatuto.

“Las Asambleas son soberanas y es una cláusula transitoria que expira el 29 de marzo. Era una sugerencia no una imposición. Los candidatos de AFA los elegimos los dirigentes. Vamos a mandar a FIFA y Conmebol lo que necesiten para el examen de Idoneidad”, afirmó.

Según trascendió, Tapia envió una carta -junto a la de Tinelli-D´Onofrio-Gámez- para aceptar someterse al examen de idoneidad para el cargo y que sea tomado por Conmebol, tal como se había sugerido inicialmente en el Estatuto.

Ahora hay dos posibilidades para que una segunda lista compita con la que encabeza Tapia: conseguir que el calendario electoral se modifique y que las elecciones se posterguen para mediados de mayo, lo que extendería por 45 días -como mínimo- el mandato del Comité de Regularización, o presentar una lista antes de las 20 del mismo miércoles (08/03).

Ante esto, la estrategia del Ascenso Unido es insistir con que Tapia se pondrá a disposición del Tribunal de Ética de Conmebol y que bastará con una comunicación oficial, en este sentido de la AFA, para enmendar el artículo, sin necesidad de recurrir a nueva asamblea.

Asimismo, la Inspección General de Justicia homologará en las próximas horas la reforma de la Carta Magna de la AFA, aprobada por unanimidad el viernes 24/02.