Segovia: "El Gobierno nacional está detrás de todo esto"

El referente de los metrodelegados, Néstor Segovia, cargó con dureza este viernes (10/03) contra el gobierno de Mauricio Macri y la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), tras la decisión de la Cámara de quitarle la personería gremial a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).



En diálogo con C5N, Segovia aseguró que "no queda ninguna duda que esto es producto del lobby de la UTA. Imagínese, esto pasa apenas unos días después de que Fernández (titular de la UTA) saliera a pedir a la CGT que le de unos días más al gobierno de Macri antes de fijar la fecha para el paro nacional".



"El tema es que no quieren discutir paritarias con nosotros", disparó, y advirtió que "el gobierno nacional, a través del ministro (de Trabajo, Jorge) Triaca está detrás de todo esto". Además, aseguró que a pesar del revés judicial seguirán actuando como sindicato "porque tenemos el respaldo de la mayoría de los trabajadores del subte".



En ese sentido el referente de la AGTSyP adelantó que pedirán una recomposición salarial por encima del 30%. "La pelea está ahí", sentenció Segovia, quien desdeñó de la posibilidad de que no puedan tener injerencia en la discusión aún cuando ya no cuentan con la personería gremial que los habilita a participar de las paritarias.



"Esto ya lo vivimos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando todavía no teníamos ni la personería jurídica, la UTA firmó un acuerdo por el 18%. Nosotros le paramos tres días seguidos y la UTA tuvo que dar marcha atrás y finalmente se firmó por el 40%", recordó Segovia, y advirtió: "Que se saquen de la cabeza que vamos a aceptar un salario a la baja".



Segovia aseguró que de la parte legal de la disputa se van a encargar los abogados de la AGTSy,P mientras que a ellos todavía les queda intacta la organización.



"Este gobierno tiene la política de desprestigiar a los trabajadores" siguió el delegado gremial y adelantó que el lunes o martes de la próxima semana llamarán a una conferencia de prensa para informar sobre los pasos a seguir.



"El problema acá es que nosotros para el gobierno de Macri somos un mal ejemplo porque luchamos cada vez que es necesario hacerlo. Ellos dicen 'vamos bien' y estamos cada día más pobres, por eso nos quieren desorganizar", concluyó.