La candidatura del primo Jorge y lo que le quita el sueño a Marcos Peña

La pelea interna en el seno de Cambiemos está subiendo de temperatura. El punto de conflicto es por quién encabezará la lista de candidatos a senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires. Es el principal distrito electoral y, por lo tanto, donde el gobierno de Mauricio Macri pondrá los mayores esfuerzos -políticos y económicos- para salir airoso de una batalla cuyo resultado condicionará los 2 últimos años de la gestión del Presidente.

Con esa presión, el PRO quiere poner al candidato. Pero sus socios de la UCR y la Coalición Cívica de Elisa Carrió también buscan tener peso en esa decisión. Los radicales apoyan al neurólogo Facundo Manes, y los lilitos quieren, claro, a 'Lilita'.

En el macrismo puro y duro hablan de que aún no hay definiciones al respecto. Pero el nombre de Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del Presidente, es el que más instalación tiene en los círculos políticos. El mismo jefe de Estado le habría garantizado que encabezará la nómina bonaerense.

De todos modos, hay versiones cruzadas. Este viernes circuló que el primo Jorge no representaría a Cambiemos en las próximas elecciones porque su apellido no goza de buena de imagen en el decisivo Conurbano bonaerense. En el entorno del jefe comunal de Vicente López aseguran que en ningún momento le comunicaron semejante cosa. "Seguimos trabajando", dicen. Otros, más suspicaces, ven en la versión un intento de un sector dentro del oficialismo de bajar la candidatura del Macri vicentelopense. Algunos apuntan a Elisa Carrió.

La chaqueña, que se mudó a la Provincia y que actualmente es diputada por la Capital Federal, quiere quedarse con la candidatura por la banca en el Senado. La acompañan las mediciones de imagen. Pero en la Casa Rosada la quieren en cualquier lado menos en ese rol. Señalan cierta inestabilidad como socia política, más allá de que hasta ahora no ha amenazado con romper, aun con las denuncias que han afectado al propio Gobierno. No quieren destinar tanta energía y recursos en un lugar tan sensible por una candidata que no saben con qué podrá sorprenderlos después. Carrió además tiene fuertes diferencias con Jorge Macri, a quien incluso tildó de corrupto.

Pero al margen de las versiones, dentro del PRO reconocen que la imagen del Presidente no atraviesa un bueno momento en el principal distrito electoral, y algunos comienzan a advertir sobre la dificultad que implica impulsar a un candidato que lleve el mismo apellido. Dicen que Marcos Peña, jefe de Gabinete y alter ego del Presidente, salió por 1ra vez de la zona de confort que le dan las encuestas y empezó a mostrar signos de preocupación. Una aceleración en la erosión de la imagen del Presidente en el último tiempo habría puesto nervioso al funcionario clave de la gestión Cambiemos.

De ese problema carece María Eugenia Vidal. Aún no se sabe qué impacto tiene en su imagen el conflicto docente, pero a la gobernadora todavía le queda margen: sigue siendo la figura política mejor valorada del país. Es por eso que, de alguna forma u otra, será ella quien -sin postularse- encabece la campaña en la provincia. De ahí que, para algunos dentro del PRO, el nombre de quien figure en la boleta es una cuestión secundaria.