Terrible problema tiene Honda en la F1

“La situación está lejos de la ideal. No podemos decir que estamos contentos. No hemos completado nuestro programa y tampoco estamos dando las vueltas que planeamos cada día. Nos falta información y las cosas que no probamos se acumulan para el día siguiente. Ahora solo nos quedan dos días para probar”, afirmó Fernando Alonso, piloto McLaren Honda, pero bicampeón del mundo cuando corría para Benetton Renault.

A pesar de los fallos y de la falta de potencia del motor, Alonso cree que el chasis es bueno aunque “no podemos apretar por la falta de potencia, pero las sensaciones del chasis son buenas. Todo funciona bien en ese aspecto. Estoy contento con el balance del coche. El único problema es el motor. No hay ni fiabilidad ni potencia. En las rectas somos más lentos, así que es complicado tener sensaciones en el monoplaza cuando vas tan lento”.

El chasis lo desarrolló McLaren. El motor es de Honda. No es la 1ra. vez que Alonso se queja del débil comportamiento de Honda en su regreso a la F1.

Desde Barcelona, donde toda la F1 prueba sus vehículos, él dijo: “Estamos mejorando con cada vuelta que damos. Conseguimos mucha información para mejorar la situación. Desde el 1er. día estamos descubriendo cosas para mejorar en términos de potencia y de fiabilidad. Descubres cosas cuando das vueltas. No hay que preocuparse por Australia ya que el equipo estará totalmente listo”.

"Son días de aprender, pero a la vez están siendo día duros porque son muchas horas en el garaje. Espero que los problemas estén solucionados para Australia. Confío en acabar la 1ra. carrera", agregó Alonso, frustrado, que solo ha podido completar 46 vueltas al volante este miércoles 08/03.



Alonso ha confirmado que "este motor no es el que usaremos en Australia, es una evolución del que tuvimos aquí la pasada semana. Y para la primera carrera tendremos otra, así que todavía tenemos alguna esperanza de ganar caballos y fiabilidad. Pero ni el de hace una semana ni este motor están dando el resultado que se esperaba, no están cumpliendo nuestras expectativas".

El jefe del equipo, el francés Eric Boullier, le pidió a Honda que solucione lo más rápido posible sus contratiempos con el motor.

“Tuvimos algunos problemas de conducción, lo que significa que cuando estás de vuelta dando gas se pierde un poco la parte trasera del coche, se ve nervioso. Pero no hay nada malo”, comentó el directivo francés, que definió como “noticias falsas” aquellas informaciones que apuntaban a una dificultad añadida en el pilotaje del nuevo monoplaza de McLaren.

“He leído algunos comentarios y son un poco estilo Trump, ‘noticias falsas’, porque no es sólo el chasis”, expresó en relación a las críticas recibidas en cuanto a la estabilidad y equilibrio del coche en las primeras curvas del trazado catalán. Boullier recordó que los coches montan “motores híbridos, lo que significa que cuando vuelves a dar gas de golpe tienes la energía eléctrica en on/off y el turbo empujando, por lo que dependiendo de la capacidad de conducción puede haber algún problema”.

"Perdemos 30-40 km/h en las rectas. ¿Soluciones? Yo no tendo ninguna, solo puedo hacer bien mi trabajo. El problema que está sobre la mesa es el motor. Hay que intentar desbloquear esa potencia que creemos que está ahí dentro. Va a depender de las grandes decisiones que haya que tomar, de arriba, al más alto nivel", remató Alonso.

"Creo que vamos a ir a mejor, pero si las cosas fueran muy mal o totalmente equivocadas, volvería para intentarlo el próximo año. No me iría de la F1 con un mal sabor de boca", ha advertido.

Alonso: "Estoy dando lo máximo de mí mismo en las curvas y disfrutando. El coche está balanceado y a punto, pero perdemos demasiado en las rectas. Estamos todos listos para ganar menos Honda. Ahora hay que estar con ellos, arrimar el hombro y tratar de que estos días que faltan para que empiece el Mundial podamos reaccionar".

Eric Boullier, director deportivo de McLaren, ha concedido una entrevista a La Gazzeta dello Sport: "Todos estamos decepcionados por estas primeras pruebas, porque no pudimos probar lo que queríamos. No sé cómo los japoneses nos darán las garantías que les pedimos, pero es absolutamente necesario que hagan avances".

No quiere cargar en exceso la responsabilidad a los japoneses y explica que están por detrás de Mercedes, Ferrari o Red Bull porque "ellos empezaron en 2010 y Honda empezó de 0 en 2013. No había ni siquiera un lugar con ordenadores. Fue una decisión valiente, un desafío enorme".

Al ser cuestionado sobre las críticas de Alonso al coche en 2016, Boullier respondió: "Es normal que no esté contento porque le gustaría ganar. Aunque hemos trabajado mucho, no podemos ofrecerle esta posibilidad y no puedo decir que podamos hacerlo mañana. Tenemos que devolver a McLaren al nivel que merece en la historia".

Según él, "a Alonso le decimos siempre la verdad para que no tenga expectativas erróneas. Conoce la situación del equipo. Espero que siga en 2018, pero no estoy seguro. Alonso sigue al frente. La forma en la que ha preparado la temporada es increíble. Tras tantos años de carrera, podrías imaginarte que se lo tomaría con más calma. Pero no, siempre está concentrado. Debería ser un ejemplo e inspiración para muchos pilotos".