"El nuevo agro argentino en días de despegue"

“Hay un nuevo modelo de negocio agrícola, totalmente apalancado en la tecnología”, dijo Juan Farinati, presidente de Monsanto Argentina.

La empresa compartíó en Expoagro su propuesta de innovación de la mano de su Sistema de Soluciones Monsanto, que ahora incorpora plataformas de información, como Field View y Prescripciones Dekalb.

El eje central de la empresa está vinculado con la visión de la agricultura en Argentina. Farinati, dijo que “vemos una agricultura de 180 millones de toneladas al 2025 y para lograrla hay tres cosas que son fundamentales:

> contar con buenas rotaciones de cultivos,

> que es algo que el Ministerio de Agroindustria a través de las decisiones que ha venido tomando ha empezado a potenciar e incorporar tecnología;

> hoy contamos con nuevas herramientas basadas en plataformas que procesan información y que son una fuente de rendimiento para los productores; y este tercer punto es el corazón de la nueva agricultura.

Están dadas todas las condiciones, el momento para el despegue hacia la nueva agricultura es ahora”.

Este nuevo paradigma, “nos puede ayudar a recuperar la competitividad que estamos perdiendo frente a nuestros vecinos y competidores. Con los actuales paquetes tecnológicos, tenemos el potencial de aumentar los rindes en un 40%. Estamos a las puertas de un nuevo salto tecnológico, y Monsanto ya está preparado para ofrecer a los productores argentinos las nuevas herramientas”.

En este sentido, Farinati señaló que “el avance tecnológico que se ha dado en los últimos 15 años es impresionante, paro hay otros países como Estados Unidos, Brasil y Paraguay que han crecido en rendimiento mucho más que nosotros; nuestro compromiso es seguir redoblando la apuesta, seguir apostándo al sector y ofrecer herramientas para que haya mucha más tecnología para que el productor tenga varias opciones -cuanto más opciones tenga mejor-, para así producir más y tener un sector sostenible y rentable, en el que se invierta cada día más."

En esta nueva edición de Expoagro, Monsanto presentó Prescripciones Dekalb, la novedad dentro del Sistema de Soluciones Monsanto que consiste en la caracterización ambiental de los híbridos de Dekalb para lograr el mayor rendimiento y la eficiencia de uso de los recursos, a través del manejo de densidad variable y el correcto posicionamiento de híbridos por sitio específico capturando todo el conocimiento que Dekalb posee de sus híbridos. Sobre esto, Farinati expresó: “El año pasado los productores que ya han empezado a utilizar Prescripciones tuvieron un aumento de rendimiento de aproximadamente el 6% en su cultivo de maíz y una reducción de la variabilidad del 40% en sus rindes, que es algo sumamente positivo”.

Explicó que el lanzamiento de Prescripciones en la Argentina es la puerta de entrada a la agricultura moderna y el primer paso para la introducción de la plataforma Climate, que ya está lanzada en Estados Unidos y en Brasil. "En Estados Unidos hay prácticamente 37 millones de hectáreas de cultivo bajo la plataforma de FieldView en aproximadamente unos 100 mil productores, eso significa productores en promedio 370 hectáreas que no solamente utilizan tecnología en fertilizantes y productos fitosanitarios, sino que utilizan información para aprovechar mejor la tecnología. Hoy en la Argentina el promedio de los rendimientos esta un 40% por debajo del potencial genético del cultivo de maíz que tiene un productor, entonces ese aumento de un rendimiento que hoy rinde 60% a 100% no solo se da de la mano de utilizar mejores semillas sino de la mano de utilizar mejor la información”.

“Las perspectivas para el sector son realmente positivas, este último año fue un punto de inflexión del agro argentino, estamos ante una campaña donde esperamos cosechar aproximadamente 130 millones de toneladas y nos llena de optimismo ver como el sector está traccionando la economía; ver esta Expo, el crecimiento en cantidad de stands, en expositores, en agricultores interesados visitarla, muestra el interés que hay dentro del sector y el papel estratégico que el campo tiene en el desarrollo de la Argentina”, cerró Farinati.

Fundación Capital

A propósito, para tener un contexto técnico a la coyuntura agrícola-ganadera, algunos conceptos de la Fundación Capital, que dirige Martín Redrado:

"(...) Con la siembra de la campaña 2016/17 ya finalizada, se observa que el área cubierta con los principales granos (trigo, maíz y soja) habría presentado un alza en torno al 4%, totalizando casi 29 millones de hectáreas implantadas. Pese a esta suba, los rindes de los cultivos de soja y maíz aún permanecen inciertos, dadas las condiciones climáticas adversas verificadas en el mes de enero.

En efecto, gran parte de la zona núcleo estuvo afectada por inundaciones, mientras el sur de la provincia de Buenos Aires padeció la falta de lluvias. Si bien las perspectivas de cosecha continúan siendo optimistas, habrá que monitorear cómo evoluciona el clima, dado que una intensificación de las precipitaciones podría tener un impacto negativo en los cultivos.

En lo que respecta a la siembra de soja, la superficie implantada habría alcanzado las 19,2 millones de hectáreas en la campaña 2016/17, equivalente a una disminución del 4,5% con respecto al ciclo previo. Si bien parte de superficie sembrada se vio perjudicada por los excesos hídricos del mes de enero, se espera que los buenos rindes de la soja de primera compensen parte de las pérdidas.

Además, las buenas condiciones climáticas durante la primera mitad de febrero favorecieron la recuperación parcial de las zonas afectadas. En este sentido, la cosecha de soja se ubicaría en torno a las 54 millones de toneladas (algunas estimaciones privadas como la de BCBA la ubican en 54,8 millones de Tn).

Por otro lado, las exportaciones de la oleaginosa presentarían una caída del 9,3% i.a., totalizando las 9 millones de toneladas, según estimaciones de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Por su parte, la siembra de maíz habría presentado un alza del 27% i.a., alcanzando las 4,9 millones de hectáreas implantadas. Así, la producción maicera superaría las 30 millones de toneladas en esta campaña, equivalente a un incremento del 11% i.a. (el USDA la ubica en 36,5 millones de Tn).

En lo que respecta a los envíos externos, las exportaciones del cereal presentarían una suba del 15,2% i.a., totalizando 25 millones de toneladas, según USDA. Por otro lado, la ya finalizada cosecha de trigo presentó una suba del 45,6% i.a., totalizando las 15 millones de toneladas, favorecida por los cambios normativos de la nueva administración (estimaciones oficiales la ubican en 18,4 millones de Tn).

En lo que respecta a las exportaciones de este cereal, las mismas alcanzarían 8,9 millones de toneladas en la campaña 2016/17, según estimaciones de USDA (una merma del 7,3% respecto al ciclo anterior, pero un 68% por encima del ciclo 2014/15). En cuanto a los precios internacionales, los mismos mostraron un comportamiento dispar en el año 2016.

El precio de la soja en Chicago aumentó un 16,1% (dic/dic), mientras el del trigo y el del maíz se redujeron un 16,2% y 5,3%, respectivamente. En lo que respecta a 2017, la tonelada de soja promedió en el primer bimestre los U$S 380 (+18,2% i.a.). Por otro lado, el precio del maíz se ubicó en U$S 144 la tonelada (+0,8% i.a.), mientras que el trigo promedió los U$S 158 (-7,7% i.a.). El incremento en la oleaginosa fue impulsado en parte por una producción menor a la esperada por parte de los Estados Unidos. Se espera que los precios transiten una senda alcista en 2017, impulsados por una mejora en el precio del petróleo y menores stocks a los esperados.

En este sentido, el mercado de futuros en las pizarras de Chicago prevé que el precio de la soja rondará los U$S 380 la tonelada en el período de la cosecha gruesa (may-17). Más allá de los vaivenes climáticos, se espera que el sector registre una producción en niveles récord (podría superar las 100 millones de Tn para los tres principales granos) y precios internacionales superiores al año previo, traccionando otras ramas de la actividad económica. En efecto, la buena performance en los sectores de maquinaria agrícola, agroquímicos y utilitarios ya dan cuenta de ello. (...)".