"Emergencia", así sale Macri de su semana más dura

Esta semana fue más que complicada para el Gobierno nacional: inició con el paro y marcha docente y finaliza con los durísimos datos del Indec y de la UCA.

Sumado a ello, el oficialismo ya venía golpeado por el tema del Correo de Franco Macri y Avianca, ambos temas que terminaron por hundirse en las intensas protestas sociales de esta semana, la docente, luego el acto de la CGT y la interna peronista dirimida en la calle, siguió con la protesta de mujeres y los ataques a la Catedral Metropolitana y cerró ayer con datos de los más duros: el índice de pobreza de la Universidad Católica Argentina, que anunció 1,5 millones de nuevos pobres en el país, y la inflación del Indec, que arrojó para los 2 primeros meses del año un 3,8%, tirando por la borda de entrada las expectativas oficiales de cerrar el año cerca del 17%.

Según un matutino porteño, las encuestas que llegan al jefe de Gabinete, Marcos Peña, muestran que la imagen presidencial ya no es indemne ni siquiera a las causas judiciales de la familia Kirchner. Según el funcionario, sería hora de comenzar a polarizar con el peronismo, y no sólo con Cristina. "La falta de interlocutores del Gobierno con el peronismo, ya no a nivel partidario sino en la CGT, complica el margen de negociación del Gobierno de Macri. Y, además, disparará la próxima semana la fecha del primer paro general contra Cambiemos", publicó hoy 'Ambito Financiero'.

Pero, ¿cuánta vida le queda a Peña dentro del equipo presidencial? "No existe un equipo para siempre", remarcó Emilio Monzó esta semana en una entrevista televisiva. Consultado sobre si podrían darse más cambios en el Gabinete, el diputado opinó que al Presidente "seguramente no le va a temblar el pulso".

El periodista Marcelo Bonelli en 'Clarín' aseguró hoy que "en los herméticos encuentros del Presidente con Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se volvió a evaluar un reordenamiento general del Gabinete nacional. En concreto: estudian un plan para eliminar un conjunto de ministerios que nadie sabe para que creó el Presidente". Además, "también habría algunos cambios de ministros" y la posible inclusión, por presión radical, de Ernesto Sanz, artífice del acuerdo PRO-UCR. Incluso, el Gobierno estaría midiendo, dice al propio Peña para una eventual candidatura en octubre.

Hace una semana, Carlos Pagni, en el diario 'La Nación', dijo crudamente: "No me cabe duda de que Macri puede hacer otro retoque en el Gabinete".

En este marco, fue que ayer se encendieron las alarmas tras conocerse los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA): la pobreza y la indigencia volvieron a aumentar y afectan a 13 millones de personas.

Pues, si Cristina Kirchner había dejado 11,5 millones de pobres, Macri, el de la promesa de "pobreza cero", le agregó otros 1,5 millones más de personas con necesidades insatisfechas.

Inevitable aumento de la tensión y bajo la posibilidad de que la agitación social persista, el Gobierno reglamentó la ley que extiende la emergencia social hasta 2019.

La reglamentación de la norma votada en diciembre pasado durante sesiones extraordinarias del Congreso había sido reclamada en varias oportunidades por las diferentes organizaciones sociales en los últimos meses e incluso se había convocado a una nueva marcha para el lunes próximo para volver a expresar esa demanda al Gobierno en frente de la Casa Rosada.

Para tratar de desactivar esa movilización, el Gobierno nacional oficializó esta mañana de viernes la reglamentación de la Ley Nº 27.345 que estableció la prórroga de la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019.

El Decreto 159/2017, publicado en el 'Boletín Oficial', detalla las funciones y los objetivos del Consejo de la Economía Popular y los parámetros para la asignación del Salario Social Complementario, que funcionarán dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.

La reglamentación establece que el Consejo estará integrado por un representante (y un eventual reemplazante) de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda, quienes "mediante acuerdo" podrán convocar a representantes de todas las organizaciones sociales para que participen de forma permanente de las reuniones, al igual que integrantes de "organizaciones civiles o instituciones públicas o privadas cuyos aportes resulten de interés social en razón de la materia".

"El Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario elaborará una propuesta que establezca los criterios y mecanismos operativos de funcionamiento, inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular, priorizando aquellas personas afectadas en sus derechos humanos fundamentales y en situación de alta vulnerabilidad social, considerando especialmente a las mujeres", añade el Decreto.

Así, el Gobierno no salva la semana pero evita al menos la medida del lunes.

Eso sí, no tapa los datos de la inflación de febrero conocidos ayer también: los precios minoristas aumentaron 2,5% en febrero respecto de enero, el nivel "más alto de los últimos ocho meses".

A modo de mitigar un poco la información, 'Clarín' sale en tapa con los anuncios del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich: "el Gobierno frena la suba de tarifas para contener la presión inflacionaria", y 'La Nación' afirma que "moderarán la suba de tarifas y el recorte del gasto hasta después de las elecciones". Según publica, habría sido una "orden" de Macri "ante la falta de índices favorables" de la economía para exhibir durante la campaña.

Hoy el Presidente cierra esta caótica semana en la muestra del agro de San Nicolás. El campo es uno de los sectores que muestra recuperación por la baja de retenciones y el nuevo tipo cambiario. Pero hasta la ExpoAgro estuvo complicada esta semana, luego de que el viento y las intensas lluvias provocaran daños en el predio: tuvo que suspenderse el evento hasta que frenaran las lluvias.

Tras el fin de semana, el lunes será otro día. Pero, ¿podrán borrarse las huellas que dejó esta semana intensa? Será difícil, sobre todo porque los argentinos comenzaron ya a perder las esperanzas, la confianza y, sobre todo, la paciencia. Malos números en los que coinciden a esta altura la mayoría de las encuestadoras. Y este Gobierno es un gobierno que sigue las cifras muy detalladamente... aunque no logre revertirlas.