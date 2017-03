Inflación del 2,2% o el cuento de... Dujovne

Haga una prueba: párese en la puerta de cualquier supermercado y al primero que salga con un carrito pregúntele qué siente si le aseguran que la inflación de febrero fue del 2,2%, como más o menos coinciden las hipótesis de los distintos medidores, desde el que usa el Banco Central hasta el de los estudios que les venden la estimación a los clientes.

La mejor reacción que podría tener es reírse amargamente. O, la peor, responder con un insulto.

En el seguimiento de precios de una canasta seleccionada de 38 artículos que hace la cooperativa Consumidores Libres, fundada por Héctor Polino, al cabo de febrero aparecen el tomate perita, la acelga y el pan común con subas del 23%, 18% y 16% aproximadamente, solo en el último mes. Y si se las toma desde principios de año, aquellas verduras acumulan 25 y 23% respectivamente.

En el caso de algunas frutas, verduras y tapas de empanadas, cuyos aumentos ya superaron, en lo que va del 2017, la vara del 20%, pero la forma de calcular inflación no refleja la magnitud de estos saltos: los registros de inflación del INdEC para los 2 primeros meses del año no superan los 1,5 punto -diagnósticos positivos de cara al objetivo final del 17% anual-, aunque haya góndolas del supermercado en las que los precios siguen multiplicándose semana a semana.

Panificados como las tapas de empanadas La Salteña por 12 unidades subieron casi un 8% en febrero; lo que las convirtió, según la entidad que preside Polino, en el producto con el mayor aumento acumulado de su canasta: 39,81%.

No puede decirse que el dirigente socialista Polino sea precisamente condescendiente con el gobierno, pero el universo de artículos que mide la entidad que encabeza registró, el febrero pasado, un aumento del 1,21% en sus precios, lo que arroja un acumulado del 2,34 % desde que se inició el año.

Sin embargo, los números finos dan que, en la comparación interanual, la canasta de alimentos de Consumidores Libres disminuyó un 2,87 % en relación al mismo período del año anterior, y un 5,72% en cuanto al aumento acumulado. Lo que en buen romance, significa que estaríamos mejor que el año pasado a esta altura.

Pero resulta que 4,6 millones de familias clientes de Edenor y Edesur recibieron la factura de la luz con un incremento en la boleta promedio del 55%. Según el ministro de Energía Juan José Aranguren, el 80% de los usuarios tendrá que poner $183 más que en enero, que ya vino con aumento. En plata no suena muy abultado si se compara con lo que cuestan los abonos de celulares o de la TV por cable.

Pero todo suma, si encima se agregan las prepagas, las expensas, los alquileres, la cuota del colegio, el combustible, los peajes, y la pila de cuentas que acompañan a gastos esenciales, como la alimentación y los viáticos.

No extraña, entonces, que el 50% de los consumos hogareños se encuentren estancados porque la sensación es que la plata no alcanza y ante la deuda, se opta por la retracción en gastar.

Antes que empiecen a funcionar las paritarias, que se extenderán hasta junio, el costo de vida continúa en alza en el área metropolitana.

La medición del Índice Barrial de Precios (IPB) llevada adelante por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) también registra que entre enero y febrero los productos de almacén subieron un 7,27%, los de verdulería, un 7,57% y los de carnicería, un +1,64%.

Sensaciones verdaderas

Son demasiados indicadores que apuntan a lo mismo, aunque el número final que promedien pueda divergir. Pero si el INdEC dio 1,3% en enero (un porcentaje que hizo fruncir muchos entrecejos) y va para 2,2% en febrero, no responde a las previsiones presupuestarias de 17% anual para el IPC y tampoco refleja lo que el ciudadano común siente que se gasta en su hogar.

En la prestidigitación estadística, facilidad para imprimir billetes y en el manejo de relatos para disimular los faltantes en las economías hogareñas, la administración K era muy eficiente, ya que había adaptado la bicicleta financiera doméstica a diferir pagos mediante tarjeta, planes como Ahora 12 y ajustes salariales periódicos que aturdían el entendimiento y le hacían sentir a la gente que había abundancia.

De ahí la convicción de muchos de que durante el gobierno de CFK se estaba mucho mejor, que seguramente pesará en el ánimo de parte del electorado si antes el macrismo no consigue mostrar resultados en el consumo, no macroeconómicos, ya que de eso el tipo de la calle no le entiende ni palabra al comunicador Nicolás Dujovne.

Más desconcertados aún se encuentran los que viajan y ven en el exterior que algunos productos fabricados en Argentina se venden más baratos afuera. ¿Cómo puede ser?

Un Mantecol, turrón típico de las fiestas de fin de año, equivalente a $AR21,35 en Santiago de Chile y Montevideo, pero $AR33,85 en Buenos Aires. Las Cerealitas, unas galletas de arroz, están 26% más baratas fuera del país. También la leche (21%), el queso (8%) y el desinfectante (24%), entre otros productos.

Lo registra una publicación de la BBC, en la que se explica que nada garantiza el “made in Argentina”: ropa, alimentos y tecnología, entre muchos productos, sean más baratos en los países vecinos, aún cuando la fabricación es de industria nacional.

Llamó la atención en el Reino Unido este hecho que se da a miles de kilómetros de su país, y que nada repercute en su economía. La prestigiosa cadena de noticias BBC publicó un informe en la búsqueda de un porqué, y ese interrogante sí impacta en los argentinos, ya que surge de la duda: saber por qué es tan caros todo en Argentina.

Si antes era prioridad de los argentinos buscar un destino exótico o simplemente consagrar los días de descanso a una vivencia única en una playa paradisíaca, la realidad cambió y en la actualidad muchas personas continúan eligen este tipo de viajes, aunque la balanza comenzó a inclinarse -de a poco-, hacia el turismo que fusiona el ocio y las compras.

Según la mirada del corresponsal británico, los argentinos encuentran en otros mercados la posibilidad de abastecerse de ropa o tecnología a precios que en su país no existen.

Si bien ello siempre sucedió por la política arancelaria nacional, ahora el fenómeno consiste en que sea exactamente el mismo producto el que se fabrique fronteras adentro y se venda más caro a unos miles de kilómetros de distancia. La góndola argentina encarece más que toda la logística para llegar lejos de la fuente.

La inflación es señalada como culpable de la distorsión y ocupa el centro de debate en la Argentina desde hace algunos años, provocando que cada vez sea mejor negocio comprar fuera del país, aunque el producto sea de industria nacional.

El director de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco, niega que sean las cadenas comerciales las que disparan los precios. "Nosotros no fabricamos los productos y estamos sujetos a cargas impositivas y costos laborales que con dificultad se encuentran en otros países", le dijo a BBC Mundo.

El empresario identificó al sector como representativo del 35% del comercio, al que se añaden los almacenes y los llamados "chinos". En todo caso, la tasa de ganancia podría ser un margen diferencial comparado con la comercialización en otras partes. Pero en realidad la carga impositiva interna (el IVA sólo es la 1/5 parte del precio doméstico) es el principal.

Miami, Santiago de Chile e incluso Uruguay han captado a muchos turistas argentinos que combinan sus días de descanso entre playa, compras y algo más.

Datos del Banco Mundial dan cuenta que la mano de obra argentina es una de las más caras de la región, pero en todo caso sería una explicación del precio interno, pero no de que haya productos made in Argentina que se consigan fuera del país a mejor precio como importados.