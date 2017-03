Daer redobló la crítica pero no especificó cuando será el paro: "El gobierno no ve lo que pasa socialmente"

La relación entre el Gobierno y la CGT está en el punto más complicado de lo que lleva de mandato Mauricio Macri.

El martes 7/3 la organización sindical llevó adelante una masiva movilización para reclamar que el Ejecutivo cambiara parte de su política económica. Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que encabeza la central Obrera, expresó que el oficialismo se equivoca en "la lectura" que hizo de la protesta.

"La movilización fue muy importante. El Gobierno no tuvo la lectura adecuada de la marcha. Nos sale a contestar por el ministro Aranguren o por el Jefe de Gabinete, pero sin dar respuesta a los planteos que queremos.

Si no hay reformulación de las políticas vamos a una medida de fuerza", sentenció el dirigentes sindical en el programa El juego limpio (Todo Noticias). El gremialista especificó que el próximo jueves se reunirá el Consejo Directivo de la CGT. Ese día será clave para determinar qué posición tomarán los gremios.

"No creo que haya una visión diferente del Gobierno para que no lleguemos a tomar una medida de fuerza", afirmó. Daer puso el foco en que la problemática que tienen fue generada por los empresarios que, según él, "incumplieron" y "faltaron al compromiso" con el acuerdo arribado con los sindicatos y el Gobierno a fin de año. El sindicalista criticó al Ejecutivo "por mirar para otro lado". "A nuestros reclamos se le sumaron otros problemas para el Gobierno como fue no convocar a la paritaria docente", dijo.

La visión de futuro del integrante de la central obrera es pesimista. Afirmó que él no se resigna a la posibilidad de debatir y de tener diálogo, pero "en enero y febrero hubo cierres de empresas y despidos". "En la próxima reunión que el ministro de la Producción tendrá con el sector industrial seguro que van a mostrar las cifras de un Powerpoint. El Gobierno no ve lo que sucede socialmente", cerró.