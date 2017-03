"Seguiremos negociando pero con los chicos en las aulas"

La negociación por paritarias entre el Gobierno porteño y los gremios docentes de la Ciudad seguirá, pero con los chicos en el aula. Así lo confirmó a Urgente24 la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien no adelantó una propuesta superadora al 18% en dos tramos que ofreció el Ejecutivo.

En concreto, la funcionaria adelantó que por el momento no se esperan más medidas de fuerza desde los sindicatos educativos, luego del paro nacional docente del 06/03 y 07/03, aunque se espera una respuesta oficial del sector gremial. Los gremios docentes porteños y funcionarios del ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, volverán a reunirse esta semana.

"Desde el ministerio tenemos muy buen diálogo con los sindicatos. Buscamos llegar a un acuerdo, pero lo primordial es que en el mientras tanto los chicos vayan a clase. Seguiremos negociando con los gremios, pero con los chicos en las aulas", aseguró Acuña a Urgente24.

El Ministerio convocó para la tarde de hoy martes 07/03 a los gremios docentes, aunque la reunión no se llevó a cabo. Posiblemente, vuelvan a encontrase el próximo viernes, según precisó Acuña. Las reuniones por paritarias se dan en el marco de los paros docentes de ayer y hoy a nivel nacional. Hay que descartar que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta advirtió a los docentes que "día que no se trabaja, no se cobra".

También destacó que la medida de fuerza de los docentes resultaba "inentandible", ya que más allá de la oferta salarial del Ejecutivo, irían al paro. Hasta el momento la propuesta ofrecida por el Ministerio de Educación es del 18% en dos tramos (10% en marzo y 8% en octubre), muy por debajo del 35% que piden los gremios.

El docente de jornada simple pasaría a cobrar en marzo $12509,75 y $13419, 55 en octubre mientras que un docente de jornada completa $25019,50 y $26839,10 respectivamente. Si bien por el momento no habrá paros docentes en la Ciudad, no es el mismo caso en la provincia de Buenos Aires.

El Frente Gremial Docente bonaerense anunció un paro de 24 horas para este miércoles 08/03 en demanda de una propuesta salarial "en serio" del gobierno de María Eugenia Vidal, tras adherir a la huelga nacional de dos días del sector en reclamo de la convocatoria a la paritaria federal. La medida de fuerza, confirmada por fuentes gremiales, fue apoyada en la "no convocatoria" del gobierno provincial a una nueva reunión para discutir salarios.