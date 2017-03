Cambiemos necesita un Cambio urgente

por MARCELO TROVATO

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Pronóstico Bursátil). El 01/03, durante al apertura de la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri y el conjunto de voluntades que concentra Cambiemos tuvo una chance inmejorable para poner blanco sobre negro la realidad, tanto la heredada como los errores de cálculo cometidos durante estos catorce meses, pero sobre todo concientizar al ciudadano que la fiesta que se vivió durante mas de una década además de pagarla, hay que ordenarla.

Sin medias tintas, sin mensajes ambivalentes evitando caer en lugares comunes a las que la política nos tiene acostumbrados. Alguna vez Raúl Alfonsin habló en una Plaza de Mayo que lo vitoreaba por una Economía de Guerra y el ciudadano al principio lo acompañó; pero -al igual que en la actualidad- los métodos y las estrategias tanto a nivel comunicacional como las económicas fueron incorrectas.

Hasta el hartazgo venimos escuchando que con un shock y pegando primero se incendiaba el país, hoy, al cabo de un año ya se ven las fogatas por todos lados, nos endeudamos hasta la médula, y como dicta el lenguaje carcelario, las organizaciones sociales primero fueron por la plata, ahora vienen por más y se transformó el Ministerio de Trabajo y de la Producción en "la mujer de la ranchada".

Por un lado, el Ministro de Hacienda dice blanco y por el otro el Primer Mandatario dice lo contrario, demasiados Ministerios, esta semana que termina se creó uno nuevo con el padrinazgo de Gabriela Michetti y van....

El objetivo era contener la inflación, no se está logrando, nosotros mantenemos nuestra estimación para el año 2017 de entre 30/35% y si se logra crecer será de apenas 2%, imperceptible, crecimiento contable, pero no palpable.

Si Cambiemos no gana holgadamente o llegase a perder las elecciones en Octubre, este gobierno no llega a Diciembre de 2017, y si lo logra será con un país incendiado, y ya de la herencia nadie se acordará, sumemos que imputados y procesados del gobierno anterior sobran pero preso... ni Amado Boudou.

Relanzar el Gobierno es lo de menos, hay que hacer lo que se debe hacer, si de verdad vinieron a cambiar la decadencia de 70 años que padecemos. Pero copiar recetas de José Alfredo Martinez de Hoz, Lorenzo Sigaut, José Luis Machinea, Domingo Cavallo (Versión II) nos lleva a la hiperinflación y no nos sacará de la estanflación actual.

Si no fuera porque dos generaciones no han vivido las décadas del 70/80/90 este modelo gradualista ya hubiera explotado por los aires y no tendríamos que lamentar las víctimas que creen en declaraciones como las de Javier Gonzalez Fraga recomendando endeudarse en Dólares, o un Nicolás Dujovne haciendo campaña de sí mismo, y un grupo de pibes que cada vez mas muestran que han nacido a mitad de cuadra, notoria falta de esquina para festejar un mal final de una marcha de la CGT que termina con cachengue pero que no alcanza para disimular la multitud convocada.

De libre comercio, de libertad de mercado ya es ocioso hablar y/o predicar, es perder el tiempo. Pero atrasar el dólar, liberar importaciones, pelear paritarias con un 2.5% de Febrero de inflación basándose en las metas presupuestadas también lo es.

En 2004 teníamos 3.800.000 jubilados. Con Sergio Massa en ANSeS nos fuimos a 6.300.000, luego vino Médano Boudou y los llevó a 7.800.000, de este total solo el 50% son aportantes genuinos.

Es decir, las jubilaciones cayeron un 50%, puesto que una mitad se hace cargo de la otra, de ahí que se toman los últimos diez años de aportes cuando se jubila un trabajador formal.

Nestor Kirchner le dejó a CFK 2.038.000 empleados públicos y la imputada por Los Sauces y Hotesur los elevó a 4.200.000.

Solamente estos dos items representan una gasto mensual de $60.000 millones, ¿quién los paga? El ciudadano que paga impuestos usurarios.

Quedan apenas 15 días para que termine el Sinceramiento Fiscal, y si durante estas 2 semanas no se aprovechan para tomar las riendas y dejar de ir detrás de los acontecimientos para ganar tiempo, no llegan.

Si no atacamos el déficit fiscal, si no ajustamos el gasto, si no entendemos que la inflación es un tema monetario, volcamos.

Es preferible ver marcharse a 2.500.000 empleados públicos que saben fehacientemente que son ñoquis a ver cerrar comercios y suspender operarios.

Es preferible llevar el valor del tipo de cambio a $ 50 a que el mercado en algún momento genere una inevitable corrida, que ya se está gestando.

Las oportunidades que no se aprovechan, no se vuelven a dar. Cambiemos necesita un Cambio urgente.

Los mercados flotan, esperan y caen, despacio, no hay compradores, el Merval llegó a niveles que no se volverán a ver en muchos años, y como no se quiere comprar, no baja con dinámica, achica volumen y en las carteras los precios dicen que las acciones valen lo que valen, pero hasta que no dividan por 3 no habrá negocios.

Primero los bancos -Francés marca el camino que seguirán el resto-, y un 30% de caída será como para empezar a hablar.

Las Lebacs después de Marzo no serán renovadas por la mayoría, la incertidumbre manda sobre el órgano mas sensible del cuerpo humano, el bolsillo.

El AA17 y el AY24 son peligrosos, la paridad al primer estornudo local o externo caerá al 80%, es sano arbitrar contra el A2E7, bono largo y paga bien.

Brasil, pasó el carnaval y va por un Real de 4.50, la Tasa de Janet Yellen cambió el ciclo, siempre hacia arriba, se acabó lo que se daba.

Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Donald Trump son cisnes color verde militar.

Francia. Italia. Alemania. Grecia y China son cisnes color negro.

En consecuencia, contexto social, político y económico a nivel local, muy complicado. Y contexto global aún mas.

Si no se toma nota de la realidad, Cambiemos habrá sido la última esperanza blanca.