Ganó UTA: Le revocaron la personería gremial a los Metrodelegados

Un duro golpe para la cuestionada dirigencia de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), más conocida como los Metrodelegados, una agrupación que nació al calor del kirchnerismo y en oposición a la UTA, de Roberto Fernández con quien mantiene un enfrentamiento que llegó a la Justicia.

Según el fallo que reprodujo este viernes (10/3) la agencia oficial Télam, la Justicia le dio la razón a la Unión de Tranviarios Argentinos al revocar una decisión del exminstro de Trabajo Carlos Tomada, que le había aprobado la personería de los Metrodelegados en noviembre de 2015, dos semanas antes de que Cristina Kirchner dejara la Presidencia.

Tras esa decisión, la UTA de Fernández presentaron un amparo judicial para frenar la medida. Ahora, cuando la Agtsyp estaba por negociar los aumentos salariales, la Cámara del Trabajo revocó la autorización que les había dado Tomada y dejó a los Metrodelegados sin capacidad legal de negociar nada.

En declaraciones al diario Ámbito Financiero, el delegado de Línea B Claudio Dellecarbonara no descartó medidas de fuerza: "El Gobierno anterior no nos había dado facilidades, porque estuvimos ocho años luchando y estuvimos hasta el último día, y el fallo tuvo algunos problemas técnicos de los que se agarró la UTA para cuestionarlo. Pero ahora seguiremos peleando e insistiendo. Actuaremos judicialmente y no descartamos ninguna medida, pero lo definiremos en asamblea".