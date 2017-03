Texto importante para un debate dentro del PRO

por LUIS ALEJANDRO RIZZI

Cuando el pasado condiciona, el presente se hace muy difícil cambiar.

Cuando las políticas ensayadas durante décadas, como el proteccionismo, las inflaciones, la creación o efectivización de derechos no sustentables, los caudillismos propiamente políticos se prolongan sin alternativas, se produce una creencia general de que es posible vivir por encima de la realidad y que las pujas distributivas de suma cero son virtuosas.

Los resultados de esas creencias se potencian y el populismo se convierte en una suerte de contracultura cultural.

Mario Vargas Llosa nos dice que el populismo es ante todo, la política irresponsable y demagógica de unos gobernantes que no vacilan en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente efímero.

Precisamente lo efímero se convierte en razón de ser y se pierde de vista el real sentido de lo permanente, el populismo se desinteresa del mañana. Diría que en este punto las sociedades comienzan a desvertebrarse que es lo que nos está ocurriendo en nuestro país.

La grieta no es ni más ni menos una válida representación que ofrece lo que José Ortega y Gasset llamaría hoy “La Argentina invertebrada”.

En este punto estábamos cuando, por un mínimo margen, la coalición Cambiemos obtiene el derecho a gobernar ganando el balotaje del 22/11/2015.

Esa mínima diferencia nos señalaba, y señala, que una mitad de la gente lisa y llanamente votaba y quería continuar por el mismo sendero y la otra mitad estaba constituida por una sociedad dividida en fragmentos consciente de la necesidad de un cambio, pero también temerosa de salir de la dependencia del sendero, más que nada unida por el espanto para usar una expresión de Jorge Luis Borges.

Parecería que solo era una cuestión de dosis, un poco menos de inflación, un poco menos de caudillismo, un poco menos de corrupción, un poco menos de anomia y un poco menos de discrecionalidad. Quizás estas mediocres aspiraciones fueron votadas por unos y por otros.



Curiosamente, la primera mitad tenían muy en claro lo que quería, eran PRO Continuismo y su slogan era más o menos el siguiente: "Cambiar lo que está mal, que era lo mínimo, dejar todo lo otro que sería lo bueno que era lo más”. Estos eran y son los que la tienen clara. Paradójicamente serían los reales PRO.

La otra mitad, a su vez fragmentada, que votó por Cambiemos, que votó por el PRO real, era paradójicamente la sociedad “anti” y el “anti” es el que se opone, pero carece de las ideas que sustenten lo que se debería hacer y cómo hacerlo. Una gran parte de esta mitad está huérfana de dirigencias.

La tarea del nuevo gobierno era ardua y exigía no sólo capacidad de gestión, sino también capacidad de gobierno y, si bien para la primera es suficiente la capacidad técnica, para la segunda se necesita capacidad cultural, estar a la altura del tiempo, comprender la vigencia y el valor del conflicto y no pensar las diferentes relaciones sociales en términos agonales de vencedores y vencidos.

Estas dos condiciones son necesarias pero separadas son rotundamente insuficientes.

Una política sustentada sólo en hechos es ciega que es lo que le pasa al “macrismo”:

* gobernar no se trata solo de iniciar y terminar obras, por más necesarias que resulten.

* Una política sustentada sólo en ideas es vacía, no conduce a ningún lado.

Los conflictos bien resueltos, no tienen ganadores ni perdedores, porque la buena resolución hace al bien común, pero para entender esto es necesario tener un cierto nivel cultural.

¿Qué pasaría si los médicos se enojaran con los enfermos o los culparan por su enfermedad?

Los conflictos son, diría, enfermedades sociales vitales que se curan resolviéndolos.

El macrismo no sabe resolver conflictos: tal como dice Jorge Asis, pagar no es resolver, ese puede ser el pecado de quien nació rico, creer que en definitiva todo es cuestión de dinero o que el dinero todo lo arregla, pero así se llega a un extremo en el que el dinero no alcanza.

Esa es la filosofía de nuestros CEOs, pero el balance de un país, de una sociedad, el resultado de un gobierno, no se mide por las ganancias o las pérdidas, sino por el nivel que alcanzó el bien común, y este es un concepto intangible.

Esta insensibilidad por lo político llevó al gobierno de Macri al borde de una muy peligrosa sima, de un conflicto latente desde que asumió el 10/12/2015 que tiene abierto en 3 frentes uno el de la transparencia, otro el social y finalmente el de la idoneidad. En este punto ya no basta con el paraguas de Cristina o ser su contracara porque podría ocurrir que esta vez el lobo se devore al gobierno y no haya un buen leñador que lo rescate de sus entrañas.

Hoy la gente tiene una muy baja sensación de que se gobierna para el bien común, cuya intención no discuto, pero esas buenas intenciones no son suficientes.

Quizás sólo ese 2% que marcó la diferencia entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, era y es la parte de la población que realmente quería salir de la llamada dependencia del sendero.

Creo que esto recién lo empezamos a entender.

¿Lo entenderá Mauricio Macri?