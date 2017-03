Instalando "la Conspiración", el PRO ambiciona ir a la calle (pero ¿y el GBA?)

Está sucediendo lo que era previsible, al menos para Urgente24, desde el inicio de la Administración Macri, pero no faltaron quienes afirmaban que era temprano para conclusiones apresuradas. Lo único que se intentaba, con desesperación, era advertir que el rumbo era el que efectivamente sucedió.

La Administración Macri ha perdido la calle, un factor decisivo desde 2012 porque llevó a la derrota K en 2013 y 2015. Antes, ganar la calle en 2008, provocó la derrota K en 2009.

Y perder la calle en el lapso entre los festejos del falso Bicentenario y las exequias de Néstor Kirchner le permitió a Cristina Fernández de Kirchner el triunfo en 2011.

Por ese motivo se agita el PRO imaginando si podría intentar ganar la calle en Ciudad de Buenos Aires. Hay intensas consultas por estas horas, e invitaciones viralizándose.

En la Argentina, la calle tiene un valor importante, que no puede reemplazarse por el valor del 'relato'.

Pero nada hay como la realidad, que tiene la fuerza de un huracán.

Atrincherados sólo en el 'relato', los K perdieron los comicios de 2015. Pero han aprendido, y en 2017 aprovechan las enormes fisuras que planean los errores de la Administración Macri en cuanto a diagnóstico, propuestas y ejecución de las políticas gubernamentales. Lo más grave es que falta celeridad para corregir el rumbo.

Aclarado esto, 4 fragmentos dominicales muy interesantes para complementar la idea:

Joaquín Morales Solá en el diario La Nación:

"(...) Según Orlando Ferreres, la economía recuperó desde octubre pasado la mitad de la caída que sufrió desde junio de 2015. En dos o tres meses más, se habrá superado totalmente la caída de fines del gobierno de Cristina Kirchner y principios del de Macri. En junio, el país estará creciendo ya por encima de lo que se perdió con la recesión. Ferreres estima que el país crecerá este año un 3,5 por ciento. Un anuncio muy parecido hace el economista Enrique Szewach.

El campo, que es el sector más dinámico de la economía argentina, tendrá este año la cosecha agrícola más grande desde 1810. El directivo de Techint Luis Betnaza acaba de asegurar públicamente que este año su empresa tendrá pedidos de chapa por parte del sector agroindustrial por 140.000 toneladas frente a las 70.000 u 80.000 toneladas de los últimos años. La diferencia es enorme. El argumento de la recesión no se sostiene, aunque es cierto que el crecimiento del campo se siente mucho después en los centros urbanos, que es donde hay mayor densidad poblacional. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, existe un leve repunte en la oferta de trabajo que dejaría al empleo en las mismas condiciones que cuando se fue Cristina.

Dicen que el Presidente se molesta sobremanera cuando le cuentan que el líder del sindicato del transporte Roberto Fernández asevera que "hay 400.000 despidos". "¿Pero de dónde saca esos números?", se fastidia Macri. Otro sindicalista explicó la recesión contando que había cerrado la ferretería de la esquina de su casa.

El único dato cierto es el informe de la Universidad Católica Argentina sobre la pobreza. Hay un millón y medio de pobres más desde diciembre de 2015. Cristina había dejado más de diez millones. Si en los tiempos sin estadísticas de Cristina le creíamos a la UCA, ¿por qué no creerle ahora? (...)

La mayoría de los empresarios valora (y esto también es cierto) el cambio de clima político que significó el gobierno de Macri. No obstante, muchos de ellos estaban más cómodos con la economía cerrada de Cristina. Las características de esa economía permitió que los argentinos ignoraran el valor de las cosas en el mundo. Los precios son aquí muy caros. (...)

Si eso sucede dentro del país, no hace falta detenerse en la carencia de competitividad que tiene la Argentina para enfrentar el comercio internacional. Es cierto que aquí los costos laborales son muy altos y que la presión tributaria es ya insoportable. Ésa es la parte que le toca al Estado, pero los empresarios locales están también acostumbrados a fijar precios sin competencia con el mundo.

En ese punto hay una alianza implícita entre sindicatos y algunos empresarios. El enemigo es para ellos el "neoliberalismo" de Macri, una categoría que no sirve para definir nada. Los dueños de las empresas ven al mundo como un peligro. Los sindicatos saben que tarde o temprano tendrán que negociar con una economía internacional en constante mutación. (...)

Macri investigó las encuestas hasta llegar a una conclusión. La caída de su imagen en las últimas mediciones se debe fundamentalmente a que se terminó la magia de las compras en infinitas cuotas. Los precios al contado no cayeron mucho y, encima, la gente común tomó nota de que el precio que termina pagando en cuotas es muy alto.

Una popular cadena de supermercados le aseguró al Presidente que las ventas de electrodomésticos cayeron un 50% en el último mes. Esa caída no necesitó de ninguna de las conspiraciones kirchneristas. (...)".



Del otro lado, Horacio Verbitsky en el diario Página/12:



"(...) El desgaste oficial no perdona ningún aspecto. La economía ha dejado de caer con el vértigo del año anterior, pero tampoco se recupera en forma perceptible mientras todas las mediciones indican que han crecido la pobreza y sobre todo la indigencia. Hasta el maquillador Indec oficial midió 2,5 por ciento de aumento del IPC en febrero, de modo que Macrì podría decir que la inflación bajó al doble. Al mismo tiempo cayeron la imagen del presidente y de la gobernadora bonaerense María E. Vidal y las expectativas sobre el futuro de la situación económica y recuperó consistencia la desazón por los problemas de seguridad.

De la mano de los negocios personales del presidente con el Correo y con la línea aérea MacAir, que forzaron un apresurado retroceso, se instalaron con una fuerza inédita dos certidumbres paralelas: que el actual es el gobierno de los ricos y que no está en condiciones de predicar honestidad y transparencia. Es como si se hubiera disipado el hechizo que durante un tiempo hizo olvidar quién era y de dónde venía el hombre de negocios dudosos con el Estado Maurizio Macrì. La duda que acucia a su gobierno es si esto tiene regreso o es un plano inclinado que sólo podrá acentuarse. La resistencia social a las políticas oficiales, que retrasó y complicó su ejecución, tampoco se atenuará ahora.

(...) En cualquier caso, es ostensible con el caso de los docentes y el de los metrodelegados que el gobierno no piensa asistir impasible a la respuesta colectiva a sus políticas. La forma en que se produjo el fallo de la sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo (por el voto de la jueza Graciela González al que adhirieron sus colegas Miguel Angel Maza y Miguel Angel Pirolo, considerados entre los más reaccionarios del fuero), es reveladora. Ante la concesión de la personería a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, en diciembre de 2015, la UTA apeló a la Cámara. Al mismo tiempo los supervisores reclamaron por su inclusión en la nueva entidad.

Los metrodelegados les dieron la razón porque nunca habían pretendido representarlos, pero la Cámara devolvió el expediente al Ministerio de Trabajo para que se pronunciara sobre ese detalle antes de resolver la apelación de la UTA, que reivindicaba la representación del conjunto. El ministro Jorge Triacca se lo quedó durante todo el año 2016, recién lo devolvió en febrero y la Cámara lo resolvió en el record de diez días. La UTA es el gremio clave para el éxito de un paro general, porque la falta de transporte colectivo es la justificación para el ausentismo de los demás trabajadores que impide a las empresas descontarles el día, una práctica histórica del patronato a la que ahora adhiere con entusiasmo el Estado.

Pero además, los metrodelegados son uno de los sindicatos más combativos y quebrarlos, igual que a los docentes, es un objetivo estratégico para un gobierno que no sólo se niega a devolver en 2017 algunos de los 7 a 12 puntos de participación en el ingreso que perdieron las distintas categorías de trabajadores en el comienzo de la Revolución de la Alegría, sino que está decidido a incrementar esa pérdida. Con una inflación que ya se advierte que no bajará del 25 por ciento y podría acercarse al 30, la insistencia en paritarias por debajo del 20 por ciento es batir un tambor de guerra."



Eduardo van der Kooy en el diario Clarín:

"(...) El Presidente volvió a manifestar la semana pasada disconformismo con la marcha de la gestión. Sobre todo por el incumplimiento de plazos. Se escuchó de su parte una interpelación a los ministros coordinadores, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana por planes de vivienda. Requiere resultados para exhibir que no necesariamente tengan relación con los números morosos de la economía. Los únicos que le arrancaron una sonrisa fueron Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, que permitió anunciar el inicio de las líneas aéreas de bajo costo, y Javier González Fraga, el titular del Banco Nación, con el lanzamiento de una línea de créditos hipotecarios a 30 años.

Quizás lo que haya quedado bajo la lupa sea el complejo modelo de administración que ideó el Presidente. Lopetegui y Quintana tienen mucho que atender sólo en el area económica, segmentada en seis o siete unidades, según se cuente a Oscar Aguad, del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dentro de esa zona.

Macri empieza a descubrir un problema en ese parcelamiento. No refiere a las decisiones, que él mismo supervisa. Apunta a la comunicación también partida. Francisco Cabrera, el ministro de Producción, hizo un esfuerzo para contrarestar las cifras de los males económicos que sirvieron de plataforma para el paro de los docentes y la multitudinaria protesta callejera de la Confederación General del Trabajo (CGT). Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, insiste con los supuestos de una reactivación. A Ricardo Buryaile le queda la misión más sencilla: comunicar el repunte agro-industrial que no forma parte de ningún relato.

Aquellas voces oficiales dispersas pierden potencia cuando planean sobre la opinión pública. Tampoco logran competir con el efecto de un mensaje de la oposición crítico y compacto. El macrismo es derrotado, de ese modo, en el terreno que tantas veces supo ganar. Algunos oficialistas señalan que la ausencia de una voz dominante y con autoridad en la economía atentaría contra esa posibilidad. Otros aconsejan hurgar alternativas: ¿Por qué los representantes de los sectores económicos donde hay mejoras no las comunican? ¿Por qué motivo delegar esa tarea sólo en el poder? Por el momento suponen que habría que sacarle mayor provecho al presente del campo. Sin sonrojarse afirman que el Gobierno debiera tomar nota de algo que dejó el comportamiento kirchnerista: fueron muchas veces las cámaras empresarias, de la pequeña y mediana industria, las que acompañaron a coro las épocas de bonanza del consumo.

Al desacople entre la coordinación, los resultados y la comunicación se añade otro incordio, también de fondo. Existen presupuestos sobre los cuales el Gobierno cabalgó durante 15 meses que han empezado a flaquear. El macrismo se encantó con los presuntos nuevos paradigmas que habría incorporado la sociedad después del fin del ciclo kirchnerista. Nunca supo explicar bien de que se trata. Aunque alcanzó para fundamentar la expectativa social, mas allá de la actualidad difícil, que se mantuvo en torno a Macri. Jaime Durán Barba, el inspirador ecuatoriano, se encarga de mostrar al ingeniero como el mandatario mejor ponderado en una región inestable. Ese cuadro no ha cambiado de manera sustancial. Pero el Presidente y su Gobierno, en este inicio del 2017, dejaron de ser impermeables.

Los papeles de aquellos paradigmas se quemaron cuando Durán Barba y otros encuestadores que trabajan para el Gobierno desnudaron la nueva realidad. El escándalo del Correo y las fallas de gestión –focalizadas en el area económica-- han dañado la imagen presidencial. Traducido: un episodio con tufillo de corrupción --conflicto de intereses-- y la falta del dinero básico en el bolsillo produjeron un repliegue popular. Fenómenos tan trillados como la política misma. Desaire para aquella teoría de los nuevos paradigmas. Quizás tal decepción explique por qué Marcos Peña, el jefe de Gabinete, enfrentó la protesta de la CGT con una cadena de tuits extraídos de los textos tradicionales de la política. (...)".



Mariano Spezzapria en el diario El Día, de La Plata:

"(...) El cineasta Juan José Campanella, cuyas expresiones suelen identificar a los votantes de Cambiemos, posteó ayer en Twitter: “La mayoría democrática eligió vivir en paz, armar un país nuevo. La minoría mafiosa quiere llevarnos a la guerra. Otra vez”. Esa aseveración coincide con el cuadro de situación que hace el Gobierno frente a la avanzada sindical y de la oposición radicalizada.

Pero lleva implícita una contradicción, que no es atribuible al cineasta sino a los estrategas gubernamentales: el macrismo se siente cómodo teniendo como rival al kirchnerismo, porque de ese modo retiene a sus seguidores por el simple rechazo a la figura de la ex presidenta. Y no tiene -o eso cree- que explicar sus decisiones políticas porque los que se oponen son los K.

Así cometió el Gobierno algunos de sus peores errores -los casos del Correo, Avianca y los no consumados recortes jubilatorios- que, junto a la marcha de la economía, le están costando al Presidente y a su Gabinete un marcado descenso en las encuestas de imagen y gestión. Eso agita los rumores de salidas y eventuales reemplazos en el elenco gubernamental, multiplicados en las últimas semanas.

El blanco constante de esas versiones es Marcos Peña. El jefe de Gabinete y sus dos secretarios -Quintana y Lopetegui- son el corazón del Gobierno, por lo que en el fondo los cuestionamientos enfilan contra el rumbo de la administración macrista. Peña habló de “egos y mezquindades políticas” en la cumbre del PRO, en un mensaje que se interpretó como una réplica a sus críticos.

En la Casa Rosada atribuyen esos comentarios a un intento del radicalismo y de la Coalición Cívica de Carrió de ganar terreno en Cambiemos, tanto en las listas electorales que deberán cerrarse en 13 semanas como en la propia grilla gubernamental. Aunque las usinas también son amarillas: ayer no faltó quien deslizara que la figura del ministro Frigerio está adquiriendo una fuerte dimensión política.

Frigerio se quedó con la ejecución de toda la obra pública, incluido el Plan Procrear, lo que se considera clave en un año electoral. Los rumores también incluyen a Emilio Monzó -a quien Macri podría sumar al Gabinete a fin de año tras el recambio legislativo- y al radical Ernesto Sanz, de lo que ya dio cuenta este diario. Pero todas las movidas dependerán del veredicto de las urnas.

Una cosa sería que Macri oxigene el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato, no habiendo perdido en la provincia de Buenos Aires, y otra muy distinta es que Cambiemos llegue a esa instancia en situación de debilidad política, tras una derrota en los comicios. Las encuestas marcan ahora que el Gobierno no lleva las de ganar, sobre todo en el Conurbano bonaerense. (...)".