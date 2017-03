Empleo en USA habría sido fuerte en febrero, alentando a la Fed

Las nóminas laborales no agrícolas en USA habrían aumentado en 190.000 empleos en febrero, según un sondeo de Reuters entre economistas, en parte porque un clima inusualmente templado impulsó las contrataciones en el sector de la construcción. La economía creó 227.000 empleos en enero.

El Departamento de Trabajo publicará su reporte de empleo el viernes 10/03.

La presidenta de la Fed, Janet Yellen, sugirió la semana pasada que el banco central de USA probablemente aumentará las tasas de interés en su reunión de política monetaria de marzo.

La economía necesita crear unos 100.000 empleos al mes para mantenerse al día con el crecimiento de la población en edad de trabajar.

"El empleo de febrero parece ser el último obstáculo para que la Fed suba las tasas de interés en marzo, y es probable que sea superado fácilmente", dijo Ryan Sweet, economista de Moody’s Analytics en Westchester, Pensilvania.

Las nóminas podrían, sin embargo, sorprender al alza después de que el Reporte Nacional de Empleo ADP mostró el miércoles que los empleadores del sector privado contrataron 298.000 trabajadores en febrero, la mayor cantidad en un año.

La contracara de un superdólar por aumento de la tasa de interés es el déficit comercial.

Durante el primer mes de 2017 las exportaciones se incrementaron en US$ 1.100 millones (1.041 millones de euros), hasta US$ 192.100 millones (181.734 millones de euros), mientras que las importaciones ascendieron a US$ 240.600 millones (227.617 millones de euros), US$ 5.300 millones (5.014 millones de euros) por encima del nivel de diciembre.

El saldo negativo registrado por USA en la cuenta de bienes se incrementó en US$ 4.000 millones (3.784 millones de euros), hasta US$ 69.700 millones (65.938 millones de euros), mientras que el superávit en el intercambio de servicios cayó hasta los US$ 21.200 millones (20.056 millones de euros), lo que representa un descenso de US$ 300 millones (284 millones de euros) respecto al mes anterior.

En términos interanuales, el déficit de USA en el intercambio de bienes y servicios se incrementó un 11,8%, con un alza de las exportaciones del 7,4% y un aumento de las importaciones del 8,3%.

Entre las diferentes economías con las que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales, el déficit comercial con China alcanzó los US$ 78.300 millones (74.080 millones de euros) en el cuarto trimestre, por delante de México (US$ 16.000 millones o 15.137 millones de euros), Alemania (US$ 15.900 millones o 15.043 millones de euros) y Japón (US$ 14.900 millones o 14.097 millones de euros).