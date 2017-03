Esperando el ajuste de China, devaluación mediante

En febrero, China registró por primera vez en 3 años un déficit comercial, que fue de US$ 9.150 millones. Las importaciones aumentaron en ese período un 38,1% -la cifra casi dobla el 20% que predecían los expertos consultados por Bloomberg-, mientras que las exportaciones cayeron un 1,3%.

La novedad en el incremento en las importaciones debería poner contentos a los responsables políticos que hacía tiempo procuraban que aumentara la demanda doméstica, ya que es un signo claro de ello, escribió David Cottle, del portal DailyFX. Que el monto de las importaciones hayan aumentado cerca del 40%, explican varios economistas, es consecuencia del alza en el precio de algunas materias primas y de la demanda interna.

Por otro lado, las reservas de divisas de ese país crecieron -aunque ligeramente- en febrero (fue el 1er. aumento desde junio de 2016, reveló el Banco Popular de China). Según la entidad financiera, las actuales reservas de divisas se sitúan otra vez por encima de los US$ 3 billones. El hecho de que el gigante asiático tenga reservas importantes provoca que el pasaje de superávit a déficit no represente una situación tan urgente. "China no devaluará su moneda para estimular las exportaciones, definitivamente no se involucrará en una guerra de monedas", dijo Yi Gang, subgobernador del Banco Popular de China.

Sin embargo, una creciente cantidad de analistas creen que una devaluación del yuan/renminbi está en el horizonte, para volver a China más competitiva contra el resto del mundo en los productos que exporta. El problema nace de que los costos internos en China han subido mucho, dejando fuera de competencia a productores marginales. Una devaluación corregiría un poco esto. Según twitteó el analista de Economía & Finanzas, Jorge Compagnucci, una nueva gran devaluación está en camino: alerta roja para los países emergentes.

Transformación estructural de la economía china

Recordemos que Beijing viene intentando llevar a cabo un proceso de transformación estructural de su economía: busca pasar de un modelo basado en la exportación y la inversión pública, hacia uno fundado en el consumo interno. Para Stephen Roach, investigador de la Universidad de Yale, el hecho de que estemos aun en las estapas tempranas de esta transición, explica que aparezcan algunos campos minados en el camino.

"Creo que China mantendrá su curso. No creo que esta sea una crisis esperando por suceder, como muchos quieren creer de vez en cuando", dijo Roach a Bloomberg.

"China está obviamente enfrentando muchos desafíos. Mostrame una economía en el mundo que no lo esté", continuó, agregando que China está creciendo a una tasa bastante robusta -entre 6% y 7%-.

"La gran historia en China fue intentar cambiar la estructura -pasar de un modelo que por 30 o 35 años fue impulsado por la producción, con foco en las exportaciones y la inversión, a uno que ahora será más impulsado por el consumo, beneficiándose de los servicios y del pueblo chino-", explica Roach.

Otro factor importante a tener en cuenta es el Año Nuevo Lunar chino, que siempre altera en algo las cifras de la economía china. Este año la festividad comenzó a fines de enero, a diferencia del año pasado cuando había caído en febrero. Durante las celebraciones de dicho aniversario, negocios y fábricas suelen cerrar, causando distorciones en la producción y operaciones portuarias.

"Todos los déficit desde 2005 han ocurrido o en el mes del Año Nuevo Lunar o en alguno de los meses cercanos a ese mes", escribió en una nota Tim Condon, el Economista Ejecutivo de Asia para ING, según publicó Infobae.

El superávit chino respecto de USA, intacto

La divulgación de la noticia del déficit chino tuvo como una de sus primeras consecuencias, una caída en el dólar australiano, posiblemente porque los inversores quedaron en shock por el inesperado déficit comercial. Pero además, "la noticia de este mes raro de déficit comercial, llega en un punto fascinante de las relaciones China/Estados Unidos", escribió David Cottle del portal DailyFX.

"La administración del Presidente estadounidense, Donald Trump, ha persistentemente atacado a países que tienen grande superávits comerciales. Esto usualmente incluye a China, y efectivamente el superávit comercial chino con Estados Unidos sigue siendo enorme."

Es que, a pesar del déficit global, el país mantuvo en febrero un superávit comercial con Estados Unidos de US$ 10.400 millones. Trump ha criticado asiduamente a Beijing por la supuesta manipulación de su moneda. Según Jonathan Garber, del Business Insider, esta acusación era infundada hasta el momento pero el juego acaba de cambiar 180º.

Datos que podrían "crear tensiones con la administración Trump"

"A través de su campaña presidencial, Donald Trump prometió nombrar a China un manipulador de su moneda ni bien obtuviese la chance. Mientras que todavía no ha hecho eso, tampoco ha soltado su acusación de que China está suprimiendo el valor de su moneda para hacer sus exportaciones más competitivas. En febrero, él dijo que el país era un 'gran campeón' en manipular su moneda. Durante la mayor parte del año pasado, la evidencia no apoyaba los dichos de Trump. El yuan cayó, pero fue porque las empresas e inversores chinos estaban sacando capital del país. Si China intervenía, era para evitar que su moneda cayera demasiado rápido. Una gran pista de esto era que las reservas extranjeras de China cayeron. Cayeron durante 8 meses seguidos. Esto acaba de cambiar", advirtió Garber en base a los datos de febrero.

"Nuestro modelo sugiere que los efectos valorativos de las fluctuaciones en los tipos de cambio y los precios de los bonos debería haber, en cualquier caso, reducido el valor de las reservas", escribieron los economistas de Capital Economics, Julian Evans-Pritchard y Mark Williams, en una nota a sus clientes luego de que los datos salieran a la luz.

"Tal como son las cosas, entonces, parece que el Banco Popular de China compró más que vendió divisas el mes pasado, por primera vez desde octubre de 2015." Según Evans-Pritchard y Williams, esto marca un "giro sorprendente" y sugiere que "la acusación de que China ha estado interviniendo para debilitar su moneda podría estar justificada", por lo menos para el mes de febrero. Dijeron también que los datos podrían "crear tensiones con la administración Trump."

Proyecto

Sin embargo, China mantiene su ambición intacta. Para 2025 quiere obtener un desarrollo masivo la alta tecnología en los sectores más dinámicos de la industria intensiva en conocimiento.

"China 2025: poniendo la política industrial antes que las fuerzas del mercado", es el título del informe de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.

Y ahí se resume la crítica occidental. El documento asegura que China está utilizando la intervención estatal en contra de las fuerzas de mercado, para inclinar la balanza a favor de su propio desarrollo.

Para eso, China dispone de una billetera bien abultada. US$ 300.000 millones, según reporta The New York Times, que buscan el cumplimiento del plan "Made in China 2025", una iniciativa que plantea la compra de empresas occidentales para apropiarse de su tecnología, así como subsidios y otras facilidades para el desarrollo local de nuevos materiales, inteligencia artificial y comunicaciones móviles 5G.

También la industria aeronáutica, la robótica, la ferroviaria, los astilleros navales y la de maquinaria agrícola.

"Las empresas europeas están enfrentando intensa presión para entregar tecnología avanzada a cambio de tener acceso al mercado", declaró esta semana a los medios Joerg Wuttke, presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China.

Y, tal como señala el informe, estos esfuerzos de China "no serán logrados mediante medidas que establezcan una economía de mercado" sino que se verán caracterizados por una economía bajo la fuerte influencia del Estado.

China ya fabrica una porción gigantesca de los bienes industriales del mundo. De acuerdo al estudio de la Cámara de Comercio Europea, es responsable de 28% de los automóviles del mundo, 90% de los teléfonos móviles, 41% de sus buques y la mitad de su acero.

Entonces, a China ya no le basta ser la fabricante de teléfonos de relativamente bajo costo como el Huawei, por ejemplo. Ese cambio en la división internacional de la producción provoca enorme preocupación en Occidente y es origen de tensiones geopolíticas.