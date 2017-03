Trump desinformado: Su asesor de seguridad trabajaba para Turquía

El presidente Donald Trump no sabía que su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, había trabajado para avanzar los intereses del gobierno de Turquía antes de que lo nombraran al puesto, explicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Un dato no menor consiste en que Trump se encuentra/encontraba distanciado del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a causa de sus negocios en el país mediterráneo.

Spicer comentó sobre el asunto dos días después de que Flynn y su compañía, Flynn Intel Group Inc., presentaron documentos al Departamento de Justicia para identificarse formalmente como agente extranjero y reconocer que su labor en favor de una empresa perteneciente a un emprendedor turco podría haber ayudado al gobierno de Turquía.

Cuando se le preguntó si Trump estaba al tanto del trabajo de Flynn antes de nombrarlo al puesto de seguridad nacional, Spicer respondió: "No creo que se sabía eso".



Los documentos de inscripción que Flynn y su empresa presentaron dan detalles de trabajo de cabildeo o lobby, por un valor de US$530.000, antes del día de elección, a nombre de Inovo BV, empresa con sede en Holanda, perteneciente al comerciante turco Ekim Alptekin.

En una entrevista con The Associated Press, Alptekin dijo que Flynn presentó los documentos tras ser presionado por funcionarios del Departamento de Justicia.



Trump despidió en febrero a Flynn, luego de nombrarlo asesor de seguridad nacional. La presentación de documentos, realizada esta semana, representa la primera vez que el retirado teniente general del ejército reconoce que su empresa de consultoría representó los intereses de un gobierno extranjero mientras que a la vez fungía como alto asesor de la campaña presidencial de Trump.

La revelación de Flynn sobre su trabajo, que podría haber ayudado al gobierno autoritario de Turquía, dirigido por el presidente Recep Tayyip Erdogan, ocurre ahora que el FBI está indagando a Flynn por la comunicación que tuvo con funcionarios rusos.



En documentos presentados a la Unidad de Inscripción como Agentes Extranjeros, del Departamento de Justicia, Flynn y su firma reconocieron que trabajos de cabildeo que realizaron de agosto a noviembre "podrían decirse que beneficiaron principalmente a la república de Turquía". De acuerdo con los documentos presentados, el contrato para cabildeo terminó luego de la elección de Trump en noviembre".



Luego que Flynn comenzó a trabajar para el gobierno de Trump, acordó no cabildear durante 5 años tras dejar de servir en el gobierno y nunca representar a gobierno extranjeros. Los documentos de cabildeo recién presentados por Flynn no habrían violado esa promesa porque su trabajo que podría haber ayudado a Turquía ocurrió en enero, antes de trabajar para el gobierno de Trump. Pero la promesa que hizo podría hacer que él no pueda hacer de nuevo el mismo tipo de trabajo en toda su vida.