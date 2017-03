7M: El 'Que se vayan todos' de la CGT y la disolución del triunvirato

"A nosotros no nos van a venir a correr ni los muchachos de la linea 60 ni los remiseros de Ezeiza ni los intendentes kirchneristas, que son los que más precarizaron a los trabajadores", disparó el líder de Camioneros, Pablo Moyano.

En un intento de la CGT por responsabilizar a la izquierda y los K de los disturbios durante la impactante movilización del pasado martes 7 de marzo, el hijo de Hugo también confesó que se trató de "una cuestion interna" y que "fueron los muchachos de Berazategui".

Sin profundizar mucho, Moyano aseguró que "se mezcló todo. (Hay) una bronca social increíble".

"Acá hubo una marcha de los movimientos sociales también", destacó, siendo esta porción gremialista la que más generó divisiones en la CGT a la hora de la representatividad.

Es que los gremios que no comulgan con el triunvirato criticaron el acercamiento que la CGT tuvo con movimientos sociales y con las dos CTA. Y esos cuestionamiento van desde el macrista Gerónimo Venegas hasta el ex kirchnerista Omar Viviani. "Hay una contaminación. Hay sectores que no deben tener cabida", dijo el petrolero Antonio Cassia en noviembre de 2016.

Venegas, en cambio, habló de la influencia de la izquierda. Una nueva versión de "la zurda loca", como llamaba al trotskismo el metalúrgico Juan Belén. Cassia y Venegas pretenden reactivar las 62 Organizaciones Peronistas, el histórico brazo político de la CGT, como un atajo para contrarrestar al triunvirato.

Venegas también hizo referencia sobre lo ocurrido ayer: “Se subió al escenario toda la gente de izquierda y se quedaron en el palco, los que tomaron el atrio y el palco fueron los de la izquierda;(…) qué tienen que ver (Emilio) Pérsico y (Luis) D’Elia, toda esta gente que estaba con la CGT”.

“Estos compañeros han convocado a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, y lo que pasó no lo hicieron los trabajadores, no son las bases”, aseguró.

Y agregó que "la CGT no puede convocar a los partidos políticos y a las organizaciones sociales. Los trabajadores por sí solos acompañan a la medida, no necesitamos llamar a los partidos políticos. Creo que lo que pasó ayer no debería haber pasado”.

“No tiene nada que ver el peronismo con la CGT, es peronista pero no se debe hacer política, la CGT es para defender los derechos profesionales de los trabajadores, no para hacer política, para hacer política están los partidos y las 62 Organizaciones, en este caso”, analizó quien lidera esas 62 organizaciones.

La situación del peronismo bonaerense y nacional obliga a una renovación dirigencial y generacional.

Y sobre esto último declaró el propio Pablo Moyano: "Vamos a ver, nos tenemos que juntar".

Urgente24, presente en el acto de Diagonal Sur y Moreno, pudo confirmar la división que se vive dentro de la propia UOCRA, por ejemplo. Uno de los grupos ayudó a romper el vallado que permitió la persecución a Daer, Schmid y Acuña, mientras otro grupo se separó y se retiró.

También se pudo observar la gran cantidad de manifestantes sin representación gremial que pedía una respuesta de la CGT y nunca la encontraron. "Son chorros mafiosos", repetían.

Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros, habló en el evento que organiza The Economist Intelligence, donde fue consultado sobre lo que ocurrió cerca de Plaza de Mayo, durante la convocatoria sindical.

Según Peña, durante 15 meses "hemos mantenido una excelente relación con los sindicatos, trabajando en forma conjunta en un contexto de recesión, tanto en los problemas de conflictividad como en los acuerdos de productividad y competitividad sectorial, con Vaca Muerta como ejemplo".

"Dicho esto", dijo Peña, "está claro que hay tensiones dentro del sindicalismo, la CGT y el peronismo, entre quienes siguen a la exPresidente versus quienes quieren renovarse para convertirse en un verdadero partido de oposición. Mientras esto no se resuelva, persistirá la tensión tal como estuvo presente el martes 07/03, entre quienes quieren que a la Argentina le vaya bien, y no como a la exPresidente".

Por último Peña dijo desear que prevalezcan las posiciones de quienes quieren "un diálogo y un trabajo conjunto".