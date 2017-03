HBO juega fuerte: Miniserie sobre Trump y Hillary

El proyecto estará basado en un libro de próxima edición escrito por los periodistas Mark Halperin y John Heilemann. El director será Jay Roach, conocido por la cinta La familia de mi novia, en tanto que entre los productores estará el también actor Tom Hanks.

Los periodistas también realizaron un libro acerca de la elección del 2008 llamado "Game change: Obama and the Clintons, McCain y Palin, and race of a Lifetime".

"Estamos encantados de continuar nuestra relación con Mark Halperin Halperin y John Heilemann, cuyo libro superventas 'Game Change' puso el listón alto en cuanto a informaciones políticas y narrativas dentro de una campaña presidencial", dijo Len Amato, presidente de HBO Films.

También "Double Down: Game Change 2012", 4 años más tarde.

El libro "Game Change" (2012) ya fue adaptado por HBO en una película dirigida por el propio Roach y protagonizada por Julianne Moore, Woody Harrelson y Ed Harris. La cinta se alzó con 5 Emmys y 3 Globos de Oro.

HBO no dio fecha tentativa del estreno de la miniserie.

Fragmento de Game Change