El futuro que atrasa (y el presente que estalla)

por RAÚL ACOSTA

ROSARIO. Federico Seineldin tiene una empresa (Arbusta) que capacita a jóvenes de extramuros en el trabajo con computadoras y programas de computación que resuelven cosas en empresas. Dicho así, brutalmente, es como podemos entenderlo todos.

Su empresa toma chicos de los sitios mas humildes y en 18 meses tienen salida laboral.

En Argentina hay 40.000 faltantes (empleos) para esas tareas.

En Latinoamérica 300.000.

Federico Seineldin (Arbusta) tiene sedes en Rosario, La Matanza y Medellín. Sitios emblemáticos, si cabe el término.

El principio, también dicho brutalmente, es sencillo. Todo pibe, así habite en el sitio mas escondido y menos deseado para vivir entiende de algoritmos porque el lenguaje de los telefonitos es digital y ése es el idioma. El resto es capacitación.

Su empresa es privada y tiene contratos (ya hay 170 pibes laburando) en empresas tales como municipios y prestigiosos periódicos de Buenos Aires. Es privado su emprendimiento. Arbusta es una empresa que entendió el siglo XXI y la re conversión laboral, esto es, la segunda revolución industrial. No carpintería no albañilería, minga de bricolaje, salida laboral siglo XXI.

Ayer, 7 de marzo, a las 17,30 charlaba en mi programa de radio (“La vereda de enfrente”, al aire desde 1981) con Federico y la imagen de la pantalla (enmudecida) contaba, con imágenes, cuestiones de un pasado que no termina, contamina el presente y hace estallar el porvenir, atrasándolo.

“El soft, el hard, no tienen ideología y el conocimiento de estas herramientas capacita. No importa de dónde se viene, siempre se puede…”. Eso me dijo. Su natural compostura limita. Agrego. Pibes del fondo oscuro de La Matanza, de las zonas duras de Rosario e, imagino, de sitios difíciles de Medellín resueltos en futuro laboral. Eso es todo.

Para los ansiosos. Federico tiene mas de 45 años. Su papá es un fenomenal y renombrado médico cirujano de la región sur de Santa Fe, Rosario, con estupendos trabajos hospitalarios. Su tío es su tío.



No podía escucharlo totalmente a Federico. Mi cabeza estaba ocupada con imágenes que me ayudan a comprender el dislate nacional. Ese televisor mostraba, en tiempo real, locuras del ayer, también impotencias actuales.

Se insiste: esto somos. Los heroicos que bajamos un cuadrito y los perdonados por la Carrió.

La diferencia entre el peronismo y las diferentes izquierdas alocadas es que el peronismo respeta el voto… un poco.

Ya no hay militantes enamorados, todos son rentados, todos aburguesados, todos gordos de colesterol de choripán y cerveza, todos en la nómina

Los dos que podían suceder a CFK están en mi memoria. Daniel Scioli, por entonces vicepresidente, sentado en un banquito en un pasillo porque NK no le daba bola. Nada de pelota. Ni renunció ni se endureció. Mauricio Macri tratando de retener a Carlos Bianchi que, cuando el Mauri irrumpió en esa conferencia, se levantó y lo dejó solo. Carlos esperá… Y Carlos Bianchi no esperó, se fue. Esos fueron los candidatos. Eso son. Eso somos. Resumamos, a Scioli le dijeron ”no te doy mas pelota” y a MM “chúpame un huevo”, con gestos, pero muy claros. Uno de los dos ganó. Por muy poca diferencia.Otra imagen me puebla. Dos imágenes. NK, como gestor de un acto heroico, ordenando a un general pusilánime que bajara un cuadrito. En esto nos resumimos. Elisa Carrió, por segunda vez (la anterior con la declaración jurada) diciendo que ella da fe, que ella le cree a Mauricio. Sin hábeas corpus ni tribunal de alzada la Carrió es la Corte Suprema que avala a Mauricio Macri. De paso indultó a Florencia porque la ladrona es su madre, ella solo es hija (¿un fallido del Mauri y el Franco?) Fue en la noche del 6 de marzo.El 22 de febrero de 1946, Juan Perón, dirigiéndose a los peones de campo (en rigor a todos, fue un discurso en cadena nacional) pedía que saltaran tranqueras y cortaran alambrados pero que votaran. Las elecciones fueron el 24 de marzo. Todavía no había peronistas. Las izquierdas, todas, reunidas en la Unión Democrática. El desencuentro comenzaba.Desde entonces un punto de cruce.Nadie, en ningún país de Occidente (en Oriente no existen) firma pactos de tranquilidad con los sindicatos de base, esos grupúsculos fundamentalistas de la revolución permanente que sostienen que el peor mal social no indigesta sino que prepara el camino, etcétera. León Trotsky, antes del picahielos, paseándose por los alrededores de Plaza de Mayo, pancartas de D’Elía, Cristina y Hebe de Bonafini. Chau país.. Ninguno en la tragedia y el esfuerzo. Nada. ¿Qué palco pueden defender y de quien…? Vamos. Ni una miserable información de inteligencia, demasiada birra y faso de quienes deberían estar avisados. Un acto en la calle es mas sencillo para quienes solo viven por esos actos. Los K recalcitrantes y la revolución permanente. Pocos votos, mucho barullo. Ganó la tortuga por goleada.

CFK entró con 6 pesos y se fue con 600. Asumilo bichito. Es ladrona y corrupta. Mauricio es hijo de su papá y socio, no le gusta laburar 24 por 24 y mucho menos dar explicaciones de su ignorancia y chapucería

No alcanza la vacuna Carrió

Estalló el presente, diría la pantalla de Crónica

un reaseguro de vida de la democracia del voto. Al menos eso. Octubre de 2017 y octubre de 2019. MM hasta el 10 de diciembre de 2019

La inteligencia gremial es pavota. Sus jefes, la lista completa del palco, son parte de un pasado que como dice Le Pera: “Ya no se puede resucitar”. A ellos también les conviene CFK rediviva, ellos viven en esos relumbrones, en esos escarceos con el epitafio. Fueron dirigentes sindicales, hoy son carne de tevé, de panel de la tarde, de coristas de Intratables.En el gremio en el que estamos hay complicidad manifiesta, está el pasado como un relato. Se enamoraron de la épica y está dicho: la democracia no es épica. Tampoco corrupta. Mucho menos ignorante. ¿Qué es eso de “le tomaron el palco a la CGT”, acaso el asalto al Cuartel de Moncada?pero esto es así, my dear Mauri. Las mismas redes por las que intentan gobernar exigen claridad. Claridad del pasado, que es la mas difícil. No se puede aclarar el pasado de “Los Macri”.En Argentina venimos de CFK y estamos en la etapa MM. En los actos de ayer (martes 07/03) una dirigencia sindical corrupta, mi íntima convicción y sus declaraciones juradas van al unísono, se encontró con los sindicatos mínimos de la revolución absoluta y los aulladores del imposible retorno.. Eso que se vió es el presente. Mauricio que preguntaba como es posible esto. CFK que declaraba, por la mañana que vivía con su perra Lolita, y a la tarde sus soldados de El Calafate popular se mezclaban pidiendo mas locura ambiental.Alguien debería pedirle a los dirigentes sindicales, a CFK, a los personajes mas siniestros que los rodearon el 7 de marzo de 2017. Es eso lo que está en juego. Esta en juego el país, claro está, y no todos son optimistas ni honestos en su jura a favor de la democracia. El primero que debe entender esto es justamente el mas distraído: Mauricio Macri. Nuestro presidente por el voto popular. Si lo entiende acaso estudie y se dedique full time a gobernar. No sería una fea decisión.El mañana de una aldea global reconvertida no es de la perra lolita ni de la Suprema Jueza Carrió. Menos, mucho menos de los gordos sudorosos que arman quilombos en los actos en donde, en sustancia, todos trabajan para atrasar el porvenir. En el fondo los entiendo. Ellos no tienen porvenir. El mañana no les pertenece.