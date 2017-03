Tinelli pelea por la AFA y el ‘Ciclón’ se comió una cachetada de Flamengo

En el encuentro que se disputó en el estadio Maracaná de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, San Lorenzo de Almagro cayó este miércoles (08/03) 4-0 ante Flamengo de Brasil por el partido que correspondió a la primera fecha del Grupo 4 de la Copa Libertadores de América 2017.

Flamengo salió campeón de América en 1981, guiado por el inolvidable Zico, mientras que San Lorenzo -primer equipo argentino que participó en el certamen continental- obtuvo el trofeo en 2014, dirigido por Edgardo Bauza, actual entrenador de la Selección Argentina. San Lorenzo logró la consagración en 2014 tras vencer de manera inmerecida a Nacional de Paraguay en el Nuevo Gasómetro.

Por otro lado, el club de Boedo comenzó su décimo quinta participación en la Libertadores con una tremenda goleada en la que hizo poco mérito para salir a ganar el encuentro ya que especuló demasiado en la segunda mitad a pesar de que en la etapa inicial generó posibilidades para poder llevarse la victoria.

Pese a que los jugadores del ‘Cuervo’ insistieron una y mil veces en que la Copa Libertadores era uno su gran objetivo, ahora pagan ese precio caro y les resultará difícil remontar este abultado resultado que no lo deja muy bien parado para la disputa del partido de vuelta en Buenos Aires.

El ‘Ciclón’ sucumbió ante el ‘Fla’, que está considerado como el equipo que posee más hinchas en el mundo, con una rica historia a nivel local, pero que en el ámbito internacional apenas obtuvo cuatro títulos. Esta fue la décimo tercera participación del ‘Urubu’ en la Libertadores, con 101 cotejos jugados con un porcentaje de eficacia bastante alto con un 60 por ciento.

El pasado fin de semana Flamengo sufrió una dolorosa caída en la final de la Copa Guanabara al empatar 3-3 en el clásico ante Fluminense, y cayó en la definición mediante remates desde el punto penal por 4 a 2 en el estadio olímpico Nilton Santos.

No obstante, Flamengo hace 10 partidos que no pierde y es uno de los mejores equipos de Brasil en la actualidad, a la altura de Palmeiras, actual campeón del Brasileirao, y Corinthians, que es uno de los líderes del actual certamen paulista.

El mítico Maracaná fue el escenario del debut de San Lorenzo en la Libertadores 2017, ante Flamengo, al que nunca pudo ganarle tras cinco partidos, todos de la Copa Mercosur 2001, pero ante el cual logró su primer título internacional al obtener ese trofeo superándolo en definición desde el punto penal en el estadio Pedro Bidegain, tras dos finales empatadas.

En relación caída del ‘Ciclón’ ante el ‘Fla’, en el primer tiempo, el conjunto local tomó el control de las acciones con el buen manejo de la pelota de Diego, Éverton, Pará y Paolo Guerrero en el que intentaron perforar la defensa azulgrana. Por otra parte, el ‘Cuervo’ buscó armarse desde el lateral derecho con Paulo Díaz y Fernando Belluschi pese a tener un juego cerrado y con poca recuperación del balón.

Mientras tanto, el equipo del ‘Rubro-Negro’ estuvo muy seguro y asentado dentro de la cancha manteniendo el dominio de la pelota. Sin embargo, a partir de los 15’, los de Boedo jugaron a desgastar al equipo Mengão con un centro de Fabricio Coloccini desde la derecha que no llegó a conectar con un cabezazo Lautaro Montoya.

7’ después, San Lorenzo emparejó el pleito con las intervenciones de Néstor Ortigoza, Belluschi y Nicolás Blandi desde el círculo central aunque perdieron calidad, sacaron ventajas ensuciando el partido y apelaron a las fricciones.

El ‘Ciclón’ estuvo disciplinado, ordenado y no pasaba demasiados apuros sobre su área pero Flamengo logró generar sustos con dos remates de Rafael Vaz que forzó la intervención del arquero Sebastián Torrico. San Lorenzo se fue al descansado dejando una muy buena imagen mientras que el elenco local no tuvo más reacción y jugó a no mover el resultado.

Ni bien comenzada la segunda parte, Flamengo se puso en ventaja 1-0 con un disparo de tiro libre de Diego. Con la desventaja, el elenco comandado por el uruguayo Diego Aguirre salió decidido a buscar el empate con las subidas de Ezequiel Cerutti tras una buena pared con Paulo Díaz.

Cuando todo parecía presagiar que los de Boedo estaban cerca de obtener la igualdad, apareció Miguel Trauco quién lanzó certero remate que dejó sin posibilidad de reacción a Torrico y convirtió el 2-0 para el Mengão a los 16’.

Con la victoria parcial, Flamengo se mostró implacable con las situaciones creadas por Éverton, Diego y Paolo Guerrero. De ahí, a los 24’, un mal despeje de Nicolás Blandi, tras un tiro de esquina, le permitió a Rómulo anotar el 3-0 para el ‘Fla’.

Sin bien la caída ya era considerable, el ‘Cuervo’ apostó a los contraataques de Ortigoza y Cerutti, Rubén Botta Montero estuvo cerca del descuento pero la acción fue desactiva por el guardavalla Alex Muralha.

En los minutos finales, Sebastián Torrico evitó que la caída del ‘Ciclón’ sea mucho más dolorosa luego de atajarle un penal a Paolo Guerrero y en el cierre, Gabriel selló la victoria final para el ‘Fla’ 4-1 con remate potente que desarticuló a Torrico.