Proyecto para que el 8 de marzo las mujeres no trabajen

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada rosarina Lucila de Ponti presentó un proyecto de ley para declarar el 8 de marzo como día no laborable para todas las mujeres.



"Surge en el marco de la consolidación del 8 de marzo como día no solo de la mujer trabajadora sino de concientización de los de de la mujer y del combate contra la violencia de género", contó en declaraciones a Clarín.



La idea, según la diputada, es recuperar "los orígenes" de la fecha, al referirse al nombre completo, que es "Día Internacional de la Mujer Trabajadora", en conmemoración a la lucha de las mujeres por su participación e igualdad en la sociedad en honor a una huelga de trabajadoras textiles en 1908 en las ciudades de Nueva York y Chicago. Pedían mejores condiciones laborales y la reducció de horas de trabajo, además de mejores salarios y derecho al voto.



"Es importante para generar políticas institucionales que le den lugar a la masiva movilización y al gran reclamo de las mujeres acerca de la importancia de este día", explicó de Ponti. En este sentido, consideró que es también un mensaje hacia los sindicatos: ​"Tiene que ser realmente considerado como el día de la mujer trabajadora, deberían adherir de manera activa paraque todas las mujeres puedan manifestarse", agregó.



"Declárese el día 8 de marzo de cada año como feriado no laborable e inamovible para todas mujeres en todo el territorio nacional, correspondiente a la conmemoración del 'Día Internacional de la Mujer'", expresa el artículo principal del proyecto de ley. Una de los principales argumentos tiene que ver con el colectivo "Ni una menos": "En la Argentina la conmemoración de este día a lo largo de los últimos años se ha visto acompañada por el crecimiento exponencial de la lucha de las mujeres contra la violencia machista en todas sus formas. Femicidios, violaciones, desigualdades, acosos, discriminación. El Colectivo Ni Una Menos ha logrado poner en agenda este flagelo y de manera creciente se va construyendo conciencia en todos los sectores de la sociedad sobre la necesidad de tener una activa política para combatirlo", argumenta.



Respecto del consenso que el proyecto de ley pueda tener en el macrismo, la diputada del Movimiento Evita aseguró que confía en que se aprobará. "Creo que vamos a lograr el consenso, hay conciencia sobre la importancia de acompañar desde la institucionalidad y la política. Es ineludible considerar la magnitud y la masividad cada vez que las mujeres se moviliza. Es transversal el consenso de los partidos políticos. Cada vez es más difícil para los dirigentes hacerse los distraídos", dijo a Clarín.



La diputada espera que para el año que viene la normativa ya entre en vigencia. "Apenas empiecen a funcionar las comisiones vamos a apurar los trámites para que se trate", aseguró. ​