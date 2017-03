"A Dujovne le falta liderazgo"

El economista Guillermo Nielsen, dialogó con AM 950 y dio su visión sobre el actual contexto económico y social. Entrevistado por Pablo Duggan, Nielsen declaró: "La Argentina está carisima, con el agravante que está afuera del circuito mundial de electrónica e indumentaria".

En esta línea analizó: "La experiencia de Tierra del Fuego que nos ha costado tantos recursos no ha sido exitosa" Por otro lado, se refirió a las políticas cambiarias adoptadas por el gobierno diciendo que "hay un exceso de oferta de dólares provocado por un nivel de gasto público excesivo, esto lo financian tomando créditos en el exterior".

"Falta una mirada experimentada en política económica" comentó Nielsen y disparó: "Una cosa es no saber bajar el gasto y otra es dar argumentos para excusarse de esto." Continuando con el tema, el consultor en finanzas confesó que "esperaba mucho más del equipo económico de Macri" "Dujovne todavía no se puso el traje de ministro, no veo la iniciativa, la creatividad ni el liderazgo que necesita tener un ministro de Economía" sentenció.

Y agregó: "Hay una galleta económica que a mi me preocupa muchísimo, puede tener consecuencias muy serias a nivel de empleo y producción" explicó el economista. "El equipo económico no tiene capacidad técnica" remarcó.

"Este triunvirato que controla todo tienen problemas muy serios y muy negativos que ya hemos vivido en la Argentina" sostuvo en referencia a la labor pública de Marcos Peña, Lopetegui y Quintana hasta ahora. En esta línea prosiguió: "La política económica no la manejan economistas, y eso es parte del problema que estamos viviendo." "Los veo muy perdidos en su laberinto" concluyó.