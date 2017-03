"Cristina termina involucrando a sus hijos en los delitos"

La diputada Margarita Stolbizer (GEN), denunciante en la llamada causa “Los Sauces”, anunció este miércoles (08/03) que, en su condición de querellante, hará una presentación ante la Justicia entre “hoy y mañana”, pidiendo “el procesamiento de todos los imputados” en dicha investigación.



Cabe recordar que, además de Cristina Fernández, entre los imputados figuran sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, así como los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.



Durante una conferencia de prensa, realizada en el Anexo de la Cámara de Diputados, la legisladora aseguró que existen “pruebas que son suficientes” para avanzar hasta llegar a la instancia del juicio oral, según publicó Semanario Parlamentario.



En un repaso sobre los pasos que siguió la investigación, Stolbizer insistió con que Los Sauces era “una empresa pantalla” que tenía “sólo dos clientes, quienes eran los contratistas del Estado”.



Respecto a las acusaciones de la familia Kirchner, Stolbizer dijo que "no hay intento de proscribirla, no hay ninguna persecución política, lo que hay es una investigación judicial de los delitos que se cometieron en la administración pública”.



Además, consideró que la propia Cristina “termina involucrando y metiendo a sus hijos, los hace responsable de los delitos cometidos por sus padres”. “Se pone en el lugar de víctima judicial y mediática y mezcla muchas cosas en su defensa”, agregó.



También, luego de haber sido tildada como “denunciante crónica” por la ex presidente, la diputada afirmó: “La condición de denunciante no es una condición que me gusto o yo haya elegido”.

Ayer, Cristina Fernández se presentó a declarar ante el juez Claudio Bonadio, a quien entregó un escrito y se negó a responder preguntas.