Otro audio de Cristina: “Hay que apretar jueces (…) Stiuso está con Macri”

Otro audio que complica a Cristina Fernández y que se inscribe en la saga de escuchas telefónicas inaugurada con el audio donde la exmandataria le dice al exjefe de la AFI “soy yo Cristina, pelotudo”. Anoche (12/3) el periodista Luis Majul difundió otra escucha realizada al telefóno celular de Oscar Parrilli en el marco de la causa por “abuso autoridad” donde se investiga el rol que tuvo el exfuncionario en la búsqueda de Ibar Esteban Pérez Corradi.

Cristina y Parrilla hablan de “apretar” a los jueces después de que se publicara una entrevista a Antonio Stiuso en el diario La Nación, el año pasado.

En estas nuevas escuchas, el 11 de julio pasado, tras conceder una entrevista radial, Parrilli recibe una llamada de Cristina Kirchner para saber qué había dicho. Parrilli le hace cuenta su entrevista radial, y tras comentar algunos detalles de la entrevista a Stiuso que ambos estaban leyendo, la expresidenta le dice: "Hay que salir a apretar a los jueces".

Cristina y Parrilli mencionan también la estrategia mediática en la cual nombran a periodistas “amigos”. Hay menciones a Aníbal Fernández y al rol de César Milani.

A continuación la desgrabación y los audios:

Cristina Kichner: "¿Quiénes son los jueces que tienen la causa de este tipo (por Stiuso)?"

Oscar ParrillI: "Mira... Tiene uno, a [Sebastián] Casanello se la sacaron. La otra la tenía [Sergio] Torres. Otra la tenía [Julián] Ercolini, ahora me están haciendo ver el listado. No me acuerdo exactamente pero la estoy preparando toda".

CFK: "Hay que salir apretar a los jueces"

OP: "A los jueces, claro..."

Segunda parte:

Oscar Parrilli: "Lo que no quiero hacer es salir con cualquiera (con cualquier medio)

Cristina Kirchner: "¿Sabés por qué tenemos que seguir con esto? Porque ese es un personaje [Antonio "Jaime" Stiuso] deleznable".

OP: "Claro, sí, sí".

CFK: "Y esto está manejando mucha porquería".

OP: "Hay que salir a pegarle."

CFK: "Sí, sí. Porque este [Antonio "Jaime" Stiuso] está con [Mauricio] Macri"

OP: "Le iba a tirar la comisión bicameral pero por ahora no. Va a haber que hincharle las pelotas que la comisión bicameral tome intervención en esto"

CFK: "Sí. Además el fiscal que renunció, que habían puesto en la causa."

OP: "De Nisman."

CFK: "Era un secretario del enano este, [Guillermo] Marijuán"

OP: "Por eso, cuando salga Marijuán yo voy a salir a decir eso. Mañana voy con el gato [Gustavo Sylvestre], voy a algunos (programas= más, pero vamos a ir. Con cualquier pelotudo no porque van a hablar.".

CFK: "Con Tuny Kollman sí , porque Tuny es un especialista en esto. Con el Gato [Gustavo Sylvestre] también podes ir".

OP: "Sí, puedo hablar con Víctor Hugo [Morales], agarrar alguna otra radio FM, alguna radio del interior amiga."

CFK: "Pero no lo larguemos Oscar, ya que se metió."

OP: "Ahora le metemos pata, sí, sí".

CFK: "Sí, correcto, perfecto, mañana salí con otro".

OP: "Y que salga Aníbal [Fernández] también"

CFK: "Sí, ya lo llamé a Aníbal. El que lo va a hacer mierda sabes quién es también, ¿no? [César] Milani.

OP: "Claro, pero eso es una pelea que."

CFK: "Sí, a mi no me interesa esa pelea, no quiero saber nada con eso"

CFK: "Hay que remarcar mucho y Martín Sabatella también lo va a hacer, el hecho de que este hombre entra y sale del país (.) Tiene ocho denuncias y ningún juez o fiscal lo requiere. Me parece que el que tiene los carpetazos es él".

OP: "Claro, es lo que yo dije. Y tengo el listado de las causas y los detalles, quiénes son los jueces, todo".

CFK: "Y además. ¿Qué pasa que dijo lo de la AMIA y tampoco nadie.? (.) Estamos a 22 años de cumplirse (el atentado a) la AMIA y este tipo [Antonio "Jaime" Stiuso] dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron todo y lo dejan salir del país"

OP: "Sí, ahí yo lo mandé a hablar a [Juan Martín Mena, ex subdirector de la AFI] Martín para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación lo citen.

CFK: "Lo citen. Obviamente. Además, porque yo quiero ver si puedo iniciar alguna acción porque el tipo dice que yo lo mandé a matar a [Alberto] Nisman".

OP: "Bueno, ahí."

CFK: "Yo quiero meterme en la causa AMIA porque yo quiero hablar en la causa AMIA".

OP: "Hoy hablé con [María Teresa García, diputada del FPV] Teresa y le voy a decir que me comuniqué con los integrantes de la comisión de seguimiento de nuestro bloque y van a tomar cartas en el asunto".

CFK: "No, no. ¿Vos ya dijiste eso?"

OP: "No, no".

CFK: "Vos no lo digas, vos no lo digas a eso, que lo hagan ellos naturalmente, olvidate. Vos no le das indicación a ningún diputado porque va a hacer exactamente el efecto contrario. Yo ya hablé con [María Teresa García, diputada del FPV] Teresa y ya lo van a hacer, con Juliana [Di Tullio, diputada FPV], olvidate".