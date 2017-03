Campanini, CEO de Telefe, y Turovelzky en Contenidos

Pierluigi Gazzolo, presidente de Viacom International Media Networks Américas (división internacional de Viacom que supervisa la producción, difusión y promoción de marcas tales como MTV, VH1, Nickelodeon, Comedy Central, BET, VIVA y Game One):

"Tal como les prometí en mi último mail, estamos finalmente listos para contarles la nueva estructura directiva del nuevo Telefe/Viacom y me complace enormemente poder compartirlo con todos ustedes. Después de algunos meses de análisis sobre las necesidades de ambas empresas, hemos armado una estructura combinada para llevar a Viacom y Telefe al próximo nivel. Y algo que es sumamente importante para mí, es el hecho que todo el equipo directivo de Argentina ahora tiene responsabilidades combinadas para el portafolio completo de Viacom en el país. Quiero destacar y espero que uds. también así lo noten, que no se trata de un abordaje sobre la estructura de Telefe por parte de la de Viacom, como suele suceder en este tipo de adquisiciones, sino que es la mezcla del mejor talento de ambas partes. No tengo duda que con este nuevo equipo, entraremos con mucha fuerza a la nueva era Telefe/Viacom.

Para lograr estos objetivos hemos decidido implementar una estructura que será co-liderada por Guillermo Campanini en Negocios y Operaciones y por Darío Turovelzky en Contenidos Globales. Esta nueva estructura de co-liderazgo, que se viene desarrollando desde la adquisición, apoyará la estrategia de crecimiento de la empresa en Argentina con líneas de reporte directas a la casa matriz de VIMN Américas en Miami, la cual asegurará la incorporación de la estrategia principal de Viacom - elevar a Telefe a nuevos niveles de una compañía global. También nos permitirá un mejor flujo de trabajo, tanto en la integración hacia Viacom, como en el trabajo día a día.

Para la División de Negocios y Operaciones, Guillermo Campanini ha sido nombrado Director General de Operaciones (COO - Chief Operating Officer) del nuevo Telefe/Viacom en Argentina, reportándome a mí directamente. En este cargo, Guillermo supervisará todas las áreas comerciales, administrativas y operacionales de Telefe y Viacom Argentina, incluyendo Ventas Publicitarias, Distribución de TV Paga, Administración, Servicios Corporativos, Finanzas, Tecnología y Operaciones. Adicionalmente, la división de Noticias le reportará también a Guillermo. Con más de 20 años en el ámbito de la televisión, Guillermo acumula una valiosa experiencia en la industria y una gran trayectoria dentro de Telefe, habiendo ocupado la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección Comercial. El trabajo que Guillermo ha hecho para hacer crecer el negocio de Telefe es admirable, y estamos seguros de que con su nuevo rol lo llevará al próximo nivel.

La División de Contenidos Globales, reportará directamente al área de Marcas y Contenido en Viacom Miami, para facilitar el plan de expansión del rol de Telefe como productora de contenido para Latinoamérica y el resto del mundo, y por lo cual es importante que nos unifiquemos aún más en estas áreas. Como algunos de ustedes ya habrán oído, Tomás Yankelevich ha decidido tomar un nuevo camino en su vida profesional en procura de nuevas oportunidades para él. Le deseamos mucha suerte y éxito en su nueva etapa. Para muchos de ustedes y para Viacom, va a ser muy difícil decirle adiós a Tomás ya que sabemos muy bien la importancia que su rol ha tenido en la trayectoria de Telefe, una marca que lleva dentro de su corazón y que sin duda alguna lideró con mucho éxito en estos últimos 6 años. Y aunque cambios como estos suelen pasar durante este tipo de integraciones, siendo a veces inevitables, Tomás deja con nosotros un equipo y una estrategia de contenido lista para liderar la nueva etapa de Telefe/Viacom y que promete que Telefe se convierta en un centro internacional de creatividad y contenido.

En Viacom creemos mucho en hacer crecer ejecutivos internamente, por lo que me complace y emociona compartirles que Viacom ha elegido a Darío Turovelzky como Director de Contenidos Globales (SVP – Senior Vice President) para Telefe y Viacom Cono Sur. En este nuevo rol, Darío será responsable de las áreas de Telefe incluyendo Programación, Desarrollo de Contenidos, Producción, Plataformas Digitales, Prensa Artística, Producción de Cine y Coproducciones Internacionales. Además, trabajando muy de cerca con los Directores de Marca de Viacom Latinoamérica, tendrá a su cargo las marcas para Cono Sur - MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Paramount Channel.

Estoy sumamente contento por elevar a la próxima generación de ejecutivos en la nueva era de Viacom. Confío en que tanto Darío, como el resto del equipo de Contenidos, nos ayudará a globalizar el gran talento que ya viene de Telefe. Darío cuenta con más de 20 años de experiencia en el mundo de Contenidos, Programación y Producción, tanto en Telefe como en otras principales productoras del país y en el exterior, y por lo que he visto hasta ahora, es un ejecutivo clave que ha elevado a Telefe a su primera posición en el mercado. Darío le reportará al grupo de Marcas y Contenido en Miami, liderado por nuestro COO, Juan Carlos Acosta.

Otros cambios importantes relacionados a la nueva estructura Directiva de Viacom-Telefe son:

* Paula Guerra, quien lleva 19 años trabajando en Viacom Argentina, y los últimos 10 años como Gerente General, tendrá bajo su dirección las siguientes áreas que ahora serán combinadas con Telefe y Viacom Argentina: Distribución de TV Paga para el Cono Sur, que ahora incluye la distribución de todas las marcas del portafolio de Viacom y Telefe, Asuntos Legales, Recursos Humanos, Canales del Interior, Comunicaciones Corporativas, Relaciones Institucionales y Trade Marketing que apoyará a todas las áreas comerciales de la empresa. Llevo muchos años trabajando con Paula y estoy seguro de que hará un trabajo fenomenal en estas nuevas áreas. Paula le reportará directamente a Guillermo Campanini.

* Gustavo Capua continuará a cargo de la dirección de Tecnología, Facilidades y Operaciones, ahora sumando responsabilidad para Viacom Argentina para estas mismas áreas. Con la salida de Elena Carrero la semana entrante, y a quien le agradecemos enormemente el apoyo que nos brindó en estos primeros meses de integración, ahora Gustavo sumará la conducción de la dirección de Finanzas. Dada su vasta experiencia en la materia, incluso en otros grupos de medios, sabemos que Gustavo es el mejor candidato para llevar adelante éste departamento de Finanzas de Viacom/Telefe. Gustavo le reportará a Guillermo Campanini.

* El área de Marketing Estratégico tendrá un reporte principal al grupo de Business Intelligence de Viacom Latinoamérica en Miami, ya que esta es una área que planeamos expandir y fortalecer para darle servicios a todas las marcas, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. A nivel local reportará a Gustavo Capua.

* Claudio Ipolitti seguirá con la dirección del área de Noticias de Telefe, reportándole directamente a Guillermo Campanini en este rol. Adicionalmente, continuará con la dirección de los Canales del Interior y Relaciones Institucionales de Telefe/Viacom, y sumará la responsabilidad del área de Comunicación Corporativa, reportándole a Paula Guerra en relación a estas tres últimas áreas. Con su gran desempeño corporativo, conexiones dentro de la industria de medios y su gran poder de colaboración, sabemos que Claudio es una pieza fundamental en el equipo para ampliar el alcance de nuestras relaciones en el nuevo Telefe/Viacom.

* Fernando Varela seguirá a cargo de Asuntos Legales. El trabajo que Fernando ha hecho en Telefe durante su trayectoria ha dejado impresionado a Viacom y por lo tanto ahora también se le suman las responsabilidades de Asuntos Legales de Viacom Argentina. Fernando le reportará a Paula Guerra y también tendrá un reporte dual para el área corporativa a Larissa Zagustin, Asesora General de Asuntos Legales para Viacom Américas.

Como pueden ver estoy muy feliz ya que siento que Telefe y Viacom Argentina ahora están listos para entrar a la nueva era de crecimiento global. Les aseguro que nos divertiremos y aprenderemos mucho en esta nueva etapa. ¡Los invito a ser parte de lo que yo considero el principio de una gran trayectoria, que no tengo duda alguna, nos llevará a niveles nunca imaginados!"