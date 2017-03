Paren las paritarias que dan vértigo...

Hernán Hirsch lo explicó en el informe de la consultora FyE Consult:

"Con el aumento de la tasa de inflación observado en febrero al 2.5% y con precios “core” al 1.8% mensual, los precios crecieron en lo que va del año a un ritmo anualizado de 25.4% y

20.5%, respectivamente. Este ritmo de crecimiento se encuentra por encima de la meta para 2017 impuesta por el Banco Central (17% y 14.4%, respectivamente).

Este aumento de precios junto a una política monetaria de desinflación que luce ambiciosa para una política fiscal de reducción gradual del déficit primario con financiamiento externo, profundizó el proceso de apreciación real cambiaria del peso.

(...) Esta combinación de políticas económicas, que incluyó una política de apertura comercial moderada (todavía mantiene trabas para-arancelarias en sectores empleo-sensibles), no resultó neutral sobre la actividad económica agregada y sectorial.

En términos agregados, en un contexto de contracción de la producción doméstica (el PBI cayó 2.4% en 2016), las cantidades de bienes importadas aumentaron 10.4%, generando un aumento de la participación de los productos importados en la oferta agregada global.

En términos desagregados, de 13 sectores seleccionados, en 10 se registra una pérdida relativa de mercado de los sectores productivos locales respecto de los productos importados. (...)"

Ahí tiene un problema electoral importante la alianza Cambiemos.

Y también es el nudo de la problemática macroeconómica de la Administración Macri para afrontar el 2do. trimestre del electoral 2017.

Hay preocupación en el oficialismo y sus satélites porque la imagen positiva de Mauricio Macri se ha derrumbado en exceso en el 1er. y 3er. cordón del Gran Buenos Aires. Pero, en verdad, la preocupación tendría que resultar de la falta de anabólicos para recuperar en el corto plazo las expectativas favorables a la economía de Macri.

Esta situación entre confundida y preocupada quedó planteada en las contundentes tapas de los diarios La Nación y Clarín el viernes 10/03: el gobierno frenando (otra marcha atrás y van… ) la suba de tarifas del gas y el recorte del gasto:

* en un caso lo atribuye a la intención de contener la presión inflacionaria (esto ya lo había anticipado el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y lo que había subestimado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne), y

* en el otro, se interpreta que el aplazamiento será hasta después de las elecciones. Hay que gastar para inyectar consumo. Gabriel Salvia, del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina, explicó días atrás que es posible que los indigentes hayan aumentado en el 4to. trimestre 2016 respecto del 3er. trimestre (el informe que él difundió llega hasta el 30/09/2016).

La Administración CFK era más eficiente que la Administración Macri en potenciar el consumo de trabajadores eventuales, la gente de las changas y los cuentapropistas.

El asunto no deja de resultar gravísimo porque la Administración Macri ha volcado una fortuna de dinero a las obras sociales pero a duras penas logra frenar la efervescencia sindical; y ha destinado muchísimos recursos a los movimientos sociales de desempleados y mantenidos por el Estado pero no consiguió ni aplacarlos ni darles alguna bonanza.

En el clavo

El diario K Página/12 pegó en el clavo en su portada del viernes 10/03: "Pobreza CEO".

Los kirchneristas han recuperado el aprecio ahora por el trabajo del Observatorio Social de la UCA, que antes padecían cuando gobernaban. El equipo de Salvia afirmó que hay 1,5 millón de nuevos pobres y 600.000 indigentes que se suman a los 11,5 millones que dejó de legado Cristina Fernández de Kirchner pese al 'viento de cola' en que navegaron buena parte de los 12 años K.

Cuando en su momento Salvia mostró que la década ganada había dejado un tendal del 32% de pobres, el actual diputado nacional y economista neokeynesiano Axel Kicillof lo demonizó mientras el inefable ex jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, aprovechó para presentar unos “cálculos estrambóticos” con los que se intentaba demostrar que en el planeta K había menos pobreza que en Alemania.

No hay recuperación sin derrame de riqueza. Pero tampoco hay recuperación sin estabilidad de precios. Y la inflación sigue resultando un problema para la Administración Macri.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que dirige Jorge Todesca, informó que el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero “no da respiro” (para Ámbito) y se disparó 2,5% elevando el piso anual al 25% (según BAE Negocios) que (para El Cronista) aumenta “la presión por la puja salarial”.

Con las paritarias en puerta, 3 meses de inflación hacia arriba, tal como lo había anticipado Sturzenegger, es un problema social y político importante en el arranque del año electoral.

Macri se rindió ante las evidencias y ahora prefiere no escuchar a la barrabrava amarilla que confunde los tropiezos de gestión con palos en la rueda. Invitó a almorzar en la Casa Rosada a sus “coroneles” Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y María Eugenia Vidal para analizar el conflicto educativo, la marcha de la CGT, los números de pobreza y eventuales medidas inmediatas para mejorar la imagen en el corredor que une a la Ciudad con los cordones pobres del Conurbano, donde “la gente teme por el empleo y reprocha con énfasis la caída del consumo”, lo mismo que sucede con la inseguridad, según describe el periodista de Clarín, Santiago Fioriti.

A los postres se sumaron a la mesa Jaime Durán Barba y su socio, Santiago Nieto, con lo cual el brainstorming gastronómico se fue a 2 horas 10 minutos.

Pero es interesante señalar que de ahí lo que trascendió a los medios se refirió a eventuales cambios de gabinete, en especial los ministerios nuevos, que parecen no haber satisfecho las expectativas. Hay que señalar que los 2 ministerios más nuevos son los de Hacienda (Nicolás Dujovne) y Finanzas (Luis Caputo), una forma no sólo de reemplazar a Alfonso Prat-Gay, que tuvo la suma de ambos, sino de atomizar la economía para que la auditaran los secuaces de Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui.

Hasta ahora, todo ese armado, en especial el doble 5 imaginado por Mauricio Macri para adueñarse del medio campo de la economía, no ha rendido según lo previsto y lo paga la propia imagen pública de Macri.

Peña salió rápidamente a bajar los tonos hacia adentro y cargar las tintas hacia los K. Dijo que el reporte de la UCA, que no se le escapa que está autorizado por el obispado local y bendecido por el papa Francisco, no era ninguna novedad porque Macri ya lo había reconocido el año pasado, y que ninguno de los que estuvieron más de 10 años en el gobierno movieron ni un dedo para solucionarlo.

Es evidente que Peña tiene problemas con el clipping de medios. Horas antes Salvia le había explicado a Francisco Olivera y José Crettaz, en FM Milenium, que no tenía relación alguna ni con el obispado ni con el Papa.

También señaló que Jorge Omar Bergoglio los ayudó en el comienzo pero que luego no volvieron a tener contacto, y que lo único que se relaciona con el Obispado es un envío anticipado de la información a difundir, práctica que también cumplen con la Casa Rosada.

Marcos

El jefe de Gabinete congrega más detractores, aún en la propia coalición Cambiemos, y hasta se granjeó la antipatía de muchos en la Unión Industrial Argentina, cuando cuestionó la representatividad de los dirigentes.

Pero Marcos es Mauricio. Y él se aferra a ser cada día más Mauricio. Hasta estrenó un bigotito que no se sabe bien si se lo aconsejó un asesor de marketing “para parecer mayor” y ganarse el respeto de los interlocutores de turno (ese fue el motivo del mostachito que acompañó a Macri tanto tiempo), o él resulta que también es admirador de Freddy Mercuri, que es otro camino que también lleva a Mauricio.

Si Nicolás Caputo traicionó a Racing Club para mutar en socio de Boca Juniors para agradar a su amigo, ¿qué le impediría a Marcos dejarse crecer el bigotito?

En el interín, trascendió que el Presidente admitió que podría reordenar el gabinete para alinearlo con las demandas de campaña. En tal sentido, se mencionó la posibilidad de reducir ministerios y aprovechar, de paso, “para sacar de la cancha ministros que no han cumplido sus expectativas”, según la nota de marras.

El pronóstico de cambios lo había iniciado Carlos Pagni en La Nación pero él ubicó a Peña en la grilla probable, con Horacio Rodríguez Larreta y Ernesto Sanz como alternativas sucesorias.

Ahora, Marcelo Bonelli, en Clarín, ubicó la arena movediza más abajo, al fin de cuentas fue al ministro Francisco Cabrera a quien la CGT le dedicó la movilización. El impacto que provocó en el gobierno la difusión de los índices de pobreza de la UCA y de precios del INdEC, y a los varios replanteos en la estrategia gubernamental que determinó, entre ellos “eliminar un conjunto de ministerios que nadie sabe para qué Macri los creó”, según Bonelli.

Sin respuestas a los problemas que plantea la coyuntura, hasta ahora, Marcos sigue echándole la culpa de todo al kirchnerismo, con fundamentos que todos conocen pero que Macri omitió cuando debió explicitarlos, en diciembre de 2015.

Luego, la gran pregunta para Marcos: ¿Podría garantizar que cesarán las denuncias de corrupción contra funcionarios de la Administración Macri?

Laura Alonso, que no es abogada, trabaja en la reforma de la Ley de Ética Pública, que obligará a los funcionarios a presentar declaraciones juradas de los bienes de sus cónyuges y su grupo familiar directo, además de estar "obligados" a brindar mayor información pública sobre antecedentes laborales. Empezaron a conocerse unos borradores de "Proyecto de Decreto de Integridad" para contrataciones y otro para juicios.

Conclusión: por ahí logran desinteresar por la función pública a bastante gente. Ojalá sean los arribistas y no los eficientes.

Escaldado con casos de su propia familia como los recientes del Correo o de Avianca, el Presidente no quiere verse obligado a dar más explicaciones públicas sobre los vínculos público-privados.

Góndolas

La Administración Macri sigue hablando de una proyección de inflación 2017 del 18%, ya violada psicológicamente por el propio gobierno con un cronograma de tarifazos que ahora no se atreve. Hasta María Eugenia Vidal empezó a pagar con pérdidas en puntos de imagen positiva. Se ignora quién pierde más en el conflicto docente.

Lo cierto es que el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, eligió cuidadosamente cada palabra de su rústico lenguaje cuando alertó que venían "3 meses difíciles en términos de inflación" por "la corrección de precios regulados", lo que movería al nivel general "por encima de lo que venimos experimentando".

Con las paritarias arribando, el jaleo está por comenzar. El director de El Cronista Comercial, Hernán de Goñi, señala que el gobierno necesita mostrar menos de 1,7% para el período en curso (marzo). “De lo contrario, la oferta inicial de 18% presentada a los docentes bonaerenses (convertida por las circunstancias en paritaria testigo) lucirá como insuficiente, más allá de que fue diseñada con una cláusula indexatoria”.

Sin embargo, tal como figura en los manuales clásicos de economía, el trabajo sucio antiinflacionario lo hace la recesión, que sólo Dujovne la considera terminada: “El consumo de productos masivos no mostró todavía un repunte, con lo cual el Gobierno tiene al menos la certeza de que ese frío que se nota en las góndolas actuará como un límite a los ajustes de precios preventivos”, escribe Goñi.

Reflexiona que “el salto en la inflación, cuyo descenso hasta ahora era uno de los logros más visibles de la administración Macri, debilitará las posturas de la Casa Rosada” y subraya que “tampoco ayudará la actualización del índice de pobreza del 3er trimestre de 2016, que al llegar a 32,9%, no hace más que remarcar el difícil contexto que tuvo que enfrentar el Gobierno tras las correcciones que introdujo en el inicio de su gestión”. De este modo, él sentencia que “la economía otra vez le subió la vara a Macri”.

Y ni hablar de la presión técnica ejercida por los alimentos y bebidas, que registraron un aumento del 1,9% respecto de enero pasado, en el que impactaron fuertemente las subas en productos lácteos, arroz, fideos, pan y limón, y con bajas en carnes y verduras. Para colmo, se come todos los días....

También se viaja a diario. El gobierno recogió el barrilete de los aumentos programados para los servicios públicos, empezando por dejar sin efecto la maroma que se venía con el transporte público. Guillermo Dietrich, que había llevado los números de su cartera al Congreso y se ufanó de ello ante los legisladores, se los tuvo que meter en el cajón del escritorio. El ex CEO de Shell, Aranguren, pensó en aplicar el “Ahora 3” en la planilla de incrementos que había preparado para el gas y “Ahora 2” en las de la luz, mientras Dujovne teclea con la quita de subsidios que consta en el Presupuesto 2017, en su caso heredado de Alfonso Prat-Gay. Con el transporte, se ahorraría $ 800 millones mensuales.

El gobierno ya asumió que no hay inversiones, que sólo consumen “los ricos” y el tercio de pobres que le marcó UCA no tiene más remedio que gastar lo que reciba en subsistir, que el déficit por ahora tiene financiamiento externo, que le va a costar mandar más empleados públicos a la calle que tenerlos donde están y que si la inflación de estos 2 meses se devoró la pauta anual presupuestada del 18%, no estaría tan mal corregir al 20% como proyectan varios colegas economistas, máxime cuando se viene de un 38% en 2016.

Para aspirar a ganar la elección, los fundadores de Cambiemos coinciden en que deberán rebautizarse como Recalculemos. Pero no es tan sencillo: hay que hacerlo rápido, hay que lograr unanimidad acerca del rumbo y hay que exhibir eficiencia. En la Argentina, todo eso junto es difícil.