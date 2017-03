'Indio', River, Boca, mujeres, CGT y el motor visible

por RAÚL ACOSTA

ROSARIO. En la semana que finalizó el sábado 09/03 el periodista Antonio Lage, en su programa de la mañana por América TV, hizo un interesante ejercicio de cátedra periodística.



Ante el mismo informe (Observatorio de la Deuda Social/UCA, pobreza), ¿cuál fue la reacción del periódico Página/12 antes, cuando vivíamos bajo una monarquía populista atenuada, y ahora, que vivimos bajo un sistema de gobierno con un “Ejecutivo uninominal proveniente de un Frente de Centro Derecha”? En el primer caso, no se lo mencionaba en el día de su publicación pero en el segundo momento histórico (¡ah… las coyunturas!) fue tema de tapa, creativa, por cierto.



El ejercicio periodístico se completó con la exhibición de la tapa de Clarín en aquella oportunidad (cuando destapó el porcentaje siniestro para los K, mas del 29% de pobres e indigentes), y en la semana que pasó, cuando el problema es de 32 y chirolas,pero el matutino lo ocultó, no lo mostró, lo desconoció.



El ejercicio periodístico, además, distraía acerca de una cuestión: ¿que opinás, mi bichito de luz, de un país que sobre la década del ‘70 tenía el 4% de pobres y 50 años después consiguió, con esfuerzos comunes, que llegue a 1 cada 3…? Todos somos culpables. Asumamos. Un esfuercito mas y llegamos a la mitad: fifty and fifty.



Un viejo y querido amigo, ya desaparecido, Gary Vila Ortiz, generoso Jefe de Redacción, fenomenal poeta y escritor, sostenía que “la información, toda información impacta sobre lo que somos moral e intelectualmente y de nada se tiene opinión independiente porque no lo somos… hacia la pausa y cerraba: "... ni siquiera sobre el precio del kilo vivo de los shortorn”.

Mucho más que Olavarría



En la semana que arrancamos la tragedia “ricotera”, desnuda a pusilánimes, ogros del ayer y beneficiarios de la idiocia (1). Creamos la cifra mínima que proporcionan. Con más de 200.000 personas en un descampado, la vida no vale nada. Menos la conciencia de autoridades locales, provinciales y nacionales ¿se entiende? La pregunta es básica: ¡por qué algunos aún no lo entienden? Ponen 1.500 policías para un Ríver vs. Boca con hinchada sólo de un club y no ponen la policía necesaria para un Woodstock del subdesarrollo, con más gente que 4 estadios de River, 5 estadios de Boca. Che, no me jodan.



La intendencia de Olavarría (Ezequiel Galli), la Gobernadora (María Eugeia Vidal) y Mauricio Macri, ex presidente de Boca Juniors, conocen la diferencia entre 200.000 personas en banda y 200.000 desbandadas. Y si no lo saben... peor.



Creer que el “indio” Carlos Alberto Solari (no el jugador sino este fenómeno que atravesó el fin de siglo) es capaz de contenerlos es creer que él es Dios, la Virgen, Sylvester Stallone y Charlton Heston, todo junto. No hay disculpa. Ni distracción que aliviane la pena.

El poder



Estamos en la semana en que algunos columnistas sostienen que la huelga de maestros de la provincia de Buenos Aires es para desgastar a la gobernadora y así lo firman en sus columnas. Ni tan claro ni tan cierto. Los gremios no son honestos en cuanto a lo que piden. No es una discusión por 3 naranjas. Se discute poder. Toda discusión laboral en la que el Estado es juez y parte, es una discusión sobre el poder real. Toda política partidaria es inherente a la sociedad y algunos gremialistas están desnudos de intenciones. Cierto. Con el gordo Baradell delo que se habla es de poder.



El acto de la CGT, en la misma semana, con los gordos “atortugados” trae un hecho que hay que mirar. Los sindicatos de base ya son más y se atreven a más. Los sindicatos de base y los piquetes son parte del lenguaje de la calle y actores del siglo XXI. Luis Barrionuevo y su señora ya no los frenan saliendo en TN. Ni logran explicarlos después.



El fútbol, esa última pasión del milenio, cruzada por barrabravas que manejan la droga y el sicariato, puso en superficie a la familia Moyano (club Alvarado, Barracas Central, Camioneros de Lujan, y el veterano Diablo Rojo, 4 clubes, 1 sóla alcancía) junto a Marcelo Tinelli, la trampa binguera y el cajetilla Rodolfo D’Onofrio. Demasiada lacra en el aire. Nadie cuenta cómo convivimos con el mal endémico.

Trapitos al sol



No alcanzaba con eso y la Cuestión de Genero acercó a "las Quebracho", rama femenina del delirio del zurdaje extremo, a las calles nuevamente y ellas, las militontas, creen que emporcando a la Catedral se acercan al voto popular que se les niega. Su tontera homicida atrasa una cuestión real: el padrón femenino al poder real, a compartirlo. Ese asunto, que se posterga, es central para el país. Hasta algunas mujeres, muy feministas, lo niegan. Niegan el tratamiento. Como lo niega Mauricio y lo negó CFK y su lógica machista de humillar y sodomizar a los propios y a los ajenos.



Atención, las mujeres movilizadas, con criterio político general, consiguen que se miren datos de las políticas públicas que los varoncitos omitieron o descuidaron: la violencia intra hogar y las humillaciones de género son otra cosa después de su activismo positivo. Apenas avance seriamente sobre educación y transparencia lograrán mas que muchos charlatanes históricos sobre ambos temas.



Silvina Frana, Ana Martínez, Ana Mabel Copes, Josefina González, Vanesa Massetani, Gisela Scaglia, Alicia Ciciliani, Lucila Del Ponti. Tal nómina de diputadas nacionales que representan a la población del territorio donde vivo. Son 8 sobre 19. Eso es en el Legislativo Nacional (con una mujer senadora: la compañera Sacnum) Hay 17 sobre 50 en la provincia de Santa Fe. En el Concejo de Rosario hay 11 sobre 28.



Expo Agro (150 mil personas) en San Nicolás, donde decidieron que tendrán sede definitiva, pone al único motor visible (repito) único motor visible -el grano y la vaca-, dentro del balance de la semana. El único sector posible, el que exprimieron y exprimen para cualquier balanza de pagos, la legal, la ilegal, la que financia campañas… todo. En la misma semana. Ejem.



Los cronistas dominicales, enfrascados (o “entermados”, ya que algunos no viven en frascos, sino en termos) no advierten que el Siglo XXI además de las coyunturas, los amores y los olvidos que padecen y padecemos, tiene una constante: los trapitos al sol y los engaños cada vez mas ligeros, momentáneos. Las tragedias, por el contrario, en Argentina cada día mas presentes, profundas, lamentables. Estamos parados donde queremos, pero desnudos. Todo al aire.

--------------

(1). Trastorno mental caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales, congénita o bien adquirida, y en el cual la persona tiene un desarrollo físico normal y una edad mental que no sobrepasa los tres años.