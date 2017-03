También en la Ciudad los docentes irán al paro

El conflicto por la paritaria docente continúa. Al igual que en la provincia de Buenos Aires, donde Gobierno y docentes no llegaron a un acuerdo y el lunes próximo no habrá clases, en la Ciudad tampoco acordaron paritarias. Luego de la reunión de esta tarde, los gremios docentes porteños no aceptaron la oferta del 19,75% en 2 tramos, 10% en marzo y el resto en agosto, más un bono a cobrar ese mismo mes de $1.000.

"Con esta oferta, un docente que trabaje jornada completa, que son el 76% de los que ejercen, pasaría a ganar más de 26 mil pesos", aseguraron a Urgente24 desde Educación. Sin embargo, desde la cartera que conduce Soledad Acuña aseguraron que los gremios, "más allá de lo que ofrecieramos, ya habían anunciado que irían al paro".

De igual forma pasó el pasado 06/03 y 07/03, días en los que según el Gobierno porteño, el acatamiento al paro docente fue del 40% en la Ciudad. Al igual que en esa oportunidad, a los docentes de CABA se les descontarán los días no trabajados, siendo en promedio un descuento de $700 por jornada completa.

Los docentes porteños anunciarán, a las 19:30 de hoy, las medidas de fuerza para la semana que viene, que seguramente será un paro de 48 horas, según estimaron fuentes sindicales horas previas a la reunión de hoy (viernes 10/03).