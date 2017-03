¿Se viene el cambio de Gabinete (encubierto)?: Desde la Ciudad no descartan que Macri disuelva ministerios

Este viernes (10/03), el Consejo Nacional PRO reunirá a unos 500 dirigentes del partido por primera vez en 2017, de cara a las elecciones legislativas de este año. Al encuentro, que será en el club Sirio Libanés, no asistirá Mauricio Macri: si bien estaba previsto que el presidente cierreel evento, finalmente no asistirá porque viaja a Rosario.



En su lugar, el cierre estará a cargo de la Gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, quienes hablarán sobre la estrategia de campaña. Antes será el turno de la Vicepresidente, Gabriela Michetti, y el Ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, que se referirán a la coyuntura política.



El encuentro se da un día después de que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) difundiera que la pobreza y la indigencia volvieron a aumentar y afectan a 13 millones de personas. Cristina Fernández dejó 11,5 millones de pobres. Mauricio Macri ensanchó en 1,5 millones las personas con necesidades insatisfechas.



En este sentido, el secretario general del PRO y jefe del bloque oficialista en la Legislatura porteña, Francisco Quintana, no descartó que el Gobierno nacional disuelva algunos ministerios. "Lo dijo el presidente, esta es una tarea colectiva, un equipo en el cual puede haber cambios. Ocupar lugares de primera responsabilidad en el Gobierno nacional es muy demandante, por ende habrá que encontrar quien pueda desempeñar dichos cargos de la mejor forma. Eventualmente, hay que entender esos cambios con naturalidad", afirmó en declaraciones a FM Delta.



Es que, según trascendió, desde el Gobierno nacional estudian un plan para eliminar un conjunto de ministerios que nadie sabe para que creó el Presidente. El anuncio se haría como un gesto de austeridad y para hacer más eficiente una gestión con muchas impericias. Abarcaría todas las áreas y el momento dependerá de la campaña.

Cabe recordar que días antes, Emilio Monzó aseguró en una entrevista televisiva que "no existe un equipo para siempre". Consultado sobre si podrían darse más cambios en el Gabinete, el diputado opinó que al Presidente "seguramente no le va a temblar el pulso".



El periodista Marcelo Bonelli en 'Clarín' aseguró hoy que "en los herméticos encuentros del Presidente con Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se volvió a evaluar un reordenamiento general del Gabinete nacional".

Hace una semana, Carlos Pagni, en el diario 'La Nación', escribió: "No me cabe duda de que Macri puede hacer otro retoque en el Gabinete".

Ahora las versiones periodísticas toman fuerza con las declaraciones de Quintana, quien admitió que "puede haber cambios". En realidad, de concretarse estas modificaciones, se trataría más bien de un cambio de gabinete encubierto, con la intención de disimular que es el resultado de la crisis. Y, además, implicaría cierto reconocimiento de que sin cambios no se pueden regenerar expectativas para una campaña electoral por delante. Como ya ha informado Urgente24, el Gobierno se juega su futuro en los próximos comicios legislativos.



En cuanto a la situación de la pobreza, Quintana admitió "somos conscientes de que atravesamos una situación económica compleja. En términos de pobreza, es una prioridad. Formó parte de los ejes de campaña. Buscamos reducirla en los próximos tres años", y agregó "la situación no nos preocupa, nos ocupa. Lejos de no escuchar, somos un Gobierno sumamente autocritico. En más de una oportunidad, hemos dado marcha atrás en medidas que tomamos".



"A diferencia de lo que ocurría con el kirchnerismo, no saldremos a cuestionar los datos. Por ejemplo, hoy el INDEC publica sus informes de manera objetiva, más allá de si le conviene al Gobierno o no", sostuvo Quintana y sobre los datos de la inflación, con la expectativa del Gobierno de llegar a 18% anual resaltó "más allá de este pequeño repunte en el mes de febrero, la inflación viene bajando. Consideramos que seguirá con esa tendencia hacia fin de año".



Asimismo, respecto a las elecciones legislativas 2017, Quintana afirmó "queremos consolidarnos en el poder. Buscamos nuevos objetivos, por lo que queremos que Cambiemos gane las elecciones este año" aunque aseguró que "hablar de candidaturas es prematuro, hoy no está conversado dentro de la coalición de Gobierno. Pero hace dos años pudimos ponernos de acuerdo en un contexto mucho más complejo que hoy, siendo Gobierno".