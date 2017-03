Metrodelegados piden participar de las paritarias

El otorgamiento de la personería a la AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro) fue objetado judicialmente por la Unión Tranviarios Automotor. Ahora, la Sala II de la Cámara la revocó argumentando que no se resguardó el derecho de defensa de ese gremio "con la intensidad que exige la ley".

En ese sentido, el secretario general de los metrodelegados, Alberto Pianelli, afirmó hoy lunes 13/03 que el "fallo judicial es político, para beneficiar a la UTA que es amiga del Gobierno, y así no adhiera al paro de la CGT". "Somos representantes legítimos de los trabajadores del subte desde hace 10 años. La UTA nos echó porque no nos vendimos y no permitimos trabajar como terciarizados", agregó.

En la práctica, la medida judicial impide a los delegados firmar las próximas paritarias, que serán negociadas y avaladas por la UTA. Este es un punto al que los metrodelegados se resisten y hoy buscaron refutar junto a sus abogados, mediante conferencia de prensa.

Pianelli agregó, "la UTA no quiere debatir cual es el sindicato más representativo, porque saben que en el subte no existen. Pero hoy, en esta coyuntura política son premiados, son amigos del Gobierno. Roberto Fernández (titular de UTA) no sabe cómo sentarse con Dietrich para definir que es él quien aumenta el transporte".

Asimismo, señaló que el subte adherirá al paro general de la CGT, aún sin fecha a confirmar.

Enrique Rositto, secretario de prensa de los metrodelegados agregó que "por ley, no presentarse a una audiencia de cotejo implica la perdida inmediata de la personería jurídica, aunque según la Cámara no se puede debatir si la UTA no se presenta. Vamos a recurrir a la Corte Suprema y luego a la OIT".